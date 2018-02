Top News: Moog Synthesizer IIIp, Modularsystem

Nachdem Moogmusic vor einiger Zeit bereits den stationären Synthesizer IIIc (c steht für console), und die drei Systeme 15, 35 und 55, in limitierter Zahl wiederaufgelegt hatte, wird nun die Live- und Reisezwecke konzipierte Version Synthesizer IIIp (p steht für portable) in begrenzter Stückzahl gebaut.

Die Faszination und der Nimbus von Moog-Modularsynthesizern sind ungebrochen. Ein IIIc in seinem Studio stehen zu haben ist jedoch nicht nur ein grandioser Anblick, sondern auch ein tolles Instrument.

Anscheinend war die Nachfrage nach den portablen Systemen in der Zwischenzeit groß genug, dass man sich bei Moogmusic entschlossen hat, eine Auflage von 40 Synthesizer IIIp in Angriff zu nehmen. Die Module der Systeme werden komplett von Hand gefertigt, gelötet und in die mit Tolex verkleideten Cases montiert. Die Fertigung und der Abgleich eines IIIp erfolgt nach den originalen Unterlagen im Werk in Asheville und soll laut Moog mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Der ursprünglich in den späten 1960er Jahren gebaute Synthesizer IIIp besteht aus 37 Modulen, die auf drei Cases verteilt sind. Dazu gehört der berühmte 901 VCO, wovon gleich 10 Stück vorhanden im System sind. Dieser Oszillator kam, wie viele andere Module des IIIp, nicht bei den bekannteren Systemen 15, 35 und 55 zum Einsatz, wie zum Beispiel auch der berühmte Federhall 905.

Der Moog Synthesizer IIIp kann ab sofort bestellt werden, sofern man die Kleinigkeit von 35.000 US-Dollar dafür lockermachen möchte.

Hier die komplette Übersicht der Module:

1x 901 Voltage Controlled Oscillator

3x 901A Oscillator Controllers

9x 901B Oscillators

3x 902 Voltage Controlled Amplifiers

1x 903A Random Signal Generator

1x 904A Voltage Controlled Lowpass Filter

1x 904B Voltage Controlled Highpass Filter

1x 904C Filter Coupler

1x 905 Reverberation Unit

3x 911 Envelope Generators

1x 911A Dual Trigger Delay

1x 912 Envelope Follower

1x 914 Extended Range Fixed Filter Bank

1x 984 Four Channel Mixer

1x 991 Lowpass and Highpass Filter with Attenuator

1x 992 Control Voltage/Attenuator Panel

1x 993 Trigger & Envelope Voltages Panel

1x 994 Multiples Panel

4x Console Panel No. 3, each including:

– 4-input mixer with + and – outputs

– 2 Trunklines

– Control Voltage Switches

– Master Volume

– Click Filter

1x Console Panel No. 1 including:

– 3 Control Voltage and Trigger Outputs

1x Console Panel No. 9 including

– Power Switch

– Pilot Lamp

– Fuse Holders

1x 350 Watt 120 VAC or 230 VAC Switch Selectable Power Supply