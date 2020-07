Test: PreSonus StudioLive AR16c Hybrid-Mischpult

Das Beste beider Mischpult-Welten?

Was soll man im Jahr 2020 noch mit einem analogen Mischpult anfangen, fragen sich vielleicht viele Leser. Digitale Mischpulte bestimmen den Markt und das Geschehen auf der Bühne. Dennoch hat fast jeder Hersteller nach wie vor analoge Mischpulte im Programm und entwickelt beständig neue Modelle. So auch der amerikanische Hersteller PreSonus, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Firmenjubiläum feiert und immerhin einer der Pioniere erschwinglicher Live-Digitalpulte ist. Mit dem PreSonus StudioLive AR16c möchte man bewährtes analoges Feeling mit dem größten Vorteil der digitalen Mischpulte kombinieren: dem einfachen Recording aller Signale. Wie das gelingt, lest ihr in diesem Testbericht.

Der Hersteller PreSonus

Über den US-amerikanischen Hersteller müssen wohl nicht mehr viele Worte verloren werden. Mit der StudioLive-Serie hat sich der Hersteller in die Digitalpult-Ruhmeshalle befördert. Das Ur-StudioLive 16 darf sich zu Recht rühmen, das erste Digitalpult mit komplett analogem Feel auf dem Markt gewesen zu sein. Zwar gab es auch schon vorher Versuche von anderen Herstellern, nie wurden sie aber so konsequent umgesetzt wie von PreSonus – und vor allem so preisgünstig. So verdrängte das StudioLive 16 trotz fehlender Motor-Fader oder speicherbaren Gains schnell die digitale Konkurrenz bis 3.000 Euro von vielen FoH-Plätzen und auch im Studio war es immer häufiger anzutreffen. Vor allem zwei Features machten es neben der analogen Bedienung interessant: Das einfache Live-Recording aller Eingangskanäle per FireWire und die iPad-Steuerung. So wurden virtuelle Soundchecks, günstige Live-Recordings und nicht zuletzt auch Mischungen von beliebigen Plätzen abseits des FoH-Platzes und Personal Monitoring möglich. Doch PreSonus machten sich auch in anderen Bereichen einen Namen: Das Studio Equipment wie Interfaces, Kopfhörerverstärker, Studiomonitore, Controller zeichnet sich durch eine hohe Audioqualität und gute Verarbeitung aus, PA-Lautsprecher vervollständigen das Portfolio für die Bühne. Mit Studio One hat man zudem noch eine leistungsstarke DAW im Programm, die insbesondere mit den hauseigenen Interfaces und Mischpulten bestens kommuniziert. Mit der Notations-Software Notion möchte man auch Komponisten und Arrangeure ansprechen. Mit den PreSonus StudioLive ARc Hybrid-Mischpulten bekommt die digitale StudioLive-Serie analogen Nachwuchs.

PreSonus StudioLive AR16c Hybrid-Mischpult

Hybrid-Mischpult – beim ersten Lesen konnte ich mir so gar nichts darunter vorstellen. Da die StudioLive ARc-Serie ganz klar auf das StudioLive-Digitalpult verweist, habe ich zunächst ein Digitalpult vermutet. Doch genau das sind die Mischpulte der StudioLive ARc-Serie nicht. Wir haben es hier vielmehr um analoge Mischpulte mit integriertem USB-Audio Interface zu tun. Das „c“ im Namen verweist auf die USB-C Schnittstelle.

Letztere ist auch gleich die große Neuerung gegenüber der bereits bekannten StudioLive AR USB-Serie. Auf dem ersten Blick scheinen sich die StudioLive ARc- und AR USB-Modelle nicht groß voneinander zu unterscheiden. Auch die Beschreibung auf der Internetseite ist nahezu identisch. Sollte es sich wirklich nur um die Form der USB-Schnittstelle handeln? Einen weiteren Unterschied entdecke ich beim zweiten Hinschauen: Während die StudioLive AR USB-Serie auf Bluetooth 4.1 setzt, finden wir bei den neuen StudioLive ARc-Mischpulten Bluetooth 5.0. Ansonsten scheint der Aufbau identisch zu sein. Vielleicht entdecke ich ja später noch weitere Unterschiede.

