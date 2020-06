Reco-Synth Educational Synthesizer für modulare Anfänger

Leider muss ich mal hier sehr kritisch sein.

360€ für fast nichts? Das finde ich unverschämt, zumal es keine Volt/Oktave-Umsetzung gibt – was soll das?

der Jim hat es liebevoll umschrieben: „Die beiden Oszillatoren werden als „experimental“ ausgewiesen, da sie nicht der V/Okt-Kennlinie folgen. ” – in meinen Augen also völlig nutzlos. Jeder billige Software-Synthesizer kann mehr als Einsteigermodell – in meinen Augen ist das herausgeschmissenes Geld.

Trotzdem Dank für die News. :-)

PS: bei 20 Geräten kein Vertrieb in Europa erscheint mir sinnvoll. Wer will schon die Versandkosten hinzurechnen?