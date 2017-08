Top News: PPG Infinite, Software Synthesizer

Ein paar Tage lang hat uns Wolfgang Palm zappeln lassen, aber jetzt sind endlich die Fakten zum PPG Infinite da.

PPG Infinite stellt eine massive Weiterentwicklung von Wolfgang Palms eigener Erfindung, der Wavetable-Synthese, dar. Das Neuartige an Infinite ist, dass im Gegensatz zu bisherigen Wavetables, hier die die Frequenzen der Harmonics (Obertöne) absolut frei und unabhängig erzeugt werden können. Damit kommen die Klänge wesentlich näher an das Klangverhalten ihre akustischen Vorbilder heran.

Der zweite Punkt in Sachen Natürlichkeit bei Infinite ist der so genannte Noiser, eine flexibel manipulierbare Rauschquelle, die ihrerseits auch als Modulator für die tonalen Anteile sein kann.

Die frei manipulierbaren Obertöne und der Noiser macht es möglich, dass Infinite zwischen fünf Klängen morphen kann. Das lässt sich über einen XY-Controller oder auch mit anderen Modulationsquellen steuern.



PPG Infinite kommt mit 300 „Tonal Sources“. Dieses Ausgangsmaterial lässt sich über grafische Darstellungen (3D, bargrapgh, structure) detailliert editieren, außerdem können Klänge vom PPG WaveMapper und WaveGenerator importiert werden.

Neben den neuartigen Synthese-Funktionen bietet Infinite auch vertraute Elemente wie ein 24 dB Tiefpass-Filter, zwei VCAs, 10 Hüllkurven, vier LFOs samt Modulationsmatrix sowie eine Effektsektion.

Hier die Features im Überblick:

• New system which can synthesize harmonic and inharmonic sounds

• Morpher – X/Y controller which morphes 5 user selectable sine resources

• Noiser – X/Y controller morphing 3 noise resources and performing modulations on the tonal part

• Molder – acts as a digital filter with any amaginable filter sweeps

• Two detail editor pages for the Sine resources featuring a 3D display

• Import WTS and TCS files from the iPad WaveGenerator and WaveMapper

• Import Phonem utterances and use them in the Infinite Molder

• Versatile matrix system – allowing 16 sources to control 40 parameters

• 10 Envelopes, for control of filter sweeps, waveform, noise and many modulations

• 4 LFOs which can be freely routed via the matrix

• Delay/Reverb effect

• Overdrive/Distortion effect

• A/B compare your edited sounds

• AU extension – run multiple Infinite instances in AU hosts

• IAA – inter-app audio support

• Audiobus 2 with statesaving

• Export audio to AudioShare

• Preset browser with new listing filters

• Directly accessible context help for each module

• Freely configurable schematic keypads, with extremely expressive modulation options

• 4 Keypads play modes: Poly, Mono, Legato and Multitrigger.

• 4 MIDI modes: Omni, Poly, Mono, and Voice-Per-Channel.

Zunächst ist PPG Infinite nur als iOS App angekündigt. Da jedoch alle bisherigen PPG Software-Synthesizer auch als VST- bzw. AU-Plug-ins erhältlich sind, hoffen wir, dass auch Infinite für MacOS und Windows verfügbar werden wird.