PreSonus StudioLive AR16c: USB C-Schnittstelle

Der USB C-Standard ist mittlerweile in aller Munde. Das liegt vor allem an den vielen Smartphones und Tablets, die auf den USB C-Standard setzen. Auch die neuen Apple iPad Pro-Modelle haben sich von Lightning verabschiedet und kommen nun mit einer USB C-Buchse daher. Doch was bedeutet das überhaupt?

Zunächst einmal außer einem neuen Anschluss und neuen erforderlichen Steckern und Kabeln nicht viel. Ein USB C-Kabel kann Strom und Daten übertragen. Das konnte auch schon der alte USB-Standard. Neu ist der Stecker, dessen Einsteckrichtung nun egal ist. Das ewige Hin- und Herdrehen von USB-Steckern hat nun ein Ende. Was sich genau hinter USB C verbirgt, verrät nur das Datenblatt des jeweiligen Geräts. Warum? Hinter einem USB C-Stecker kann sich alles verbergen: Vom schnarchigen USB 1-Standard über USB 2.0, USB 3 Gen. 1, USB 3 Gen. 2 bis hin zu Display Port und PCI-Express bei Thunderbolt 3. Letzteres verwendet nämlich ebenfalls einen zu USB C kompatiblen Stecker/Anschluss.

Ob wir es nun also beim neuen PreSonus StudioLive AR16c mit einer lahmen Ente oder sprichwörtlich Donner und Blitz zu tun haben, verrät uns das Datenblatt. Und dort steht: USB 2.0. Das PreSonus StudioLive AR16c mit USB C-Schnittstelle ist also entzaubert, denn es verfügt über ein schnödes USB 2.0 Interface, nicht mehr und nicht weniger. Also wieder nur ein Kabel mehr in der Kabelkiste. So schön das auch sein mag, wenn man mit sehr aktuellen Laptops unterwegs ist, die nur noch über USB C-Anschlüsse verfügen, am Ende ist und bleibt es nur ein anderer Anschluss, der die Vorteile von USB 3 Gen. 2 nicht nutzt, nämlich ultraschnelle Datenübertragung und kleinstmögliche Latenzen.

Erster Kontakt mit dem Mischpult

Beim Auspacken fallen mir die beiden beigelegten Seitenteile für den Rackeinbau sprichwörtlich auf die Füße. Ein Hinweis, dass diese mitsamt dem USB C-Kabel, dem Stromkabel und mehreren Schrauben in einer Tüte einfach lose in die beiden seitlichen Styropor-Schalen stecken, die man mitsamt dem Mischpult aus der Verpackung ziehen muss, wäre hilfreich gewesen. Bis auf zwei kleine Macken im Parkett aufgrund der knapp verfehlten Füße ging das glücklicherweise glimpflich aus. Wahrscheinlich befindet sich der entsprechende Hinweis bei den Sicherheitshinweisen im Inneren des Kartons.

Nachdem das Pult dann ins Arbeitszimmer getragen wurde, erfolgt die erste Inspektion. Schon hier fällt auf, dass im Herstellungsland China schlampig gearbeitet wurde und man es mit der Qualitätskontrolle nicht so eng sieht: Mehrere Schalter sitzen schräg in ihrer Gehäuseaussparung. Das ist mit bloßem Auge sofort zu erkennen und auch auf den Fotos kann man das sehen.

Ansonsten ist die Verarbeitung gut. Hier wackelt nichts, die Fader laufen angenehm stramm und auch bei den Potis handelt es sich nicht um Wackelkandidaten.

Unter Strom gesetzt fällt auf, dass das farbige Licht der beleuchteten Laufwerkstasten des SD-Card Recorders schon bei normalem Tageslichteinfall ins Zimmer nicht zu sehen ist. Erst bei Abschirmung mit der Hand (siehe Foto) leuchten die Tasten farbig.

