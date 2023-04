Test: Kurzweil SP-7 Grand 88Key Stage Piano

Der neue Standard für Stage Pianos?

Mit dem Kurzweil SP-7 Grand erscheint ein neuartiges Stage Piano der guten Mittelklasse an, zumindest, was das Preisniveau betrifft. Das Kurzweil SP-7 Grand Stage Piano steht für 16-fache Multitimbralität, eine Polyphonie von 256 Stimmen, die „legendäre“ Kurzweil Klangqualität und ein moderates Gewicht. Zu einem Preis von gut 2.000,- Euro ein rundum perfektes Paket?

ANZEIGE

Der erste Eindruck des Kurzweil SP-7 Grand

Das Kurzweil SP-7 Grand besticht durch ein Metallgehäuse mit Kunsttoff-Seitenteilen. Das Design wirkt auf den ersten Blick edel und übersichtlich und wird durch das zentrale 7″ Touchdisplay dominiert. Links daneben finden sich die Gainpotis der beiden Audioeingänge, der Joystick für Modulations und Pitchbending, zwei Volume-Regler („Monitor“ und „Main“), zwei Schalter für die Transponierung sowie acht Echtzeitregler für Effekte und acht Pads, um einzelne Klänge eines Multis ein- und auszuschalten.

Die rechte Seite der Bedienoberfläche dient der Soundauswahl über das große Datenrad respektive 16 Buttons, die alle für eine Klangkategorie stehen.

Der Kurzweil SP-7 wird mit zwei Tastaturen angeboten: Das hier getestete Modell „Grand“ verfügt über eine Fatar TP110, während das Standardmodell mit einer selbstentwickelten (oder No Name) gewichteten Klaviatur bestückt ist. Das einfachere Modell ist mit 12,5 kg erstaunlich leicht, wobei das Grand mit gut 16 kg auch zu den leichteren Modellen am Markt gehört. Außerdem bietet das Grand ein größeres Display. Ansonsten sind die beiden Varianten identisch aufgebaut und bieten kurz gesagt folgende Funktionen:

Technische Eigenschaften des SP-7 und SP-7 Grand

Klangerzeugung

Sample-basiert mit Filtern und Hüllkurven

256 Stimmen

16-fach multitimbral

301 Klänge, 512 Multiprogramme, 128 User-Multis

2 GB Samples

Effekte

4-Band-EQ

Hall

Modulationseffekte: Delay, Chorus/Flanger, Rotary Speaker, Vibrato, Tremolo, Auto Wah-Wah

Compressor, Noise Gate

Distortion, Bit Crusher

Vocal Pitch Correction

vierstimmiger Vocoder

Display, Controller, Spielhilfen

SP-7: 4,3″, 480*282 pixel, touch screen

SP-7 Grand: 7″, 1024*600 pixel, touch screen

Pitch-/Modulations-Joystick

8 Echtzeitregler

Unterstützung für Halbpedal

komplexer Arpeggiator

Weiteres

integriertes USB-Interface: 2in/2out, 24 Bit, 48 kHz

System Samplingrate: 48 – 196 kHz

System Bitrate: 48 Bit (fixed point)

Anschlüsse

Stereo Audio Out („Main“, symmetrische Klinken)

Stereo Audio Out („Monitor“, symmetrische Klinken)

Kopfhörer (auf der Rückseite)

Stereo Audio In (zwei XLR/Klinke Kombibuchsen)

MIDI In / Out

USB B

2 Switch-Pedal Anschlüsse, 1 Controller Pedal

Stromversorgung über 15 V, 2,5 A Netzteil

Gehäuse, Abmessungen und Gewicht

SP7: Kunststoff. 135*38*15 cm. 12,5 kg

SP7 Grand: Stahl und Aluminium. 132*37*12 cm. 16,3 kg

Die Tastatur des Kurzweil SP-7 Grand

Ehe wir uns den Klängen widmen, erst ein paar Worte zur Klaviatur, die mich in den ersten Tagen des Tests nicht zu überzeugen vermochte. Die verbaute TP110 mit Dreifachsensoren von Fatar erschien mir etwas träge, zumindest im Vergleich zu meinem etwa 20-jährigen PK88 von Doepfer, weil die Tasten weniger schnell wieder hochkommen, wenn man sie abrupt loslässt. Nach kurzer Zeit hatte ich mich aber daran gewöhnt und die Tastatur des Kurzweil SP-7 Grand fühlte sich sehr natürlich an, so dass auch schnelle Repetitionen mühelos gelangen. Als ich sie eins zu eins mit meinem Flügel verglich (Pfeiffer 191 jüngeren Datums mit Rennermechanik), musste ich konstatieren, dass Fatar gute Arbeit geleistet hat. Das SP7 spielt sich hervorragend und eignet sich auch zum Üben pianistischer Feinheiten, sofern man sich ein bisschen an sie gewöhnt hat. Die Tasten sind leicht angerauht und sorgen so für besseren Halt.

