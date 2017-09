Korg Volca FM

Hallo Chain,

ich denke ein Test, wird die Frage beantworten. Zumal an Hand der Demos sind bei mir Fragen hinsichtlich des „Pattern“ Chainings offengeblieben. Aber zumindest ein Volca FM ist gesetzt. Und geht bei einer Preisspanne von 169-199€ immer. Was mich zusätzlich noch interessiert, ob die Midi-Implementierung so ist, als das man ihn mit Dexed oder dem DX7 Panel für CTRLR in editieren und in die DAW integrieren kann.