Vom Mixer-Eingang zum Mixer-Ausgang

Schauen wir uns zunächst die analoge Seite des PreSonus StudioLive AR16c genauer an: 12 Mikrofoneingänge und 16 symmetrische Line-Eingänge springen beim ersten Kontakt ins Auge. Darüber hinaus sind die Klinkeneingänge der Kanäle 1 und 2 zusätzlich als Instrumenteneingang nutzbar. Die 16 Line-Eingänge teilen sich auf acht Monokanäle und vier Stereokanäle auf. Nun gibt es aber noch einen weiteren Stereokanal, der von PreSonus als Superchannel bezeichnet wird. Dahinter verbirgt sich ein Kombinationskanal mit zwei RCA-Buchsen, einer Miniklinken-Buchse, einem Bluetooth-Modul sowie einem USB/SD-Card Rückweg. Was macht diesen Kanal jetzt zum Superchannel? Damit meinen PreSonus die Tatsache, dass sich mehrere anliegende Signalquellen gleichzeitig abhören lassen. In der Summe kommen wir also auf 8 Monokanäle und 5 Stereokanäle, die auch jeweils über einen eigenen 60 Millimeter langen Kanal-Fader verfügen.

Die Monokanäle sind jeweils mit einem Gain-Regler, einem Low Cut, einem Dreiband-EQ mit semiparametrischen Mitten (10 kHz Shelving, 140 Hz – 3,5 kHz Peak, 100 Hz Shelving, ±15 Dezibel), zwei Aux-Wegen, einem FX-Weg, Pan-Regler, Mute- und PFL-Schalter ausgestattet. Die Kanäle 1 und 2 verfügen zusätzlich über einen Schalter für den Instrumenteneingang sowie eine Insert-Buchse. Die Stereokanäle 9 bis 16 verfügen nicht über einen Low Cut, sondern stattdessen über eine +10 Dezibel Boost. Dieser soll nach Aussage von PreSonus eine bessere Anpassung für alte Analogsynthesizer bieten oder Broadcast Mikrofone mit schwachem Pegel. Vermutlich spielt man hier vor allem auf das Shure SM7B an, mit dem die wenigsten Mischpult Preamps zurechtkommen. Im Kanalzug 15/16 notiere ich außerdem einen mit „3/4“ und einem USB-Symbol bedruckten Schalter, der die USB-Returns 3 und 4 auf diesen Stereokanal legt. Leider verfügen die vier Stereokanäle nur über einen Dreiband-EQ mit Festfrequenzen (10 kHz Shelving, 2,5 kHz Peak, 100 Hz Shelving, ±15 dB). Die übrige Ausstattung ist identisch. Der Kanal 17/18 wurde bereits als Superchannel beschrieben. Was diesem Superchannel fehlt, sind leider ein EQ, ein Gain-Regler und der FX-Send. Es bleiben nur Aux Send 1 und 2 sowie ein Balance-Regler plus der Kanal-Fader übrig. Schade.

Ausgangsseitig bietet das Master-Modul keine großen Überraschungen: Zwei symmetrische XLR-Main-Ausgänge, zwei symmetrische Klinkenausgänge für die Control Room-Sektion, Kopfhöreranschluss, Fußschalter-Anschluss (als FX-Bypass) und drei Aux Outputs (asymmetrisch, Klinke) für die Aux-Wege 1 und 2 sowie den FX-Bus. Außerdem ist hier ein zentraler Schalter für die Phantomspeisung zu finden. Sehr schade, dass es auch im Jahr 2020 noch nicht üblich ist, die Phantomspeisung pro Kanal getrennt ein- und ausschalten zu können. Das macht den gemeinsamen Einsatz von Kondensator- und Bändchenmikrofonen so gut wie unmöglich. Zwei zwölfgliedrige LED-Ketten dienen der Aussteuerung und Signalkontrolle von Kanälen und Bussen, ein Capture Stereo Recorder der Aufnahme des Main-Signals auf SD-Karte, ein Stereo Preset-Effektgerät sorgt für etwas Hall, Delay oder Chorus. Etwas feinere Kontrolle über den Send-Pegel für Monitor- und Effektmischungen bieten drei Fader. Der vierte Fader dient als Main Bus-Fader. PFL/AFL-, Control Room- und Kopfhörerpegel lassen sich über eigene Regler getrennt voneinander regulieren. Sehr gut.