Die Sounds des Kurzweil SP-7

301 Sounds bilden das klangliche Rohmaterial des SP7. In 512 programmierten Multis sind bis zu 16 Sounds samt Effekten und teilweise Arpeggiator Einstellungen zusammengefasst. Für eigene Multis stehen 128 Speicherplätze zur Verfügung. Die Klangkategorien wählt man über dedizierte Tasten, anschließend scrollt man mit dem Datenrad oder den beiden +/- Tasten durch die Soundlisten. Die Klangqualität ist – wie auch nicht anders zu erwarten bei einem Kurzweil-Instrument – gut bis sehr gut. Allen voran natürlich der Flügel, der sich sehr aussdrucksstark spielen lässt mit einem beachtlichen Dynamikumfang von Pianissimo bis Fortissimo. Warm, kraftvoll, luftig, lebendig … zweifelsfrei ein hervorragender Pianosound.

Der gesampelte Steinway D-274 Konzertflügel aus Hamburger Produktion spielt sich wunderbar, jede noch so feine spieltechnische Nuance wird klanglich abgebildet, auch dank der hervorragenden Tastatur von Fatar. Da ist es auch zu verschmerzen, dass im Gegensatz zur Konkurrenz nur ein Flügelmodell zur Verfügung steht. Alle Piano-Sounds des SP7 basieren auf denselben Samples. Ob man sich dadurch längerfristig eingeengt fühlt, muss jeder für sich entscheiden. Tatsache ist aber, dass die Konkurrenz an Stage Pianos meistens über mehrere Flügels-Samples verfügt, was zweifelsfrei Vorteile bietet. Auf der anderen Seite gehört das Steinway-Sample des Kurzweil SP7 zum Besten, was heute angeboten wird. Ein Sound, den ich tage- und wochenlang spielen könnte.

Die nächste Kategorie an Sounds ist den elektrischen Pianos gewidmet. Das Rhodes („Vintage EP“) klingt warm und kernig und reagiert fein auf die Anschlagsdynamik. Ob das Sample auf einem Mark 1 oder 2 basiert oder ob allenfalls ein eher seltenes „Fender Rhodes“ zum Zug kam, wird nicht dokumentiert, ist im Endeffekt aber auch egal, da der jeweilige Zustand eines Instrumentes weit wichtiger für den Sound ist als das Modell und das Baujahr. Gewiss haben die Leute von Kurzweil das Rhodes für die Sampling-Session sorgfältig ausgewählt, gestimmt und justiert. Der Bass ist kräftig und rund, die Mitten warm und die Höhen glockig.

Im direkten Vergleich gefällt mir zwar das Nefertiti Sample von Nord etwas besser, aber da spielt auch mein persönlicher Geschmack mit.

Außerdem finden sich vier weitere „E-Pianos“, darunter ein Wurlitzer Sound sowie fünf „Digital EP“-Klänge als Reminiszenz an Keyboards der 80er- und 90er-Jahre.

ANZEIGE

Hingegen bezweifle ich, dass ich für die Entwicklung eigener Klänge mit dem SP-7 glücklich würde. Hierzu ist das Instrument dann doch zu eingeschränkt, da man stets auf vorgefertigte Klänge angewiesen ist, die man zwar verändern und mit Effekten versehen, aber nicht von Grund auf neu gestalten kann. Ein direkter Zugang zu den Klangquellen bleibt einem verwehrt. Auch die teils sehr gut klingenden Synthi-Sounds sind letzten Endes alles Presets, die in ihren Grundzügen vorgegeben sind. Es gibt keine Möglichkeit, Schwingungsformen, Stimmung oder Lautstärkeverhältnis der Oszillatoren zu editieren. Die Editierung beschränkt sich auf Filter-Cutoff und -Resonance, eine dreistufige Hüllkurve (ohne Sustain), Vibrato und Portamento. Weitergehende Bearbeitungen sind nicht möglich, also auch kein LFO auf dem Filter oder verschiedene Filtertypen und Filterflankensteilheiten.

