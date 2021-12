Test: Pioneer DJ DM-50D Monitorlautsprecher

Aktive Monitorlautsprecher: Pioneer DJ für den schlanken Preis?

Ein weiteres Pärchen Monitorlautsprecher für DJs und Produzierende hat Einzug gehalten in die Range des größten Herstellers von DJ-Equipment: Die Pioneer DJ DM-50D reihen sich als preisgünstige „kleine“ Lautsprecher ein in das Angebot des Herstellers, aber auch des Marktes. Das Pärchen ist für einen Preis von knapp unter 240,- Euro zu bekommen. Das macht pro Speaker einen Preis von rund 120,- Euro. Das ist günstig, sehr günstig. Kann man für diesen Preis vernünftige Monitorlautsprecher produzieren? Und wie schlagen sich Lautsprecher in dieser Preis-Range? Im Regelfall findet man Lautsprecher in dieser Preis-Range nur pro Stück – nicht als Pärchen.

Für Einsteiger-DJs oder auch Amateure und Beginner im Bereich Produktion ist häufig natürlich nicht das Budget da, um für 500,- Euro sehr schnell mehr zwei Lautsprecher neben der weiteren Technik zu kaufen.

ANZEIGE

Nun, werfen wir mal einen Blick auf die DM-50D. Eine Info vorab: Die Modelle gibt es in Schwarz oder Weiß zu kaufen.

Pioneer DJ DM-50D – ein erster Blick

Geliefert werden die beiden Lautsprecher in einem Karton. Das spricht bereits für Größe und Gewicht der Lautsprecher: 3,9 und 3,5 kg. Der Unterschied des Gewichts liegt daran, dass einer der Lautsprecher den Verstärker für beide Speaker beinhaltet. 26 cm sind die Lautsprecher hoch, circa ebenso tief und 17,5 cm breit.

Mitgeliefert werden mehrere Kabel, darunter Stromkabel, ein 3,5 mm Cinch-Audiokabel wie auch ein Kabel für die Verbindung der beiden Lautsprecher.

Die Lautsprecher sind aus MDF, also mitteldichter Holzfaser-Platte, wie die meisten Lautsprecher. Sind komplett in Schwarz gehalten. An der Front befinden sich der 5-Zöller als Tieftöner und der 3/4-Zöller als Weichkalotte.

Frontseitig findet sich an dem für die linke Seite bestimmten Lautsprecher ein Aux-In-Anschluss in Form einer 3,5 mm Klinkenbuchse und ein Level-Regler.

Rückseitig befindet sich ein Anschluss für das Stromkabel und Anschlüsse für das Audiosignal. Rein geht es entweder per Cinch oder auch per 6,3 mm Klinke (symmetrisch). Auch ein „Stereo-Mini-In“ ist vorhanden, ebenso an der Front. Das deckt fast alle Anschlussmöglichkeiten ab (XLR würde fehlen), aber es deckt in jedem Fall alle Anschlussmöglichkeiten ab, die im Consumer-/ semi-professionellen Bereich üblich sind.

Für die Verbindung beider Lautsprecher gibt es zwei Klemmen, rot und schwarz, über die mit dem mitgelieferten Kabel der zweite Lautsprecher angeschossen wird. Eine rote Markierung an einem der beiden Kabel stellt sicher, dass man das Kabel korrekt und nicht verpolt anschließen kann.

Ein Schalter weckt noch die Interesse: Sound Mode: Tatsächlich gibt es einen internen DSP mit zwei Settings, DJ und Production.

ANZEIGE

Das schauen wir uns später noch genauer an.

Der Anschluss der Lautsprecher ist denkbar einfach und ich beginne ganz easy per Aux-Out am Laptop mit dem mitgelieferten Cinch-Kabel. Später werden die Pioneer DJ DM-50D dann noch ihren Platz im DJ-Setup hinter dem XONE:96 finden.

Die Monitorlautsprecher in der Praxis

Entlocken wir den Lautsprechern doch mal ein paar Töne. Die genannten Anschlussmöglichkeiten sind ja zahlreich, ein schneller Einstieg und Anschluss ist also machbar.

