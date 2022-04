Behringer Polykeys PK61, Poly-Aftertouch MIDI-Keyboard mit CV

< "Damit kann man faktisch auch nichts falsch machen (bis auf das Klagen der Community, dass kopiert werden würde), allerdings schafft man damit auch nichts wirklich Neues." >

Es gibt so Einiges von Behringer, was ich (persönlich) ziemlich klasse finde.

Ein Controller-Keyboard in dieser Form lässt mich allerdings kalt.

Abgesehen vom polyphonen AT bietet dieser First Look nichts, was andere Hersteller nicht schon längst anbieten, teilweise in 2. oder gar 3. Generation. Ob da viele User wegen dem AT umsteigen, sei mal so dahingestellt…

CV-Controller gibt es auch in ergiebiger, z.B. Novations SL MKIII Reihe oder den Keystep Pro, mit 2 bzw. 4 Einheiten.

Für mich bisher recht halbgar. Aber da das Teil ja erst in der „Vorstellungs-Phase“ ist, kann ja noch was kommen, was es (für mich) interessanter machen könnte…