Test: Sonicware ELZ_1, Desktop-Synthesizer

Beängstigend-bezaubernde Bits

Der Sonicware ELZ_1, erdacht in Japan von Herrn Ju Endo, ist zunächst ein sechsfach polyphoner digitaler Desktop-Synthesizer, wie im Titel bereits erwähnt. Nicht erwähnt wurde, dass er satte neun verschiedene Oszillator-Typen zur Auswahl hat, wovon einer auch noch in drei Geschmacksrichtungen vorkommt.

Der Lautsprecher auf der rechten Seite lässt es bereits vermuten: Mit vier AA-Batterien lässt sich der Sonicware ELZ_1 auch netzunabhängig betreiben und lädt so zu spontanen Jams oder musikalischen Ergüssen im Freien ein (ein Zeitvertreib, der sich mir persönlich im elektronischen Bereich einfach nicht als wertvoll erweisen möchte), also z. B. zur unvermeidlichen Akustikgitarre am Lagerfeuer.

Vorgestellt wurde der Sonicware ELZ_1 bereits auf der NAMM 2018, wobei die Präsentation mehr als schieflief und so vielleicht ein falscher Eindruck von den Möglichkeiten des Sonicware ELZ_1 entstand. Der Präsentator lud auch bereits im Gearslutz-Forum Asche auf sein Haupt und musste zudem zugeben, das Gerät 10 Minuten vor der Präsentation das erste Mal gesehen zu haben.

Designstück mit Abstrichen

Jetzt steht das 39,9 cm x 13,3 cm x 5 cm große Gerät auf dem Tisch (und hat damit Maße, die einen 19-Zoll-Rack-Einbau mit 3 HE erlauben würden) und wirkt mit seiner aufgeräumten Oberfläche und dem stabilen Aluminium-Gehäuse bereits optisch sehr ansprechend. Am auffälligsten ist wohl die drei Oktaven umfassende „Klaviatur“, die auf einfache Mikroschalter zurückgreift.

Das reicht vielleicht, um ein paar Melodien und Akkorde zu spielen, zum ernsthaften Einspielen ist das aber definitiv nichts. Folgerichtig gibt die Klaviatur dann auch kein MIDI-Signal aus, wenn das Gerät im USB-Device-Modus ist und über die DAW angesteuert werden kann. Dabei versteht der Sonicware ELZ_1 lediglich Note-On/Off und bei einigen Oszillator-Modellen die dazugehörige Velocity. Kein Pitchbend, kein Aftertouch und auch keine MIDI-Clock zum Synchronisieren des LFOs mit dem Song-Tempo.

Die größten Kritikpunkte sind damit aber auch schon genannt und nun können wir uns mit dem beschäftigen, was der Sonicware ELZ_1 kann. Aufgebaut ist der kleine digitale Synth wie ein klassisch Subtraktiver: Oszillator → ADSR-Hüllkurve → Multimode-Filter → Effektsektion. Vor dem Oszillator findet man dann noch einen Arpeggiator mit sieben Modi (Up, Down, Up Down, Down Up, Up & Down, Down & Up sowie Play Order). Zumindest kann hier die Geschwindigkeit in BPM angegeben werden und die Notenteiler bis hinunter zu einer 1/64 Note angegeben werden. Es gibt auch triolische und punktierte Werte, leider sind diese auf Viertel- und Halbe-Triolen beschränkt. Und auch bei den punktierten Werten stehen nur punktierte Viertel, Achtel und Sechzehntel zur Auswahl.

Modulationen per Oszillator

Die meisten Oszillatoren bieten, genau wie das Multimode-Filter, auch die Möglichkeit, einige Parameter zu modulieren. Zur Verfügung stehen wahlweise ein LFO und eine Hüllkurve (die nichts mit der o. g. ADSR zu tun hat).

Das Multimode-Filter beherrscht LPF, HPF, BPF, Peak EQ, LO EQ, HI EQ und einen Graphic-EQ. Alle klingen recht ordentlich, haben aber auch das Problem, dass die Filterfrequenz in nur 50 Werten gerastert ist, was hörbaren Sprüngen Vorschub leistet. Werden die Filter allerdings vom Filter-LFO oder -Hüllkurve moduliert, treten keine Sprünge auf. Die einzelnen Sektionen des ADSRs können bis zu fünf Sekunden lang sein; ein Delay-Faktor verzögert den Einsatz bis zu 130 Sekunden. Zudem kann auch noch die Resonanz moduliert werden.

Jeder der Synth-Bereiche ist durch einen eigenen Schalter erreichbar, etwaige weitere Seiten (wie beispielsweise Modulationen) werden durch nochmaligen Klick auf die Bereichstaste aufgerufen. Fünf extrem fein gerasterte Encoder stellen dann die angezeigten Parameter ein. Das mittig platzierte Display, das zur Abwechslung mal hochkant verwendet wird, bietet eine gestochen scharfe Darstellung und ist auch noch Winkel von 45 Grad gut lesbar. Besonders bei der grafischen Repräsentation der Oszillatoren sind die Veranschaulichungen gut gelungen und folgen alle einem stringentem Stil.

Es können bis zu 128 Presets abgespeichert werden. Zwei der Oszillatoren (DNS Explorer und SiGRINDER) können auch mit eigenen Samples betrieben werden, die über die 3,5 mm Aux-In-Buchse eingespielt werden. Der Sonicware ELZ_1 verfügt über zwei unsymmetrische 6,3 mm Klinkenausgänge, auf denen das Stereosignal liegt. Dessen Lautstärke ist unabhängig von der Kopfhörer/Lautsprecher-Lautstärke einstellbar. Der Lautsprecher selber reicht, um eine Idee vom Sound zu kriegen und ist mit 96 dBA in 2 cm Abstand recht laut. Die Feinheiten des Klangs gibt er aber unmöglich wieder. Er neigt zudem noch dazu, bei sehr FM-lastigen Sounds grausig zu übersteuern.