Test: FMR Audio RNLA7239, Stereo-Kompressor

Fehlt da nicht eine Dezimalstelle im Preis?

Hardware-Outgear hat es schwer in diesen Tagen. Je nach Musikrichtung wird die überwiegende Mehrheit aller Signalprozessoren als Plugin der jeweiligen DAW nebst den mannigfaltigen Presets für die Signalverarbeitung verwendet. Preset passt nicht? Egal, einfach nächstes nehmen, irgendeins wird schon passen. Die Argumentationskette ist stets dieselbe: schnell, einfach, speicherbar und natürlich das beliebteste Totschlagargument: „Der Musikkonsument hört ohnehin keinen Unterschied.“

Zweifelsohne für den regulären Studiobetrieb handfeste Argumente, aber genauso wie sich z. B. im Gitarrensektor eine stabile Gruppe an Usern der „Hört-keinen-Unterschied-Kemper-IR“ Bewegung mit ihren Vollröhrenverstärkern entgegenstemmt, sitzen auch in den Regieräumen dieser Welt immer noch einige „Schrauber“, denen nichts über die haptische Erfahrung eines Reglers und die damit verbundene Klangänderung geht. Eben diese Klientel spricht die texanische Firma FMR Audio an, die mit ihrem FMR Audio RNLA7239 einige witzige, bisweilen ironische Detaillösungen am Start haben.

Die Konstruktion des FMR Audio RNLA7239

Die Texaner haben in der Tat einen Sinn für Humor. Die vier Buchstaben RNLA stehen für „Really Nice Leveling Amplifier“, eine hübsche Beschreibung für einen Kompressor und von der Beschreibung ungefähr auf dem gleichen Niveau wie das Schwestermodell „RNC“, das mit „Really Nice Compressor“ umschrieben wird. Dem witzigen Ansatz folgt jedoch ein klares Prinzip. Klein, handlich, preiswert und von hoher Audioqualität sollen die FMR Audioprodukte sein, was wohl nicht nur bei Budget Studios auf große Aufmerksamkeit stoßen sollte.

Die Tatsache, dass der FMR Audio RNLA7239 in einem Drittel Rackspace bei 1 HE auf den Markt kommt und auf vier kräftigen Gummifüßen ruht, macht das Produkt nicht nur für den Studiobetrieb interessant, sondern könnte seinen Platz auch auf dem einen oder anderen Bassamp finden. Theoretisch auch im Bereich Gitarre, aber Gitarristen lieben es, mittels Fußschalter ihre Pedale deaktivieren zu können und welcher Gitarrist spielt schon ein komplettes Set mit einem aktivierten Kompressor. Das Gewicht von 490 Gramm ist für sich genommen nicht viel, zeigt aber bei den kleinen Abmessungen, wie stabil das Metallgehäuse angelegt wurde. Nicht zu vergessen ist natürlich auch der mobile Betrieb, bei dem man auf die Schnelle einen wahlweise mono oder stereo zu betreibenden Kompressor an der Hand hat.

FMR Audio weist zwar ausdrücklich auf die „Rack-mountable“ Features hin, wie das Produkt allerdings mangels Rack-Flügel o. ä. im Rack platziert werden soll, bleibt der persönlichen Kreativität des Engineers überlassen. Ich sehe schon angebohrte Bodenplatten vor meinem geistigen Auge. Eventuell könnte man sich noch eine 1 HE Badewanne besorgen und den FMR Audio RNLA7239 beidseitig fest pressen. Wie dem auch sein, der „Really Nice Leveling Amplifier“ ist nicht das erste Outgear, was sich vom Werk aus nicht in einem 19 Zoll Rack platzieren lässt.

Durchsucht man das Netz nach dem FMR Audio RNLA7239, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass wenn es die kleine Kiste erst einmal in ein Studio geschafft hat, es sich dort gerne mit den größeren Brüdern, insbesondere was den Ladenpreis angeht, ordentlich anlegt. Optisch zieht der kleine Kerl nun wahrlich keine Scheibe Tofu vom Teller, aber die Lobpreisungen, die man in verschiedenen Fachforen lesen kann, zeugen beileibe nicht von Welpenschutz. Gerade einmal 259,- Euro rufen die Texaner für den Winzling auf und das bei (Achtung!) „Made In USA“! Kann man bei einem solchen Preis wirklich mit den großen Brüdern klanglich mithalten?

Im Gegensatz zu den ersten Modellen des FMR Audio RNLA7239, bei denen das Gehäuse wohl noch aus Kunststoff gefertigt wurde, besitzt die aktuelle Version ein Metallgehäuse aus zwei gespiegelten Schalen, die auf der Vorder- und Rückseite mit einer entsprechenden Blende versehen wurden und das einen vergleichsweise robusten Eindruck hinterlässt. Auf der Unterseite befindet sich ein kleines Gewinde, mit dem man das Gehäuse zumindest theoretisch mit einer entsprechenden Verschraubung an der Fortbewegung hindern kann.

