Expressive E und Haken Audio stellen Osmose vor – 3D Synthesizer und Controller

3D-Synthesizer für allerlei Gesten

Der französische Hersteller Expressive E hat so eben einen 3D Synthesizer und Controllerkeyboard namens Osmose vorgestellt. 3D? Was soll das sein? Als Keyboarder ist man mit seinen zwei Händen und zehn Fingern ja eigentlich deutlich flexibler und komplexer unterwegs, als einfach nur einzelne Tasten rauf und runter zu drücken. Die vielen Fähigkeiten, die wir mit unseren Fingern umsetzen können, möchte Osmose aufnehmen und in Sounds und Klänge verwandeln. Hier zunächst das offizielle Video zum Controller:

Um mehr Gesten umzusetzen, hat Expressive E die „Augmented Keyboard Action“-Technologie, kurz A.K.A., erfunden und patentieren lassen. Hiermit lassen sich auf jeder Taste von Osmose drei Dimensionen realisieren und umsetzen. Neben dem reinen Drücken der Tasten lässt sich auch darüber sliden, kurz tappen oder nach links/rechts bewegen.

Damit das am Ende auch in passenden Sounds endet, hat sich Expressive E mit Haken Audio zusammengetan, so dass die Sounds von Osmose alle auf der „EaganMatrix“ von Haken Audio basieren. Diese modulare Klangerzeugung kombiniert verschiedene Typen der Synthese, so u. a. Physical Modeling, additive und substraktive Synthese, FM, virtuell analog und mehr.

Herausgekommen sind die unterschiedlichsten Sounds. Von rohen Synthesizern, organischen Texturen bis hin zu akustischen und elektronischen Instrumenten ist vieles dabei. Und alle Presets unterstützen natürlich die dreidimensionalen Möglichkeiten des Synthesizers/Controllers, beispielsweise um Noten legato oder mit Vibrato zu spielen oder Klänge wie auf einer Gitarre nacheinander zu zupfen. Hier weitere Beispiele dazu:

Wie viel Synthesizer letztlich drin steckt, wird man abwarten müssen. Vor allem ist natürlich interessant, wie viel und wie weit man die internen Presets editieren kann. Oder ob sie tatsächlich nur gespielt und mit Hilfe unterschiedlicher Gesten dynamisch und mit unterschiedlichen Artikulationen gespielt werden können.

Expressive E Osmose muss aber nicht ausschließlich als eigenständiges Instrument genutzt werden, auch als reiner MIDI-Controller in Kombination mit Computern oder anderen Instrumenten ist er geeignet. Dabei werden MPE und MPE+ Sounds, polyphones Aftertouch, Multichannel-MIDI-Mode und globaler Pitchbend unterstützt.

Die Features von Osmose im Überblick

Keybed: 49 full-size keys with A.K.A. technology for three-dimensional control

Polyphony: Up to 24 voices with Layered and Split modes

Top Panel: 8 encoders, 9 buttons, pitch slider, modulation slider, color LCD screen

Pedal Inputs: 2 continuous pedal inputs, assignable to sustain or synth parameters

MIDI: MIDI In, MIDI Out/Thru, USB Type B

Audio: 24-bit D/A conversion, 1/4″ stereo headphone jack, two ¼“ jacks for main stereo output

Software: A Mac/PC editor lets users create and edit the EaganMatrix sounds, as well as assign the three A.K.A. © key movements to multiple parameters

Die ersten Produkte sollen im Sommer 2020 ausgeliefert werden. Ab sofort nimmt Expressive E Reservierungen dafür entgegen, der Preis wird vermutlich 1.799,- Euro betragen. Wer schnell ist und bis zum 31.12.2019 bestellt, bekommt das Gerät sogar für 1.079,- Euro, muss im gleichen Atemzug aber 299,- Euro im Voraus anzahlen.