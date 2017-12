TOP NEWS: U-He Repro-5, Software Synthesizer

Oh, ja…. die Diva war trotz des authentichen Klangs nie mein Dingen, haptisch nicht so meins – plus Ressourcenfraß.

Hier teste ich gerade den Repro 5, auch gleich schon mit Trackinspirationen im Kopp (bei Verwendung der Presets, was ich sonst nie mache)… scheiße, verknalle mich gerade, und die Tweakansicht ist ja der Hammer (ein wunderbarer Blick auf Fleisch und Knochen des Synths). Auslastung scheint moderat bisher zu sein, bei Multicore- und Hi Quality Einstellungen. Bisher allerdings nur Demo Modus mit Knacksereien hier und da, müsste da wohl bei u-he ’nen Code freischalten lassen.

Ja, sahniger Sound, ressourcentechnisch wohl mit ordentlicher Bodenhaftung und nicht so abgehoben wie frühere Synths von u-he (hab hier allerdings ’nen AMD Ryzen 1700 x am Start, könnte mit ’ner älteren 4 Kern Architektur natürlich schon wieder ganz anders aussehen)