Ein kurzer Blick auf die Rückseite des Gehäuses offenbart einen einfachen, aber sehr praxisnahen Kniff. Die Input-Buchsen sind als TRS-Buchsen ausgelegt, die man bei Bedarf als FX-Loop benutzen kann. Der Sinn hinter dieser Schaltung ist die Vermeidung der deutlich teureren Insert-Split-Kabel, die im regulären Konsolenbetrieb sonst benötigt würden. Der Nachteil bei dieser Schaltung liegt allerdings in der unsymmetrischen Signalführung. Will man den FMR Audio RNLA7239 in Mono betreiben, so muss man den linken Kanal benutzen. Die gleiche Insert Schaltung befindet sich auch in einem Sidechain, der ebenfalls auf der Rückseite des Gehäuses verbaut wurde. Leider lässt sich der Sidechain nicht mittel eines Schalters deaktivieren.

In dieser Leistungs- bzw. Abmessungsklasse ist mit einer Kaltgerätebuchse nicht zu rechnen, daher wird ein externes mitgeliefertes Netzteil in Anspruch genommen. 12 Volt bei 500 mA werden benötigt, das mitgelieferte Netzteil geht auf Nummer sicher und liefert 1 A.

Der FMR Audio RNLA7239 wird ohne jegliches Benutzerhandbuch ausgeliefert, das allerdings auf der FMR Audio Website heruntergeladen werden kann. Dieser Download lohnt sich allemal. Nicht nur dass man jede Menge Infos und Tipps erhält, nein, man kann sich ebenfalls an der selbst-ironischen Art der Texaner erfreuen, die nicht nur sich selbst, sondern auch alles Mögliche auf die Schippe nehmen.

In Sachen Messwerte bietet die kleine Kiste auch Erstaunliches. Das Clipping wird bei 3 % THD bei 22,5 dBu für 1 kHz angesetzt, die Eingangs- und Ausgangs-Impedanzen liegen bei 10 kΩ bzw. 100 Ω, was dem Standard entspricht. Dass der Frequenzgang hingegen zwischen 10 Hz und 100 kHz nur eine Toleranz von nur 1 dB aufweist, ist hingegen bemerkenswert.

Zum gelebten Understatement der Amerikaner trägt auch das Frontpanel bei. Die fünf einfachen Regler aus schwarzem und rotem Kunststoff hätten auch vom Effektpedal des Gitarristen stammen können. Links außen beginnt die Reihe mit dem Threshold-Regler, der von -40 bis +20 dBu reicht, gefolgt vom Ratio-Regler, der in seiner Maximalstellung von 25:1 schon im Limiter-Bereich arbeitet. Die Bereiche Attack und Release sind leider nur mit den Zahlen 1 bis 11 (Nigel Tufnel: „this one goes to eleven“) versehen und es ließen sich auch keine Millisekundenwerte im Benutzerhandbuch in Erfahrung bringen. Den Abschluss rechts außen macht der Gain-Regler, der einen Regelweg von -15 bis +15 dB bietet.

Beim Metering muss man sich zu einem großen Teil auf ihre Ohren verlassen, da auf jegliche In- und Output-Anzeigen verzichtet wurde. Lediglich die Kompressionsreduzierung wird auf einer achtstelligen LED-Kette angezeigt. Neben einem Bypass-Schalter zieht ein weiterer Druckknopf namens „Log Rel“ die Aufmerksamkeit auf sich. Dieser Schalter sorgt dafür, dass die Release-Zeit bei kurzen, großen Pegelspitzen verkürzt wird, um dem Signal mehr Druck zu verleihen.

In der Praxis

Es gibt kaum einen Bereich im Handbuch des RNLA7239, wo der Verfasser nicht darauf hinweist, dass das Produkt sich den Bereichen „Vintage“ und „Färbung des Signals“ sehr nahe fühlt. In der Tat geht der VCA-Kompressor mit dem anliegenden Signal in dem gleichen Maße um, wie es auch schon die Kompressions-Urväter vor vielen Dekaden taten. Bis heute gelten analoge Outboard-Kompressoren als die Speerspitze der Klangkultur und werden einmal mehr durch ihre digitalen DAW-Plugin-Vertreter nur aus Komfortgründen ersetzt.

Legt man das erste Mal ein Signal an den Zwerg an, mag man seinen Ohren kaum trauen. Die kleine, im Studio etwas verloren wirkende Kiste klingt, als ob jemand die versteckte Kamera installiert hätte. Der gelieferte Klang lässt bei geschlossenen Augen eher die Assoziation zu einer weiteren Null hinter dem Ladenpreis zu. Wie immer sucht der Tester auch hier nach den passen Subjekten und Adjektiven und auch hier schießen einem einmal mehr die klassischen analogen Begriffe „Wärme“, „Punch“ und „Sättigung“ durch den Kopf.

Dabei sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass der FMR Audio RNLA7239 nicht nur im Studio eine äußerst runde Figur abgibt, sondern auch im Bassbereich, bei einer cleanen Gitarre oder auch im Busbetrieb z. B. für Drums eine echte Bereicherung darstellt. Auch für den mobilen Betrieb oder als „Sicherheits-Backup“ für den sicherheitsbewussten FOH.

Das aber definitiv stärkste Argument für den Kompressor ist jedoch der Ladenpreis. Auch wenn einige Punkte zuweilen etwas „preiswert“ wirken, es ist mir ein Rätsel, wie man einen Preis von gerade einmal 259,- Euro bei Made in USA aufrufen kann. Die Kiste klingt ganz hervorragend und kann es locker mit der übernächsten Leistungskategorie aufnehmen, mehr noch, der Kompressor dürfte sich bislang als der beste Stereo-Kompressor im dreistelligen Euro-Bereich herauskristallisieren.