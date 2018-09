Test: Roland Juno-DS61, DS76 & DS88, Live-Synthesizer

Toll ausgestatteter Live-Synthesizer

Nachdem Roland soeben seine Synthesizer-Einsteiger-Serie Roland DS um das Model Roland Juno-DS76 erweitert hat, und die Preise von Roland Juno-DS61 und Roland Juno-DS88 seit Erscheinen, deutlich gesunken sind, hier der ausführliche Test zu allen drei Modellen.

Der erste Kontakt

Und los gehts mit dem Test zur Roland Juno-DS-Serie, die ausgezeichnete Workstations für angehende Live-Keyboarder sind. Mit heutigem Tag wurden die bereits bestehenden Modelle Roland Juno-DS61 und Roland Juno-DS88 um die Version Roland Juno-DS76 mit 76-Kunststofftasten erweitert.

Hier eine kleine Übersicht zu den Themen, mit der wir uns im Test zum Roland Juno-DS61, DS76 & DS88 beschäftigen:

Anschlüsse und Audio- und MIDI-Verbindungen

externe Steuermöglichkeiten

Klaviatur

Ergonomie

Klangbeeinflussung

Effektsektion

interne Sequencer

Extras (Arpeggiator)

Mobilität

Anschluss gesucht

Rückseitig erwarten uns am Roland Juno-DS61, DS76 & DS88 2 Audio-Out Buchsen, Mikrofon In, Kopfhörer Out, Externes Audio In, Expression Pedal und Pedalschalter und MIDI In und Out. Sowie ein USB 2.0 Audio Out (der Anschluss an einen MX 1 mit der neuesten Firmware ist möglich) und ein Anschluss für einen USB-Speicher.

Strom kommt über das beigefügte externe Netzteil, dies hat keine Wandwarzenqualität und erhält von mir ein „bühnentauglich“. Mobile Musiker werden sich an der Möglichkeit erfreuen, das Gerät mit 8 Nickel Metall Hybrid Akkus zu betreiben. In der 88er Version findet sich das Batteriefach auf dem Gerät und bei der 61er Version auf der Unterseite, ich persönlich bevorzuge die Variante des 88er Modells. Bei der 61er Version sehe ich die Gefahr der unbeabsichtigten Beschädigung von Bedienelementen.

Was kann ich mit den Anschlüssen anfangen?

Der Mikrofonanschluss nimmt keine Kondensatormikrofone entgegen, was aber beim avisierten Einsatzzweck Sinn macht, der Mic Level hat auf dem Panel den Regler Mic Level. Wer mag, kann diesen mit einem Vocoder versehen. Fans des „Cher a like“ Autopitch finden hier auch einen Regler.

Über den analogen Stereoeingang gelangen externe Audiosignale direkt wieder an die beiden Audio Outs und können separat gepegelt werden. Klangbeeinflussungen sind derzeit nicht vorhanden, schade, denn der Juno DS hatte einen eingebauten EQ.

Das Expression-Pedal kann auf Wunsch verschiedene Parameter steuern. Der Fußschalter kann als Schalter fungieren. MIDI In und Midi Out, USB IN/OUT sind hier die wichtigsten Anschlüsse, das Fehlen eines MIDI Thru ist mittlerweile Standard, das Vorhandensein eines USB 2.0 Anschlusses ist bei Roland mittlerweile quasi Standard. Über USB IN/OUT können wir unsere DAW oder Performance Software einbinden, hier Logic und Mainstage) oder Audio an einen Roland MX 1 mit der neuesten Firmware weiterreichen.

Der USB-Anschluss des Roland Juno-DS61, DS76 & DS88 nimmt keine Audiodaten entgegen. Hierfür ist der Steckplatz für den USB-Stick oder die externe HDD zuständig. Der Stick hat 2 Funktionen, erstens Backup aller Daten und zweitens kann er Samples aufnehmen und Audiodateien aufnehmen, die über die Phrasepads abgefeuert werden können.

Was fehlt? Richtig: Das Gerät schreit geradezu nach mindestens 4 Audio Outs, um allen Anforderungen im Bühnen-, Proberaum- und Studioalltag gerecht zu werden. Zum einen haben wir komplexe Klanglandschaften und Möglichkeiten an Bord, eine komplette Drumsektion, Sequencer und Arpeggiator. Und alle wollen richtig gemischt werden, das macht sich einfach besser, wenn Synths, Lead, Bass und Drumsektion getrennt gemischt werden. Hier gebe ich den ersten Minuspunkt. Das Audiosignal kommt zwar amtlich aus den Buchsen, ist für den FOH Mann dennoch eine Herausforderung. Und ich persönlich mag die Kompressoreinstellung EDM nicht. Ein Wall of Sound geht anders. Alle Kabel sind nun angeschlossen, der Tisch ist gedeckt und heißt es, Strom an und checken, was geht.

Der erste Gang

Roland hat das Roland Juno-DS88 mit einer Ivory G Klaviatur ausgestattet, in der 61 Version „anschlagdynamisch“ und hier in der 88 Version mit einer Druckpunkt Simulation einer Hammermechanik. Und das Griff- und Spielgefühl ist sehr gut und gibt auch gleich die Richtung vor, Performance auf der Bühne, Performance im Studio, Performance im Proberaum. Seit langem habe ich keine derartig gute Klaviatur bespielt. Ivory G ist griffig, das seitliche Tastenspiel ist gut, der Tastenhub und Druckpunkt sitzen da, wo es erwarten. Die Klaviatur erlaubt expressives Spiel, ohne dabei zu viel Kraft zu fordern. Wer seine Anschlagsdynamik anpassen möchte, macht dies mit dem Keytouch Schalter und kann sein Spiel anpassen.

Oberflächliches

Die Bedienoberfläche des Roland Juno-DS61, DS76 & DS88 ist sauber und gut strukturiert in 5 Abschnitte aufgeteilt. Und klar von links und rechts zu bedienen. Bei der 88er Tastenversion des Juno DS bleibt hier noch Platz für iPad, iPhone und Laptop. Das Display ist kontraststark und ausreichend groß, um alle wichtigen Parameter anzuzeigen.

Die Phrase Pads sind vierfarbig haben einen gut spürbaren Druckpunkt. Sämtliche Taster sind gut bedienbar und ohne großen Kraftaufwand zu bedienen.

Die Taster der Klangsektion haben zusätzlich noch eine rote LED, so dass man sofort sieht, ob man in Brass, Keys oder anderen Sektionen klanglich unterwegs ist.

Im Gegensatz zu anderen Roland Modellen ist das Bedienprinzip der Oberfläche klar und einfach, die für Performance, Probe, Liveeinspielung im Studio sind schnell zu erreichen.

Aufbau und Struktur sind für schnelle unterbrechungsfreie Wechsel gedacht, der Keyboarder soll sich auf das wesentliche Konzentrieren und das ist hier die Performance.

Genau das ist das Konzept des Roland Juno-DS61, DS76 & DS88, absolute Performance Orientierung. So einfach und simpel wie möglich, ohne dabei am Sound zu sparen.

Besitzer eines Roland JD Xi kennen die vier Regler, welche sich mit Select umschalten lassen. Auf der obersten Ebene finden wir die Filterregler Cutoff und Resonanz, Attack und Release. Alle Regler sind jeweils mit einem Wertebereich von -63 bis +63.

Auf der zweiten Ebene finden wir die FX Sektion mit Mic Reverb, dem mysteriösen MFX Regler, Chorus/Delay und Reverb.

Auf der dritten Ebene finden wir alle Parameter, die wir später in einer DAW zuweisen möchten, wenn wir den DAW Button gedrückt haben oder in der Werkeinstellung einen parametrischen EQ.