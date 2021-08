Test: Harley Benton SC-550 II DFB, E-Gitarre

Wie günstig kann eine Les Paul Kopie sein?

Als der Autor dieses Testberichts noch ein Jüngling mit lockigem Haar war, gab es 2! Gitarrenmarken, mit denen man für das persönliche Ego und im Bekanntenkreis Staat machen konnte. Beide kamen aus Amerika, beide waren sehr teuer, die eine hieß Fender, die andere Gibson – aus. Wer nicht in den erlauchten Kreis dieser beiden Anbieter kam, musste sich mit einem stattlichen Sammelsurium japanischer Anbieter anfreunden, welche allesamt die gleichen Formen wie die beiden Protagonisten aufwiesen, sich im Detail jedoch massiv von diesen unterschieden. Wohlgemerkt, Japan fing gerade erst an, E-Gitarren zu bauen und verfügte über entsprechend wenig Expertise, in China lief man noch im Blaumann rum und Länder wie Vietnam hatten weiß Gott andere Probleme, als für europäische Bubis wie mich Gitarren zu bauen. Wer heute ein Instrument aus asiatischer Fertigung erhält, erhält zumeist ein völlig anderes Qualitätsniveau als in der Frühzeit der E-Gitarre, womit wir bei unserem Testinstrument, der Harley Benton SC-550 II DFB, angekommen sind.

Aufbau und Konstruktion

Der Aufhänger der Harley Benton SC-550 II DFB ist mit einer ganz einfachen Zahl verbunden, 279. So hoch ist der Ladenpreis in Euro beim Musikhaus Thomann für diese Les Paul Kopie, welche in Indonesien gefertigt wird. Man lasse sich einmal kurz diesen Preis auf der Zunge zergehen und überlege im Anschluss, wie es überhaupt möglich ist, ein Instrument, selbst wenn es nur von durchschnittlicher Qualität wäre, zu diesem Ladenpreis einzustellen. Ermöglicht wird dies nur aufgrund von Direktimport durch den Verzicht auf Zwischenhändler und die Nutzung von OEM Fertigung, ansonsten müsste das Instrument mindestens mit dem doppelten VK aufwarten.

Thomanns Hausmarke Harley Benton bedient dabei die großen Trademarks von Gibsons Zugpferd #1, umschifft dabei aber gekonnt die Details, welche bei vielen anderen Anbietern bereits vor Gericht endeten. Ein direktes Modell lässt sich nicht als Vorlage ausmachen, vielmehr verbaut Harley Benton gleich mehrere Elemente, welche in unterschiedlichen Dekaden der Les Paul verwendet wurden.

Erwartungsgemäß ist Mahagoni das primäre Tonholz, welches im Korpus und im eingeleimten Hals verbaut wurde. Der Hals besitzt allerdings eine schräge Verbindung am Halsfuß, so dass sich die Bespielbarkeit in den hohen Lagen etwas leichter gestaltet. Jedoch wird bereits während des ersten Griffs an das Instrument klar, dass dieses Instrument aus Gewichtsgründen einen „Chambered Body“ besitzt. Das Gewicht von immer noch 3,7 kg würde einen RG Spieler wahrscheinlich schon schreiend aus dem Raum treiben, der klassische LP Spieler hingegen kann bei solchen Angaben nur lächeln. Gibson selber hat kürzlich erst wieder diese Bauweise ad acta gelegt, da der Kundenwunsch den hohleren und Sustain-reduzierten Klang zugunsten der Rückenschonung abgelehnt hat. Der geneigte Kunde möge sich hier sein eigenes Urteil bilden, mir persönlich kann ein Instrument gar nicht schwer genug sein, aber das ist eine andere Geschichte.

Als Blickfang wurde bei der Harley Benton SC-550 II DFB ein intensiv gebeiztes und entsprechend auffälliges Riegelahorn-Furnier auf den Mahagoni-Korpus aufgeleimt, was sich aber aufgrund seiner geringen Dicke klanglich nicht auf das Instrument auswirkt. Hübsch anzusehen ist sie dennoch. Das Griffbrett wurde einmal mehr aus Pau Ferro gefertigt, welches dem Resonanzverhalten von Palisander sehr nahe kommt, sich allerdings deutlich günstiger im Preis verhält. Als Griffbretteinlagen werden im LP Standard Style Pearloid-Trapez-Einlagen verwendet.

In Sachen Halsprofil orientiert sich Harley Benton mit den Stärken 20 mm am 1. Bund, 22 mm am 12. Bund und der Form eines moderaten „C“ an dem Sechziger LP Halsprofil von Gibson, während zum Beispiel die Potiaufsätze der beiden Volume- und Tone-Regler aus dem Fünfziger-Fundus entliehen wurden. Man sieht, Harley Benton sucht nicht die Authentizität, sondern verfolgt einen eigenen Ansatz.

Wie es sich bei einem Instrument dieser Form gehört, wurde die kurze Mensur von 62,8 cm verwendet, was mit einer etwas geringeren Saitenspannung als bei der langen Mensur einhergeht. Als Pickups wurden zwei Tesla Opus-1 AlNiCo-5 Humbucker verbaut, eine Firma, von der ich bis dato noch nie etwas gehört hatte und welche anscheinend in Korea beheimatet ist.

