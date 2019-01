Preview: Elektron Overbridge 2.0, Open-Beta Plugin

Volle DAW-Integration?

Vorwort der Redaktion

Vergangene Woche hat Elektron nach langer Zeit endlich eine Public Beta Version von Overbridge 2.0 ins Netz gestellt. Da wir von vielen unserer Leser wissen, dass sie sehnlichst darauf warten, haben wir es uns nicht nehmen lassen, eine Preview zu Overbridge 2.0 online zu stellen. Wir weisen darauf hin, dass einige Bugs und Probleme bis zur finalen Version noch beseitigt werden können, daher basieren die folgenden Informationen lediglich auf der aktuellen Public Beta Version.

Sind wir bald DAW mit Elektron Overbridge 2.0?

So oder so ähnlich muss es im Elektron-Hauptquartier geklungen haben, während die Arbeit an der Version 2.0 der hauseigenen Software schleppend voran ging. Angefangen hatte alles bei der Einführung des damals neuesten Geräts, dem Digitakt. Ein Paradigmenwechsel nicht nur im Äußeren sollte die kleine Kiste genau so wie Analog Rytm und Analog Four über USB-Verbindung in ein DAW-Setup integriert werden können – doch irgendwas lief schief. Im Elektronauts-Forum wurde von Treiberproblemen gemunkelt, die offiziellen Kanäle hielten sich aber weitaus bedeckt. Trotzdem wurde der Digitakt fröhlich mit dem Versprechen der „seamless computer integration“ weiterverkauft.

Das ging am Anfang auch ganz gut, doch die Zeit verging. Aus Tagen wurden Wochen und Monate und der Frust bei der Kundschaft wurde immer größer. Die weitgehende Funkstille und das nicht eingehaltene Werbeversprechen kam Elektron jetzt teuer zu stehen. Unzählige Tickets wurden verfasst, Geräte wieder zurückgeschickt oder auf eBay verkauft. Unter jedem YouTube-Video, jedem Instagram-Post, jeder Verlautbarung von Elektron stand dieselbe Frage: Where is Overbridge? Gebetsmühlenartig wiederholt wurde dieser Satz zum Running-Gag, geflügelten Wort und Zustandsbericht für die Lage bei Elektron.

Obgleich mit aller Kraft an einer Lösung gearbeitet wurde, konnten die Schweden einen herben Rufschaden nicht abwenden. Mittlerweile wurde sogar daran gezweifelt, ob Overbridge 2.0 überhaupt erscheinen würde. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und nach der Testphase als Closed-Beta-Version ist es endlich soweit: Am 07. Januar wurde die Public-Beta-Phase eingeläutet. Die kann man zusammen mit einem OS-Update herunterladen – vorausgesetzt man ist im Besitz eines Elektronauts-Accounts. Als Ex-Analog-Rytm-MK1-Besitzer habe ich also meinen alten Account hervorgekramt und mir die Public-Beta zu Gemüte geführt. Im folgenden Bericht werde ich eine Übersicht der Grundfunktionen der Version 2.0 aufführen, diese mit Overbridge 1.0 abgleichen und einer Tauglichkeitsprüfung unterziehen. Auf die grundlegenden Funktionen werde ich an dieser Stelle nicht eingehen, da diese schon in Testberichten und im Workshop behandelt wurden.

Rahmenbedingungen zu Elektron Overbridge 2.0

Mein Testgerät ist der Analog Rytm Mk2, als DAW kommt Ableton Live 10 zum Einsatz und mein Rechner ist ein Macbook Pro mit dem Betriebssystem macOS Mojave Version 10.14.2 . Der Analog Rytm wird ganz einfach über ein mitgeliefertes USB-Kabel mit dem Rechner verbunden.

Setup für Elektron Overbridge 2.0

Die Installation von Overbridge 2.0 verläuft problemlos und auch Analog-Rytm_MKII_OS1.46_BETA1 wird ganz einfach mit C6 (dem Elektron Sysex-Manager) auf den Rytm überspielt. In Ableton ziehe ich das Overbridge-Plugin in einen neuen Track und siehe da: Eine generalüberholte Bedienoberfläche erscheint. Optisch kann man hier tatsächlich von einem Upgrade sprechen. Erstmal schließe ich das Fenster jedoch wieder, um eine weitaus wichtigere Frage zu klären.

Des Pudels Kern

Eines der wichtigsten Versprechen bezüglich der 2.0-Version war nämlich die Möglichkeit, alle Tracks des Analog Rytms gleichzeitig über USB zu streamen, in der alten Version reichte die Bandbreite dafür nicht aus. Und es funktioniert tatsächlich. Ganz einfach, wie auch schon beim Vorgänger lassen sich die Einzelkanäle in der DAW separat abgreifen.

Weder beim Setup noch beim Streamen oder bei der Aufnahme vom Gerät in den Computer gab es Probleme. Wenn überhaupt wurde die Latenz etwas verbessert und beim Synchronisieren des Rytm vom Computer aus läuft alles perfekt. Selbst bei der teilweise problematischen „Song Position“-Einstellung hakt nichts.

Das erste Problem mit Elektron Overbridge 2.0

Nicht nur vom Gerät in die DAW, sondern auch von der DAW ins Gerät können Signale geroutet werden. Zumindest in der Theorie, denn im Praxistest gibt es fiese Störgeräusche. Als Auslöser vermute ich Konflikte im Sample-Buffer zwischen DAW und Plugin, leider konnte ich aber mit keiner Einstellung zu einem sauberen Ergebnis kommen. Bei der Version 1.0 konnte man die Sample-Buffer noch verstellen, bei der neuen Version wurde diese Funktion verborgen. Ein Problem, das sich aber sicherlich mit einem Update beheben lässt. Wiederum unproblematisch können dagegen sämtliche Parameter vom Plugin aus editiert werden. Einstellungen speichern oder verwerfen, Kits anlegen und verschieben und den gesamten Gerätestand mit der Total Recall-Funktion zurücksetzen, im Test gab das keinerlei Probleme.

Der richtige Weg

Trotz des Routing-Problems ist Overbridge 2.0 für mich ein Erfolg, doch es gibt noch ein paar kleine Wermutstropfen. Erstens ist die Anzahl an unterstützten Betriebssystemen recht begrenzt. Für Windows 7 gibt es beispielsweise keine 2.0-Version. Zweitens gab es auf meinem Rechner einige Probleme mit dem Overbridge-Fenster, das sich leider nicht in der Größe skalieren lässt. Das hat aber auch die 1.0-Version nie hinbekommen. Ansonsten sind mir bisher keine weiteren Fehler aufgefallen, zumindest nicht im Zusammenhang mit dem Analog Rytm. Verfügbar ist die Software auch für alle hier aufgelisteten Geräte: