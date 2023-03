Test: Studiologic Sledge 2 Synthesizer, Black & Yellow

11 Jahre Black Magic

Vorwort der Redaktion:

Kaum ein Synthesizer erreicht eine Produktionszeit von 10 Jahren. Auf die Schnelle würde mir da nur der Access Virus einfallen. Aber klammheimlich hat sich auch der VA-Synthesizer Studiologic Sledge zu einem Dauerbrenner gemausert. Grund genug, nochmals unseren Testbericht von 2012 hervorzukramen und Euch nach Eurer Meinung zu diesem modernen Klassiker zu befragen. Gleichzeitig möchte ich damit an einen sehr geschätzten Kollegen erinnern, Thorsten Walter, der diesen Testbericht für uns verfasst hatte und auf tragische Weise vor einigen Jahren verstorben ist.

ANZEIGE

Ein Testbericht von Thorsten Walter

Hinter dem Studiologic Sledge 2 steht die italienische Firma Fatar, bekannt als Lieferant und Hersteller von hochqualitativen Masterkeyboards. Bereits 2012 präsentierte man den DSP-Synthesizer Studiologic Sledge erstmals auf der Musikmesse. Für die Klangerzeugung zeichnet die bekannte Firma Waldorf verantwortlich. In den Folgejahren entwickelte sich der Budget-Synthesizer immer mehr zum „hidden Champion“ und wurde durch ein Update auf die Version 2.0 und nun durch eine Special-Edition in Schwarz (bei der sich nicht nur die Farbe geändert hat) deutlich aufgewertet.

Nicht ohne Grund hat sich auch Axel Hartmann in seinem Design-Synthesizer „20“ für die Synth-Engine des Sledge entschieden. Allerdings muss man für diese Variante 20.000 Euro bezahlen, während die Studiologic-Varianten unter 1.000 Euro angesiedelt sind.

An dieser Stelle sei ein Hinweis erlaubt auf unser Interview mit Axel Hartmann zum „20“.

Synthesizer Sledge 2

Der erste Blick auf den Sledge vermittelt den Eindruck eines ausgewachsenen analogen Synthesizers, denn die Bedienoberfläche ist mit zahlreichen Drehreglern und Knöpfen bestückt. Unten thront ein 61-Tasten Keyboard, das gelungene Design stammt wieder einmal von Axel Hartmann.

Der Sledge verkörpert im weitesten Sinne eine Urversion eines polyphonen Synthesizers. Abgesehen davon, dass die Klangerzeugung rein digital von einem DSP berechnet wird und nicht etwa analog aufgebaut ist, erinnert er konzeptionell stark an altehrwürdige Synthesizer der 80er Jahre. Was ihn von aktuellen anderen Hardware-Synthesizern abhebt ist, wie auch beim Nord Lead, die Eine-Funktion-Pro-Knopf Bedienoberfläche.

Diese Vorgabe wird auch weitgehend eingehalten, so dass man sich nicht mit verschiedenen Layern und Matrizen aus Parametern beschäftigen muss. Für fortgeschrittene Soundschrauber ist es somit sofort möglich, intuitiv einen bestimmten Klang zurechtzudrehen. Aber auch Einsteiger werden mit dem Sledge die subtraktive Synthese schnell verstehen und schätzen lernen. Manche mögen den Sledge langweilig finden, andere erfreuen sich an den limitierten Möglichkeiten. Limitiert ist der Sledge natürlich nur im Vergleich zu den Funktionen aktueller High-End Synthesizer oder Plug-ins. Der Sledge reduziert somit die Möglichkeiten auf das Wesentliche. Man kann sich nicht in Synthese-Details verlieren und ist schnell am Ziel. Hier und da muss man sogar wieder die „alten Tricks“ anwenden, um bestimmte Klänge zu erzeugen.

ANZEIGE

Die Oszillatoren des Sledge

Eigentlich genügt ein erfahrener Blick auf die Oberfläche des Sledge, um zu wissen, was die maximal 24-stimmige Klangerzeugung zu generieren vermag. Überraschungen bietet der Sledge nicht. Vielmehr konzentriert er sich auf das Wesentliche.

Oszillator 1 verfügt über die herkömmlichen Schwingungsformen Rechteck, Sägezahn, modulierbarer Puls, Dreieck und Sinus. Alternativ schöpft er Spektren aus 66 Wavetables und kann diese per LFO durchfahren. Leider ist die Wavetable Funktionalität auf Oszillator 1 beschränkt, Oszillator 2+3 können also nur die normalen Schwingungsformen erzeugen.

Studiologic Sledge 2 Kundenbewertung: (23) 839,00 € bei

Oszillator 2+3 verfügen über eine Sync-Funktion, die auch recht gut klingt. Zudem ist eine Frequenzmodulation von Osc1 auf Osc2 und Osc2 auf Osc3 möglich.

Eine versteckte Unisono-Funktion gibt es auch: Je nachdem wieviele Stimmen gerade gehalten sind und der Mono-Mode aktiviert wird, spielt der Sledge entsprechend viele Stimmen gleichzeitig im Mono-Mode. Einen Unisono-Detune- und Spread-Parameter für breite Sounds suche ich allerdings leider vergeblich.

Beim zumischbaren Rauschgenerator kann zwischen weißem und rosa Rauschen gewählt werden.

Das VA-Filter des Sledge 2 Synthesizers

Das Filter ist eine Version des bekannten Waldorf Digitalfilters mit LP/BP/HP und ist zwischen 12 dB und 24 dB Flankensteilheit umschaltbar. Dem Filter nachgeschaltet ist ein regulierbarer Verzerrer. Bei hohen Cutoff-Werten und Resonanz offenbart das Filter dann aber seinen digitalen Ursprung, während hingegen bei niedrigeren Werten das Filter wiederum durchaus authentisch klingt.

Als Filter-Hüllkurve kommt eine normale ADSR zum Einsatz.

Modulationen

Es gibt gleich drei LFOs mit den verschiedenen Schwingungsformen und einer Ramp-Schwingungsform, die als einstufige Hüllkurve fungiert. Die Ziele sind Oszillatorenfrequenz, PWM/Wave/FM, Volume und Cutoff. Eine echte freie Modulationsmatrix ist nicht vorhanden. Schade ist hier, dass Oszillator 2 nicht alleine als Ziel angewählt werden kann. Dies lässt Oszillator bei Sync-Modulationen fast obsolet werden, da er zwangsweise mitmoduliert wird.

Eine echte Einschränkung ist für mich aber, dass Velocity nur auf die Lautstärke und Filter gleichzeitig wirken kann, nicht aber getrennt auf Cutoff/Env-Amount, Wavetable, Tonhöhe oder FM. Ein Velocity-System wie beim Nord Lead wäre hier wirklich nötig, um Klänge kontrolliert dynamisch spielen zu können.

Effekte

Es gibt zwei Effektblöcke, die je einen Effekt erzeugen können. Effekt 1 kann Modulationseffekte wie Flanger/Phaser/Chorus erzeugen, während Effekt 2 Delay oder Hall hervorbringt. Die Qualität ist für einen so günstigen Synthesizer okay, aber klanglich nicht mehr zeitgemäß und mit den Effekten der teureren Mitbewerber nicht zu vergleichen. Gegenüber dem Nord Lead 2x hat der Sledge allerdings in diesem Bereich klar die Nase vorn.

Arpeggiator

Der eingebaute klassische Arpeggiator ist monophon und kann in Richtung, Notenlänge, Notenwert und Sortierung eingestellt werden.

Verarbeitung

Nun, ich habe nicht versucht, mit dem Sledge einen Nagel in die Wand zu schlagen, aber die Verarbeitung und Stabilität des Gehäuses würde es vielleicht sogar zulassen. Sowohl die Oberschale als auch die Grundplatte des Sledge bestehen aus hochwertig anmutendem dicken Kunststoff, was den Sledge zum einen mit nur 8,3 kg sehr leicht, zum anderen aber auch anfällig gegen Kratzer macht.