Alles soweit in bester Ordnung? Nun, ich weiß nicht, welcher Designer bei Harley Benton das letzte Wort hat, bevor das Instrument in die Fertigung geht, ich glaube allerdings, dass dieser Posten schnellstens neu besetzt werden sollte. Das an sich attraktive Erscheinungsbild des Instruments wird leider im Bereich der Kopfplatte massiv beeinträchtigt. Zum einen haben wir hier einen Sattel aus hochweißem Kunststoff. Leider ein echter Downer, wenn man in Betracht zieht, dass alle anderen Kunststoffteile, wie das Binding am Hals und Korpus, die Rahmen der Pickups und die Kunstplatte unterhalb des Drei-Wege-Schalters, in einem vintage-farbenen Creme/Elfenbein gehalten ist. Die optische Diskrepanz mindert das Erscheinungsbild enorm, zumal das cremefarbene Hals-Binding am weißen Sattel anliegt.

Dies ist allerdings nichts im Vergleich zu den Stimmwirbeln der Mechaniken, welche in grün (!) ausgeführt wurden! Ja, ihr habt richtig gelesen: grün! Kein leuchtendes Gras-Grün, mehr eine Art Jade-Grün, aber definitiv auf Platz 1 der unpassendsten Farbgebung an einer Tobacco-Burst-farbenen Gitarre, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ob der Designer der Meinung war, so würden Vintage Mechaniken nach Dekaden des Gebrauchs aussehen, ich habe keine Ahnung, aber sollte man auf das optische Erscheinungsbild seines Instruments Wert legen, sollte man beim Kauf des Instruments direkt einen Satz neue Stimmmechaniken mit einplanen. Eigentlich sehr schade, denn von ihrem Regelweg und der Qualität her gibt es an den Mechaniken nichts auszusetzen.

Die Harley Benton SC-550 II DFB in der Praxis

Nimmt man das Instrument das erste Mal in die Hand, erscheint einem alles sehr vertraut. Harley Benton gelingt es problemlos, vom ersten Augenblick an ein gutes Spielgefühl aufzubauen und keinerlei haptische Ungereimtheiten aufzubauen. Wie auch bereits von anderen Harley Benton Produkten her bekannt, liegt auch die schwingungstechnische Qualität des Instruments deutlich über dem aufgerufenen Ladenpreis. Bekam man früher für diesen Kurs eine Planke Schichtholz mit dem Schwingungsverhalten eines Küchentischs, so bietet die Harley Benton SC-550 II DFB eine gute Basis für ein befriedigendes Spiel. Zwar erweisen sich die Korpusaushöhlungen einmal mehr als leichte Sustain-Killer und verpassen dem Instrument einen latent hohlen Klangansatz, aber die stets massive Konstruktion des Instruments im Allgemeinen gleicht diesen Punkt problemlos wieder aus.

Einzig die Tesla Pickups können mich nicht wirklich überzeugen. Wenngleich die Tonabnehmer im Crunch-Bereich mit ihrem klanglich dezent spröden Ansatz einen wirklich guten Eindruck hinterlassen und auch der High-Gain-Bereich recht passabel daher kommt, zeigt insbesondere der Clean-Bereich, dass es den Pickups an klanglichem Charakter mangelt. Der Grundsound wirkt etwas „belegt“, es fehlt an Spritzigkeit und den nötigen Frequenz-Peaks, um die nächst höhere Stufe in der Qualitätsskala zu erklimmen. Man sollte sich aber auch hier noch einmal den Ladenpreis vor Augen führen, welcher irgendwo seine wirtschaftlichen Grenzen setzt. Wer möchte, kann sich jederzeit einen Satz hochwertiger Humbucker dazu kaufen und liegt dann immer noch knapp im 500,- Euro Bereich.

Das Instrument kam übrigens sehr gut eingestellt beim Tester an, ein Fakt, der bei preiswerter Fernost-Produktion nach wie vor keine Selbstverständlichkeit darstellt. Das ordnungsgemäße Einstellen des Instruments bei der Endkontrolle muss immer von Hand gemacht werden, nimmt mindestens 20 Minuten in Anspruch und da menschliche Handarbeit den Hauptpunkt für den Endpreis des Instruments darstellt, wird hier von anderen Herstellern zuweilen gerne gespart. Was habe ich früher nicht alles aus Asien bekommen, konkave Hälse, dass man einen Finger darunterschieben konnte, schiefsitzende Hälse, Oktavreinheit, was ist das?

Alles in allem überzeugt die Harley Benton SC-550 II DFB in vielen Bereichen und wird nicht nur denen gefallen, welche ausschließlich ihren Fokus auf den Ladenpreis setzen werden. Die Klangbeispiele wurden mit einem ENGL Savage MK II, Cordial Kabeln, einem Marshall 412er Cabinet mit Celestion G75T und zwei Shure SM 57 erstellt.