Die 16 Preset-Effekte werden über einen Endlosregler ausgewählt. Ein zweistelliges numerisches Display zeigt, welches der 16 Presets gerade angewählt ist. Die Auswahl muss über Drücken auf den Push-Endlosregler noch bestätigt werden. Viel mehr gibt es zum Effektgerät nicht zu berichten. Die zur Verfügung stehenden Presets sind auf der Mischpultoberfläche zumindest als Klarname abgedruckt und in der gut gemachten Bedienungsanleitung findet man zu jedem Preset auch einen Anwendungshinweis. Parameteränderungen sind nicht möglich. Immerhin lässt sich der Effekt-Return auf die Aux-Wege 1 und 2 legen. Dazu stehen zwei Regler zur Verfügung, um den Effektanteil auf den Monitorwegen zu dosieren.

Capture Stereo-Recorder

Direkt vorweg: Der Capture Stereo Recorder ist für mich die größte Enttäuschung des PreSonus AR16c. Hier hat sich gegenüber der AR USB-Serie nichts verändert. Zwar ermöglicht der Recorder die Aufzeichnung als WAV-Datei mit 24 Bit, aber nur mit 44,1 kHz. Der restliche Digitalteil des Pults arbeitet aber mit 24 Bit und bis zu 96 kHz. Eine Wiedergabe von WAV-Dateien in den Formaten 16 und 24 Bit und mit 32 bis 48 kHz ist möglich, ebenso die Wiedergabe von MP3-Dateien mit 96 bis 320 kBit/Sekunde. Aufgenommen wird immer die Stereosumme.

PreSonus nennen als Einsatzgebiet den schnellen Probenmitschnitt sowie das Abfeuern von Backing-Tracks oder Pausenmusik. Doch was habe ich davon, wenn ich die Dateien auf der SD-Karte nicht gezielt anwählen kann, da es kein Display gibt? Andere Hersteller sind zudem schon seit Jahren weiter und ermöglichen die Aufnahme von allen Kanälen auf SD-Karte. So ist es zum Beispiel beim Tascam Model 16 (und 24) und meinen X32 Pulten mit der X-Live Karte oder der neuen Behringer WING. Natürlich könnte man jetzt den Preisunterschied hervorheben, aber wäre es wirklich so viel teurer und aufwändiger geworden, die ohnehin für das USB-Recording zu wandelnden Eingangssignale aufzuzeichnen anstelle der Stereosumme? Ich denke nicht. So bleibt der Capture Stereo Recorder tatsächlich nur ein Skizzenbuch, für dessen Durchblättern aber nach wie vor ein Computer benötigt wird, mit dem die SD-Karte nach der Aufzeichnung für die Archivierung/weitere Verarbeitung eingelesen werden kann. Sehr schade.

PreSonus AR16c USB-Recording

Bleibt noch das Multitrack Recording über die USB C-Schnittstelle. PreSonus liefert seit Jahr und Tag eine Lizenz für die Software Capture sowie Studio One Artist mit aus. Nach der Registrierung lassen sich beide Recording-Lösungen herunterladen. Nicht vergessen sollte man das tolle 2020 Studio Magic Plug-in Bundle (AU/VST/AAX), das hochwertige Effekte und Klangerzeuger (zum Beispiel von spl, Lexikon, Arturia) für die DAW enthält. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf die einzelnen Effekte eingehen, das wäre genügend Material für mehrere weitere Artikel. Es sei aber gesagt, dass man in Verbindung mit Studio One Artist als DAW ein umfangreiches und fast vollständiges Angebot bekommt, das keine Wünsche offen lässt.