Auch die eigentlich gut klingenden Hammond-Sounds sind fest vorgegeben. Virtuelle Drawbars, Percussion-Schalter oder Vibratoscanner sucht man vergeblich. Stattdessen scrollt man sich durch eine Liste von acht „Organ“ Sounds, davon gerade mal eine „Percussive Organ“. Diese klingt zwar gut, wäre mir auf die Dauer aber zu eingeschränkt. Und da es sich um Samples handelt, reagiert die Percussion anders als gewohnt, da die Percussion einer Hammond ja nur dann auslöst, wenn keine anderen Tasten gedrückt sind. In Synthi-Sprache würde man von Single-Trigger sprechen, während der Perc-Sound des SP7 im Multi-Trigger die Percussion bei jedem Tastenanschlag spielt. Ein Detail, das viele nicht stören wird, aber nicht unerwähnt bleiben sollte.

Des Weiteren finden sich die üblichen Verdächtigen an akustischen Instrumenten mit Kirchenorgeln, Streichern, Blech- und Holzbläsern, Perkussion und Gitarren respektive Bässen. Eigentlich sollten Soundwechsel „smooth“ möglich sein, was sich nicht immer bewahrheitete. Bei schnellem Spiel und Pedaleinsatz kam es manchmal zu kurzen Aussetzern oder Latenz. Der Fehler ließ sich nicht konstant reproduzieren und trat auch nur bei sehr schnellen Läufen und Patterns auf, soll hier aber nicht unerwähnt bleiben.

Die Effektpallete das SP-7

Die acht Potis links des Displays steuern normalerweise die globalen Effekte: einen 4-Band-EQ, ein Delay und ein Reverb. Während EQ und Reverb über alle notwendigen Parameter verfügen, fehlt beim Delay der doch ziemlich wichtige Feedback-Parameter, was für ein Live-Instruement keine besonders weise Entscheidung ist. Über einen Menüpunkt lässt sich das Feedback natürlich editieren, aber das ist im Live-Betrieb umständlich bis kaum praktikabel. Außerdem fehlt ein Tap-Tempo. Die Delay-Zeit lässt sich nur manuell über das Poti einstellen und dabei nicht in Millisekunden oder BPMs, sondern in willkürlichen Werten zwischen 0 und 127. Seltsamerweise stehen hohe Werte für kurze Delay-Zeiten und umgekehrt. Vielleicht bin ich selbst zu konservativ, aber aus meiner Sicht ist dies nicht gerade intuitiv. Problematisch ist auch, dass schnelle Veränderungen der Delay-Zeiten digitale Artefakte auslösen können. Ein gewisser Trost ist, dass über den Effekt-Bus auch ein tapbares Delay zur Verfügung steht, das aber nur über verschiedene Menü-Seiten editiert werden kann.

Effekt Bus

Jeder Sound kann einem von vier Effektwegen zugewiesen werden. Diese bieten je einen Effekt aus den Gruppen Kompressor respektive Verzerrer, Equalizer (4-Band parametrisch mit Q), Modulation resp. Auto Wah sowie Delay resp. Tremolo. Die Reihenfolge der Effekte entspricht bekannten Gepflogenheiten der Gitarrenfraktion und ergibt in vielen Situationen bestimmt Sinn, ändern lässt sie sich hingegen nicht. Seltsamerweise gibt es kein visuelles Feedback über die aktiven Effekte, so lange man diese nicht einzeln anklickt. Außerdem lassen sie sich nicht einzeln bypassen, sondern nur jeweils der gesamte FX-Bus.

Ein spezielles Verhalten zeigt das Delay, das beim Umschalten von Mono auf Ping-Pong-Modus (im SP7 „Stereo“ genannt) doppelt so schnell klingt. Die Delay-Zeiten der Effektwege beziehen sich auf das Master-Tempo des Multiprogramms und werden in Notenwerten angegeben: von 1/2 bis 1/64 jeweils auch punktiert und triolisch, also: 1/4, 1/4d („dotted“, punktiert), 1/4t („triplet“, Triole) etc. Im Test kam es mehrmals zu Störgeräuschen, als ich die Delay-Zeit ändern wollte. Der Fehler ließ sich nicht reproduzieren, trat aber mehrmals auf. Hoffen wir, dass dies nur eine Eigenheit meines Testinstrumentes war.