Die Potentiometer sind durchaus unterschiedlich, was das initiale Drehmoment und die Stabilität angeht und spiegeln daher letztendlich qualitativ den günstigen Preis von unter 1000 Euro wider.

Die Studiologic TP-9 Tastatur lässt sich recht gut spielen und ist von guter Qualität. Von den meisten Fernost Billigkeyboards hebt sie sich positiv ab, kann aber nicht mit einer guten und auch weitaus teureren Roland oder Yamaha Tastatur mithalten. Lediglich die Mechanik des Aftertouchs macht auf mich einen weniger guten Eindruck.

Der Studiologic Sledge 2 in der Praxis

Der Sledge macht wirklich Spaß. Er bietet traditionelle Synthesizerklänge, gepaart mit direkten Zugriff auf alle Synthese-Parameter. Damit macht das Soundschrauben natürlich so richtig Laune.

Die 999 internen Speicherplätze sind im Auslieferungszustand zu einem Zehntel befüllt und recht gut programmiert, wobei die richtig guten Sounds nicht vorne liegen, sondern verstreut in den ersten 100 Presets sind. Fängt man dann allerdings an, selber Hand anzulegen, wird schnell klar, was sonst noch im Sledge steckt und auch was nicht in ihm steckt. Einerseits finde ich die Beschränkung der Möglichkeiten gut, andererseits bin ich von Plug-ins so verwöhnt, dass ich mich an „weniger ist mehr“ erst wieder gewöhnen muss. Verglichen mit vielen 80er Jahre Synthesizern ist der Sledge nämlich eigentlich ein Synthesemonster.

Eine Software-Erweiterung in puncto Modulationen, Wave-Playback und Velocity würde dem Sledge gut zu Gesicht stehen und die klanglichen Welten weiterhin erheblich erweitern. Zumindest die Nachrüstung mit Sample-Playback für den ersten Oszillator ist bereits beschlossene Sache. Der Liefertermin und der Preis steht allerdings noch nicht fest. Wirklich schade ist, dass die Wavetables nur auf Oszillator 1 verfügbar sind. So können außer mit Hilfe des Chorus keine Schwebungen erzeugt werden.

Es ist sicherlich nicht die Intention des Herstellers, aber ich habe die Oberfläche des Sledge am Ende der Testphase auch eingesetzt, um verschiedene Software-Synthesizer zu steuern! Im Local-Off Modus sind die Bedienelemente nämlich von der Tonerzeugung abgekoppelt.

Der Sledge-Klang

Der Sledge klingt ganz klar nach Waldorf und punktet mit einem sehr direkten, voluminösen, durchsetzungsfähigen und teilweise brachialen Klang.

Wie bei allen VA-Synthesizern aus der Waldorf-Schmiede, kann er aber seine digitale Herkunft nicht verleugnen. Filterfahrten in den Resonanzbereich offenbaren deutlich Schwächen gegenüber echten Analogen.

Hinter einem Accelerator oder einem Virus muss er sich rein klanglich nicht verstecken, erreicht aber für meinen Geschmack im Detail nicht ganz deren Finesse. Vor allem im digitalen Bereich punktet er dann aber gehörig und macht als Wavetable-Synthesizer eine gute Figur. Aber hören Sie selber! Die Klangbeispiele basieren nicht auf Presets, sondern aus komplett neu erstellten Sounds.

Mit dem Update 2.0 erhielt der Sledge einige interessant Zusatzfunktionen, die ihn nochmals enorm aufwerteten.

Make-Up

Über Split und Layer können seit der Version 2.0 zwei Sounds auf der Tastatur nebeneinander oder auch übereinander gelegt werden. Gerade durch die Layer lassen sich dadurch enorm breite Flächen oder abgefahrene Leadsounds erzeugen, ohne all zu viel programmieren zu müssen. Der Empfang von Sustain Pedal und Pitch Bend lassen sich dabei für beide Sounds getrennt verwalten und zuweisen. 999 Kombiprogramme finden nun in der aktuellen Version Platz im Speicher.

Eine weiterer Neuzugang ermöglicht es, die beiden Effekte Reverb + Delay zu mischen. Der Hall-Effekt (Reverb) behält die zuvor gewählten Einstellungen, während die Echtzeit-Bedienelemente für Verzögerung und Pegel („ time“ und „level“) das Delay entsprechend ändern, während dieses mit dem Hallsignal gemischt wird.

Highlight 2.0

Das eigentliche Highlight versteckt sich aber im Oszillator 1 Modul. Über diesen Oszillator lassen sich nun Multisamples abspielen, die man zuvor in den 60 MB „kleinen“ Speicher laden muss. Dabei gibt es zwei Einschränkungen zu beachten. Zum einen müssen aktuell die Samples im WAV-Format vorliegen, zum anderen werden die Samples nur mono wiedergegeben, auch wenn man Stereo-WAV-Files in den Sledge übertragen hat. Loops, die man bereits im WAV-File hinterlegt hat, werden aber erkannt und einwandfrei abgespielt.

Auf der STUDILOGIC Produktseite des Sledge findet man die kostenlose Software SPECTRE, mit der Samples per USB/MIDI-Schnittstelle problemlos übertragen werden können. SPECTRE gibt es sowohl für Windows als auch für MAC OS und lief bei mir auf einem iMac tadellos.

Studiologic Sledge 2 Black Edition Kundenbewertung: (7) 949,00 € bei

Die Bedienung ist kinderleicht. In der linken Spalte erstellt man ein neues Programm, z.B. wie oben gezeigt KORG M1 DRUMS, zieht in die rechte Spalte seine WAV-Files, verteilt diese im Edit-Fenster auf der Tastatur und legt die Root-Keys fest. Dann ab damit in den Sledge, Programm auswählen am Sledge, spielen und die Samples kräftig mit der internen Klangerzeugung verbiegen.

Für meinen Geschmack funktionierte das sogar noch einfacher als am Clave Nord Wave, allerdings besitzt der Nord Wave dreimal so viel Speicherplatz – ist aber längst nicht mehr im Handel erhältlich.

Studiologic Sledge 2 Black

Im Prinzip ist die STUDIOLOGIC SLEDGE BLACK Edition eine Version 2, bei der außer des Anstrichs (wir stehen auf den Look!!) noch einige Kleinigkeiten an Features hinzukamen.

Die wohl wichtigste Neuerung: Der Output-Pegel wurde um 6 dB angehoben. Keine Ahnung, warum das erst in einem Update passiert ist. Ich bin kein Ingenieur und kann nicht beurteilen, ob dabei zusätzliche Kosten in der Produktion entstehen, aber es gibt einige Soundmodule von Waldorf, z.B. Waldorf Blofeld, bei denen ich im Studio am geringen Output schier verzweifelt bin. Übrigens auch einer der Gründe, warum Axel Hartmann seinem „20“ einen speziellen Verstärker von SPL spendiert hat. Na jedenfalls tönt nun auch der SLEDGE BLACK druckvoll und mächtig, so wie man das von einem hochwertigen Synthesizer heute gewohnt ist.

Ein weiteres Feature: LFO2 läuft synchron und moduliert alle Noten mit derselben Modulationsphase. Warum es dieses Feature nur in der BLACK EDITION gibt, ist mir ein Rätsel.

Und zu guter Letzt wurden alle Werks-Presets neu zusammengestellt und stammen von Top-Programmierern (was immer das heißen mag ;-).

Der Studiologic Sledge 2 on YouTube

Wie üblich hier noch eine empfehlenswerte Video-Reihe auf YT zum SLEDGE BLACK EDITION, die die Stärken des Synthesizers gut beleuchten: