News: Pioneer DJM-V10 Serato DJ Pro zertifiziert

Das dürften so mit die unnötigsten News des Jahres 2020 im DJ-Bereich werden aber, wir wollen sie euch nicht vorenthalten: Pioneer DJM-V10 Serato DJ Pro zertifiziert!

Der Pioneer DJM-V10 ist nun für die Serato DJ Pro DJ-Software zertifiziert. Das Update Serato DJ Pro 2.3.7. öffnet die Tür und bindet den Mixer ins Serato Universum ein.

Damit wird das neue Flaggschiff der Pioneer DJ Mixer-Range mit vollen 6 Kanalzügen, 4-Band EQ und vielen Spielereien nun auch dank des internen Interfaces nutzbar für den Einsatz als Battle-Mixer im Serato DJ Pro Setup und mit Time-Code-Vinyl. Die sechs Kanäle des Mixer sorgen nun endlich auch dafür, dass ein massives Stück von Mixer mittig zwischen den beiden Turntables oder den Rave Twelves (wann folgt da eigentlich die MKII-Version?) steht und nicht mehr so ein Hungerhaken von Battle-Mixer. Achtung, Ironie.

Ich muss zugeben, ich zweifel wirklich stark daran, dass der DJM-V10 zum Club-Standard werden wird in Clubs, in denen DJs mit Serato DJ Pro spielen, da steht doch die Arbeitsweise des DJs der Ausrichtung des Mixers entgegen, aber gut, besser zertifiziert, als nicht. Kleiner Seitenhieb dahingehend, dass der Allen & Heath XONE:96 noch immer nicht Serato-zertifiziert ist und es wohl auch noch keine Bestrebungen gibt, dies zu ändern.

Für den DJM-V10 gilt nun aber: Serato certified und man ist darauf auch stolz im Hause Serato: