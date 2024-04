Arturia AstroLab, Stage-Keyboard & Synthesizer

Die eingeschränkte Editierbarkeit ist aus meiner Sicht keine große Sache.

Die wenigsten Synth machen auch ohne Editor Spaß – abgesehen natürlich von den analogen Schätzen…

Was mich allerdings interessiert: sind das Echtholz-Seitenteile oder ist das ein Imitat? Wenn echt, dann macht das Instrument ziemlich was her. Für den Preis speziell für V-Collection-Nutzer spannend.