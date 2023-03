Waves Creative Access, Effekt Plug-ins nur noch im Abonnement

Waves gibt es nur noch im Abo!

Es gibt wohl kaum einen User, der innerhalb seiner DAW noch nie in Plug-in aus dem Hause Waves eingesetzt werden. Denn seit etlichen Jahren versorgt die Software Schmiede Kunden mit allerhand Plug-ins und Software Instrumenten. Egal ob Nachbildungen bekannter Recording-Klassiker, intelligente KI-gestützte Plug-ins oder neuartige Software Instrumente, Waves bedient im Bereich der Plug-ins jede erdenkliche Sparte. Doch jetzt gibt es eine große Änderung, die vielen Usern (vermutlich) sauer aufstoßen wird: Ab sofort bekommt ihr die Plug-ins nur noch im Abonnement.

Waves Creative Access

Bereits im Jahr 2019 hatte Waves mit dem Modell FLEX versucht im Markt der Abonnements Fuß zu fassen. Doch weiterhin wurden Plug-ins auch mit Kauflizenzen angeboten. Mit Waves Creative Access ändert sich dies nun allerdings, denn im Rahmen dieses mehrstufigen Abonnement-Modells könnt ihr Plug-ins nicht mehr direkt käuflich erwerben, sondern bekommt je nach Abo-Modell lediglich Zugriff auf eine bestimmte Anzahl von Plug-ins. Einzelkäufe sind damit passé.

Aktuell könnt ihr bei Waves zwischen den beiden Modellen „Essential“ und „Ultimate“ wählen. Wer jetzt denkt, dass man bei dem kleineren Essential-Modell nur eine Handvoll Plug-ins nutzen kann, befindet sich vollkommen auf dem Holzweg. Tatsächlich erhält man damit Zugriff auf die Hälfte aller aktuellen Waves Plug-ins. Und das sind stolze 110 Plug-ins! Beim kompletten Ultimate-Paket gibt es dann die volle Plug-ins-Palette mit 220 Effekten und Software Instrumente.

Was passiert mit meinen gekauften Waves Plug-ins?

Laut Waves Website können alle gekauften Plug-ins weiterhin genutzt werden. Allerdings nur in der aktuellen und installierten Version. Wer also später auf einen neuen Rechner und ein neues Betriebssystem upgradet und dadurch ggf. neuere Versionen der Plug-ins benötigt, hat keinerlei Chancen auf Updates und verliert seine Lizenzen. Auf kurz oder lang führt für Waves User also leider kein Weg am Abonnement vorbei.

Preise von Waves Creative Access

Beide Modelle lassen sich kostenfrei für 2 Monate testen. Danach betragen die monatlichen Kosten 14,99 US-Dollar für Essential (oder 149,- US-Dollar bei einer Jahresmitgliedschaft) und 24,99 US-Dollar für Ultimate (oder 249,- US-Dollar bei einer Jahresmitgliedschaft). Die Abonnements enthalten alle Updates für Plug-ins, regelmäßig neue verfügbare Plug-ins, zwei kostenfreie Monate Splice Sounds sowie einen Zugang zu Studio Verse. Hierbei handelt es sich um ein neues Tools von Waves, das eure Tracks/Spuren analysiert und danach KI-gestützt die passenden Effektketten vorschlägt.