Arpeggiator

Interessant ist der Arpeggiator des SP7, wobei dies schon eine Untertreibung ist: Es finden sich ganze acht unabhänige Arpeggiatoren, die auch als Stepsequencer fungieren. Das Tempo richtet sich nach dem Mastertempo eines Multis und kann mit den Faktoren 0,5, 1 und 2 multipliziert werden. Andere Faktoren sind nicht vorgesehen, womit auch polyrhythmische Arpeggiator-Strukturen wegfallen, beispielsweise „drei über vier“.

Es gibt drei Modi der Laufrichtung, die hier „Key Sort“ heißen (Up, Down und As Played) und vier Swing Faktoren (0, 25, 50 und 75 %). Außerdem vier unterschiedliche Gate-Längen (90, 75, 50 und 25 %). Mir persönlich wären stufenlose Werte für Swing und Gate lieber, da manchmal die richtig groovigen Einstellungen irgendwo dazwischen liegen. Soweit, so bekannt.

Etwas komplexer wird die Geschichte auf der nächsten Seite, die für bis zu 32 Schritten eines Arpeggios bzw. Sequencers einzelne Vorgaben zulässt: Von der Transponierung, über programmierte Velocity-Werte bis zur Art des Klangereignisses (gespielter Ton, Pause, Legato-Ton oder ein ganzer Akkord) und die Frage, welche gespielten Töne welche Ereignisse triggern. Insgesamt also ein potenter Arpeggiator/Sequencer, sofern man sich etwas damit auseinandersetzt. Einziger Wermutstropfen ist, dass er über keine dedizierten Bedienelemente verfügt. Auch die Basic-Befehle wie Start, Stop und Hold sind standardmäßig nur über das Display erreichbar. Da die Buttons und Regler links des Displays aber frei belegbar sind, könnte man sich sein eigenes Arpeggiator-Setup basteln.

Mikrofoneingang und USB-Schnittstelle

Eine Besonderheit des SP-7 sind die beiden Mikrofoneingänge. Externe Signale können mit Effekten versehen werden, ausserdem sind Harmonie-Effekte und Auto-Tuning möglich. Sogar eine Phantomspeisung ist vorgesehen.

Das eingebaute Stereo In/Out USB-Interface funktionierte problemlos an meinem Mac und könnte auch dazu genutzt werden, das Audiosignal von Software-Synthesizern über den SP7 auszugeben.

Die Bedienung des Kurzweil SP-7

Gerade mal vier Sekunden benötigt das SP-7 nach dem Einschalten, um spielbereit zu sein, was für Live-Musiker ein relevantes Detail sein kann, falls – aus welchen Gründen auch immer – die Stromversorgung ausfällt. Beim ersten Einschalten ist man beeindruckt von den vielen bunten Lichtern des SP-7. Der SP-7 befindet sich stets im Multimodus, was bedeutet, dass jederzeit bis zu 16 Klänge in Layer und Split-Anordnungen gespielt werden können. Standardmäßig dienen die acht Buttons links des Displays zum Aktivieren der ersten acht Sounds eines Multis.

Die Buttons und Regler selbst lassen sich für jedes Multi frei belegen und mit passenden Farben versehen. Mit wenig Aufwand kann man sich die Bedienoberfläche somit nach eigenen Wünschen gestalten.

Nicht ganz warm wurde ich mit dem Touchscreen, das für meinen Geschmack etwas träge reagiert. Vielleicht lagen auch meine Finger etwas neben der vorgesehenen Zone, was sich aber auch nach zwei Wochen Testphase nicht besserte. Was auch immer der Grund war, hege ich bestimmte Zweifel, ob ich damit auf die Bühne gehen wollte. Der Touchscreen des SP7 fühlt sich weit weniger reaktiv an als beispielsweise ein iPhone. Vielleicht war dies eine bewusste Entscheidung, die für mich aber nicht ganz schlüssig ist. Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, funktioniert die Bedienung in den meisten Fällen ganz gut, aber eben nicht immer.

Um Werte zu verändern, zieht man den Finger auf dem Display hoch oder runter, selbst wenn der Parameter über ein virtuelles Poti, also kreisförmig dargestellt wird. Für geübte Nutzer einer DAW ist dies ein vertrautes Verhalten, andere Musiker, die vor allem Hardware gewohnt sind, werden sich eventuell etwas wundern.

Insgesamt geht für mich das Bedienkonzept in Ordnung. An einem Nord Stage oder Roland RD-2000 fühle ich mich zwar etwas wohler, was aber auch eine Frage der Gewohnheit und des Preises ist.

Das Kurzweil SP-7 Grand on YouTube