Für das Live-Recording eignet sich Capture. Capture ist auf das einfache und schnelle Anfertigen von Multitrack-Aufnahmen spezialisiert. Die Aufnahmen können später zum Mix in Studio One Artist oder jede andere DAW geladen werden.

Die Anleitung verrät mir, dass das Pult für Mac-User Class-Compliant ist und somit kein Treiber benötigt wird. Dennoch wird mir direkt ein Treiber für MacOS im Download-Bereich angeboten. Warum und wofür, darüber schweigt sich das Manual aus. Windows-User benötigen leider einen Treiber und sollten diesen gemeinsam mit der übrigen Software herunterladen.

So richtig zu funktionieren scheint das mit der Kompatibilität ohne Treiber unter MacOS allerdings nicht. Obwohl das Pult als kompatibel zu MacOS X Catalina angegeben wird, arbeiten weder mein MacBook Pro noch mein MacBook Air auf Anhieb mit dem Pult zusammen. Zwar wird das Pult erkannt und sowohl vom Betriebssystem als auch in den getesteten DAWs als StudioLive AR16c ausgewiesen, aber Ton will weder ins Pult rein noch raus. Daran änderte erst die Treiberinstallation etwas. Plötzlich funktionierte alles so wie es soll, ohne dass am Pult selbst etwas verändert wurde. Kann das sein? Also habe ich den Treiber wieder deinstalliert und das Pult funktionierte weiterhin einwandfrei. Was nun das Problem war, dass das Pult an zwei Rechnern zwar erkannt wurde, aber keine Audio-Signale trotz korrektem Routing ankamen, bleibt schleierhaft.

Das Durchführen der Aufnahmen ist in beiden Fällen einfach: Das PreSonus AR16c per USB mit dem Laptop verbinden, Studio One Artist oder Capture starten, aufnehmen, fertig. Die PreSonus Apps konfigurieren sich automatisch entsprechend. Das gut gestaltete Handbuch gibt reichlich Hinweise zur Verwendung des Pults mit den eigenen DAWs sowie mit den DAWs von Fremdherstellern.

Anzumerken ist, dass es vier USB-Rückwege gibt. Diese kommen standardmäßig auf dem Stereokanal 15/16 (Returns 3/4) und dem Superchannel 17/18 (Returns 1/2) zurück. Das ist praktisch, wenn man zum Beispiel auf der Bühne mit Backing Tracks arbeiten möchte. So kann man einen Stereo-Mix zum Pult schicken und außerdem noch einen Click oder Guides, die dann nur auf dem Kopfhörer zu hören sind und nicht auf der PA.

Bleibt noch die Performanz: Diese ist leider nicht so gut, wie ich es erwartet hätte. Bei niedrigen Buffer-Einstellungen unter 128 Samples arbeitet das Pult hörbar instabil. Das ist bei allen versuchten Sampling Rates von 44,1 bis 96 kHz der Fall. Dennoch lässt sich mit einer Roundtrip-Latenz von unter 10 Millisekunden bei einem Buffer von 256 Samples noch vernünftig arbeiten. Schade, mit den PreSonus Interfaces geht diesbezüglich mehr.

Qualität des PreSonus Mischpultes

Die grundlegende Audioqualität des PreSonus StudioLive AR16c ist gewohnt hoch. Es bleibt zu vermuten, dass hinsichtlich der Wandler die gleiche Technologie zum Einsatz kommt, die auch in den Interfaces genutzt wird. Die XMAX-Preamps sind hinlänglich für ihre gute Qualität bekannt. Die Wandlung mit 24 Bit und 96 kHz ist für Live-Aufnahmen vollkommen ausreichend und übertrifft das, was die meisten anderen analogen Pulte mit integriertem Interface bieten (oder auch viele Digitalpulte, die mit 24 Bit und 44,1/48 kHz wandeln). Die Regler sind schön griffig, die Audioqualität ist sehr gut und die Ausstattung praxisgerecht. Mit dem EQ kann man sehr gut arbeiten und „Sound machen“. Es ist kein Arbeitsgerät für chirurgische Eingriffe, sondern eben ein Klangmacher. Schade, dass es nur zwei Inserts gibt und nicht zumindest einen One Knob Kompressor für die Monokanäle, so wie man ihn zum Beispiel bei Yamaha findet. Aber man kann eben nicht alles haben.

Die Effektqualität ist für die Bühne brauchbar. Man kennt das von der sonstigen StudioLive-Serie. Ich bin kein Freund von der PreSonus Effektqualität. Im direkten Vergleich zu Mitbewerbern fällt die Qualität deutlich ab. Alles klingt recht metallisch und man hört oft auch einzelne Wiederholungen innerhalb der Hallfahnen. Das kenne ich seit der ersten StudioLive-Serie nicht anders und selbst bei späteren StudioLive-Versionen hat sich nicht viel daran geändert. Leider verfügen fast alle Hall-Algorithmen über ein langes Pre-Delay, was sie für den Einsatz mit Drums oder Percussion-Loops unbrauchbar macht (siehe Hörbeispiele). Für das Studio steht mit dem beiliegenden Plug-in Bundle ohnehin eine hochwertigere und bessere Software-Lösung bereit. Die Hörbeispiele sind mit einem Kondensator-Mikrofon nach korrekter Aussteuerung ohne EQ/Low Cut direkt über den Main Bus per USB aufgenommen worden, um auch die Effekte mit aufnehmen zu können. Denn der direkte Abgriff im Kanalzug liegt vor dem EQ/vor den Sends. Somit hören wir hier das Signal, wie es auch über den Direktabgriff im Kanalzug klingen würde, nur eben mit den Effekten versehen. Auch in der DAW wurde bis auf eine Normalisierung nichts weiter bearbeitet. Das erste Hörbeispiel zeigt eine Auswahl der 16 Effektalgorithmen, die beiden anderen Beispiele veranschaulichen einerseits die Problematik des zu hohen Pre-Delays bei Drums/Percussion, andererseits die Auswirkungen geringer Buffer-Einstellungen.

Alternativen zu diesem Mischpult

Eine Alternative findet man im Prinzip hauptsächlich bei Tascam, die mit dem Model 16 und Model 24 zwei tolle Recording-Pulte im Programm haben. Beide Pulte haben massive Vorteile gegenüber dem PreSonus StudioLive AR16c, zum Beispiel die Mehrspuraufnahme auf SD-Karte, ein Display, Punch-In und Punch-Out, flexiblere EQs, One-Knob-Kompressoren in den Monokanälen und vieles mehr. Mit einem Online-Preis von 779 Euro ist das Tascam Model 16 von dem PreSonus StudioLive AR16c für 599 Euro auch nicht allzu weit entfernt. Hier sollten Interessenten gut abwägen. Ist das SD-Card Recording nicht zwingend notwendig, weil ohnehin immer ein Laptop zur Verfügung steht, ist das PreSonus StudioLive AR16c eine gute Wahl. Soll hingegen möglichst ohne Computer aufgenommen werden, greift man besser zum Tascam Model 16. Das war es im Prinzip dann auch schon mit den guten analogen Alternativen. Digital tun sich noch einmal ganz andere Welten auf. Hier wäre vor allem das PreSonus StudioLive 16.0.2 USB aus gleichem Hause zu nennen. Mit einem Verkaufspreis von 859 Euro eine echte und vielseitige Alternative oder in der nächst höheren Preisklasse das Behringer X32 Producer, eventuell mit der X-Live Karte für das Multitrack SD-Recording. Hier würde man dann allerdings Äpfel mit Birnen vergleichen, denn die X32 Plattform ist wie jedes Digitalpult im direkten Vergleich zum PreSonus AR16c eine komplett andere Liga. Aber es soll für Live-Recording-Einsteiger trotzdem nicht unerwähnt bleiben – allein schon wegen der vielen Erweiterungsmöglichkeiten.