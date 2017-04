Workshop: Auflegen wie Richie Hawtin & Co

„Auflegen wie Richie Hawtin“… Allein schon der Titel dieses Workshops könnte bei einigen Lesern zu großen Fragezeichen in den Augen führen. Warum sollte ich wie Richie Hawtin auflegen wollen?

Dieser Workshop soll natürlich nicht als eins zu eins Anleitung verstanden werden, um dann mit genau dem gleichen Setup wie Richie Hawtin aufzulegen, vielmehr soll er euch ermutigen, selbst mit eurem Setup und euren Laptops oder auch externen Audio-Gerätschaften aller Art herum zu probieren und euer Setup möglicherweise zu erweitern. Und wenn euch dabei der ein oder andere Trick weiterhilft, umso besser!

Eines muss man Richie Hawtin lassen: Er versteht es wie kein anderer Dj unserer Zeit, mit den enormen kreativen Möglichkeiten, die uns allen immer leistungsstärkere Technik bietet, die Grenzen des „Dj-ings“ aufzuweichen.

Ich möchte euch in diesem Workshop also zeigen, wie Richie Hawtin, aber auch zum Beispiel Dubfire mit Traktor, Ableton Live und Effekt-Plug-ins ein hoch kreatives Setup zusammenstellen, welches sich aber auch bei ihnen immer weiterentwickelt.

Technik

Fangen wir also ganz von vorne an, nämlich welche technischen Gerätschaften ihr für ein solches Setup braucht. Wer keine dieser Geräte sein Eigen nennt, sollte sich klar sein, dass diese ein nicht unerhebliches Loch in die Portokasse reißen können.

Essentiell ist ganz am Anfang der Kette ein Laptop, der von seiner Leistung her mit 4 Decks Traktor, Ableton Live und VST-Effekt-Plug-ins gleichzeitig locker klar kommen sollte. Ein Mehrkern-Prozessor und mindestens 8 GB RAM sind also ein Muss.

Das nächste, wichtige Stück Technik ist eine externe Soundkarte, die mindestens 12 Ausgangs- und 4 Eingangskanäle und dabei eine geringe Latenz haben sollte. Wer jetzt direkt eine Internet-Suche startet, wird schnell dahinter kommen, dass es solche Soundkarten nicht gerade wie Sand am Meer gibt und diese außerdem nicht gerade für ein Taschengeld zu haben sind.

Ich habe für diesen Workshop drei Geräte testen dürfen.

Nachfolgend eine kurze Übersicht mit den für diesen Workshop relevanten Spezifikationen:

1. Allen & Heath ICE16, welches eigentlich als Mehrspur-Aufnahmegerät gedacht ist, aber über eine Audiointerface-Funktion verfügt. USB2-Anschluss, 16 Ausgänge als Cinch und 16 Eingänge als 6,3 Klinke. Straßenpreis 815,- Euro

2. MOTU 1248 AVB. Thunderbolt- und USB2/3-Anschluss, 8 analoge Eingänge und 12 analoge Ausgänge, jeweils als 6,3 Klinke. Straßenpreis 1.549,- Euro

3. RME Fireface UFX. Firewire 400 und USB2-Anschluss, 12 analoge Eingänge als 6,3 Klinke, 6 analoge Ausgänge als 6,3 Klinke, 2 analoge Ausgänge als XLR, 2 analoge Ausgänge als 6,3 Stereo-Klinke (Kopfhörerausgänge). Straßenpreis 1.949,- Euro

Wenn nicht anders aufgeführt, verstehen sich alle Kanäle als Monokanäle.

Ein kleiner „Geheimtipp“ meinerseits ist die MOTU Ultralite MK3 Hybrid, welche ich mein Eigen nenne und über einen Firewire 400 Anschluss, 12 analoge Ausgänge als 6,3 Klinke, 2 analoge Ausgänge als 6,3 Stereoklinke (Kopfhöreranschluss) und 8 analoge Eingänge als 6,3 Klinke verfügt. Außerdem kommt sie entgegen den oben genannten Geräten, die alle als 19 Zoll Rack-Geräte ausgeführt sind, in einem handlichen 9,5 Zoll Gehäuse daher. Man kann sie also noch super im Dj-Case transportieren. Der Straßenpreis hält sich aktuell mit um und bei 600,- Euro auch noch einigermaßen im Rahmen.