Mit 25 Watt an 4 Ohm sind die Lautsprecher für die größer im Mittelfeld angesiedelt, ausreichend jedoch für jeden kleineren oder mittleren DJ-Arbeitsplatz oder das Heimstudio. Pegelmäßig liefern die kleinen Lautsprecher im Peak bis 90/92 dB ab, danach beginnt man die rein physikalische Grenze des Woofers zu erreichen und es beginnt zu wummern, wird aber nicht messbar wirklich lauter. Also sagen wir mal, solides Peak bei 90 dB – das ist ausreichend, um den Nachbarn komplett auf die Nerven zu gehen und ist für die kleinen Lautsprecher eine sehr solide Leistung.

Klanglich ist die Konkurrenzsituation schwierig, sie stehen bei mir den VM-70 gegenüber, dagegen kommen die Kleinen natürlich nicht an.

Generell sind die Pioneer DJ DM-50D klanglich bezogen auf den Preis in Ordnung. Die Darstellung der tiefen Frequenzen wird natürlich erst ab einer gewissen Lautstärke wirklich präsent und endet mit dem physikalischen Ende bei irgendwo über 90 dB. Die Wiedergabe der Mitten und Höhen ist für ein kleines DJ-Setup oder den Ensteiger im Producing-Bereich ausreichend.

Im Vergleich zu höherwertigen Lautsprechern fallen natürlich Unterschiede auf, gerade die Klarheit und Präzision in den Mitten und Höhen und die räumliche Darstellung. Im gewissen Sinne klingen die DM-50D leider etwas eng. Ich frage mich, ob da überhaupt ein wirkliches Stereobild existiert?

Kurzer Check: Ja, existiert. In der akustischen Wahrnehmung bricht das aber tatsächlich ein.

Nun gut, ich schaue kurz auf den Preis. Wo lag der? Bei 239,- Euro für zwei Stück. Es ist in Ordnung. Man muss sich einfach damit abfinden, dass diese Lautsprecher am unteren Ende der Preis-Range liegen – hier wird man keine Spitzenleistung im akustischen Bereich für die Abhöre erwarten.

Schon erwähnt haben wir den internen DSP bzw. den umschaltbaren EQ mit festgelegten Werten für das Setting im DJ- und im Produktions-Setup. Ich habe vergeblich versucht, wirkliche Informationen im Handbuch zu finden, was dieser Schalter bewirkt, wo welcher EQ oder Filter greift – vergeblich. Pioneer DJ hält sich hier bedeckt und verbrauchergerecht, nicht in die technische Tiefe gehend und schreibt dazu nur, dass der DJ-Mode für einen „druckvollen Sound“ sorgen soll, der Production-Mode eher für einen „flachen Frequenzgang“ sorgen, der den „Audioeingang präzise wiedergibt“. Soweit, so gut und soweit auch so sinnvoll.

Mein Problem in diesem Fall ist nun nur Folgendes: Ich höre keinen wirklichen Unterschied. Alles, was ich höre, liegt irgendwo im Bereich von „ich könnte mir einbilden, dass …“ Ich könnte mir einbilden, dass der Bassbereich bei dem Production-Mode etwas kräftiger wird – aber das würde ja dem flachen Frequenzgang widersprechen.

Wo auch immer der Unterschied liegt, er ist nicht wirklich hörbar. Und ich sage „nicht wirklich hörbar“, denn vielleicht ist er es. Für mich jedoch nicht.

Qualität und Haptik

Bei einem Preis von rund 240,- für zwei Lautsprecher sollten wir die Erwartungshaltung entsprechend dem Preis anpassen. Generell jedoch ist die Verarbeitung gut, die Materialien ebenso. Sicher kann man sich sein, dass Pioneer DJ hier viele Komponenten im günstigen Bereich zukauft, dennoch wirkt die Verarbeitung nicht nach dem billigen OEM-China Kram. Es mag OEM sein, ich weiß es nicht, die Lautsprecher jedoch machen nicht direkt den Eindruck.

Die Ecken und Kanten als klassische Schwachstellen sind gut verarbeitet, ebenso die Front. Die Anschlüsse sind zahlreich vorhanden und solide von der Qualität her.