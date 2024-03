Sheeran Looper X jetzt in Deutschland verfügbar

Ed Sheeran lässt Looperträume wahr werden

Ed Sheeran ist, ganz egal ob man ihn mag oder nicht, ein wirklich beeindruckender Musiker mit einer brillanten Technik. Und damit meine ich nicht unbedingt seine Spieltechnik, sondern tatsächlich auch seine Bühnentechnik. Wer mal eben komplett ohne Band die Lanxess-Arena ausverkauft und ein abendfüllendes Programm abliefert, hat definitiv seine Technik im Griff. Bislang sah man Ed Sheeran immer mit dem großen Looper von Boss, jetzt hat er mal schnell eine eigene Firma gegründet und baut mithilfe der Erfahrung von Headrush seine eigene Looper-Serie. Der Sheeran Looper X ist da!

Sheeran Looper X – Powered by Headrush

Headrush selbst hat die Latte des Machbaren im Looper-Geschäft schon recht hoch gelegt. Kollege Dimitrios hatte das Flaggschiff unter der Loope (sorry, der musste sein) und attestierte eine sensationelle Qualität bei allerdings auch hohem Preis. Dabei ist das Headrush Looperboard mit knapp 800 € noch günstig im Vergleich zum Sheeran Looper X.

Bereits gestern haben wir euch den kleinen Sheeran Looper+ vorgestellt, der mit seinen 349 € Anschaffungskosten bereits umfangreiche Möglichkeiten bietet. Das jetzt ebenfalls ausgelieferte Sheeran Looper X Board sprengt dann aber doch den Rahmen des bislang möglichen. Das betrifft eben auch den Preis, der mit 1.399 € doch eher nur die Profis ansprechen dürfte. Dafür bekommt man aber einen quasi unzerstörbaren, roadtauglichen Looper mit nicht zu verfehlenden Fußtastern aus Aluminium Druckguss.

Der Loopoer X verfügt über ein 7″ Touch Display, das in Echtzeit die Wellenformen der Aufnahmen anzeigen kann und auch zur Navigation durch die Funktionen und internen Effekte dient. 26 Einzeleffekte und 9 verschiedene Multi-FX-Racks aus dem Hause Headrush stehen zur Verfügung. Insgesamt vier Looperspuren bietet der Sheeran Looper, jede davon in der Aufnahmezeit theoretisch unbegrenzt und mit bis zu 99 Layern großzügig bemessen. Die gesamte Aufnahmekapazität des Loopers beträgt etwa 7 Stunden, wobei das Gerät auch mit einem externen Speicher zusätzlich aufgeblasen werden kann.

Fünf unterschiedliche Modi bietet der Sheeran Looper X, Multi, Song, Sync, Band und Free. An Recording-Optionen stehen Undo, Peel, Reverse, Fade, Transpose, plus Multiply/Divide, Länge und Geschwindigkeit zur Verfügung. Ein Time Stretch-Modus erlaubt es, die Geschwindigkeit eines Loops ohne Soundverlust zu verändern. Ansonsten kann der Looper X das Tempo eines Loops eigenständig erkennen und erlaubt so saubere Loops ohne Artefakte oder Hänger.



300 Drum- und Percussion Loops sind bereits an Bord, zusätzlich können jederzeit externe Loops im- und interne Loops exportiert werden. Über eine USB-Schnittstelle ist problemlos der Datentransfer oder eine Aufnahme auf externes Equipment möglich. Die Anschlussmöglichkeiten sind, wie man auf dem Bild sehen kann, extrem vielfältig.

Hört man dem guten Ed in seinem Video zu, muss man eingestehen, dass der sein Equipment absolut im Griff hat, was wohl einem Neuling ziemlich viel Übung und Zeit abverlangt. Dafür bekommt man mit dem großen Sheeran Looper X ein professionelles Stück Hardware an die Hand, das ab sofort für schlappe 1.399 € einen neuen Besitzer sucht.