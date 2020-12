Die besten Synthesizer für 2021, Desktop und Keyboards

Die besten Synth-Neuerscheinungen aus 2020

Nach einem – gelinde ausgedrückt – sehr turbulenten Jahr, wollen wir es trotzdem nicht versäumen, die wichtigsten Neuheiten 2020 aus dem Synthesizer-Bereich, Revue passieren zu lassen. Klanglich gesehen, war 2020 nämlich ein Highlight, gespickt mit innovativen Synthesizern sowie mit der Wiedergeburt von so manchen Legenden.

Die besten Synthesizer für 2021

Begonnen hat 2020 mit einer Überraschung aus England. Modal, einst angetreten um in der Oberliga von Preis und Leistung, Synthesizer zu bauen, ist nach einem herben Rückschlag ein glänzendes Comeback gelungen – und das 2020 gleich zweimal.

Modal Argon 8

Mit der ARGON 8 Familie legte Modal einen Wavetable Synthesizer vor, der die Redaktion wirklich überrascht hat. Autor Sven Rossweg urteilte am Ende seines ausführlichen Testberichts:

„Was für ein Synthesizer. Wavetable-Synthese neu gedacht und das Instrument ist so klug und überlegt designt, dass die Bedienung eine reine Freude ist. Die Möglichkeiten sind einfach der Wahnsinn, die Wavetable-Oszillatoren und ihre Möglichkeiten sind schier unendlich. Aus dieser Kiste kann man immer ein neues tonales ungehörtes Ereignis rausziehen. Die Effekte sind nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern echte Effekte mit ausreichender Anzahl von Parameter, die auch Einfluss auf externes Klangmaterial nehmen können.“

Modal Cobalt 8

Mit der Ankündigung der VA-Synthesizer-Familie Cobalt 8 im November des Jahres, folgte 10 Monate nach dem Argon 8 der Doppelschlag. Der Synthesizer ist aktuell gerade bei unserem Autor Matthias Steinwachs, und wird sicher zeitnah veröffentlicht werden. Vorab hat uns Matthias aber schon mal eine Einschätzung geschickt:

„Der Modal Electronics Cobalt 8 ist für mich ein stimmgewaltiger und vielseitiger VA-Synthesizer, der unter anderem mit seinen Morphing-Funktionen, den flexiblen Modulationsroutings und seinem leistungsstarken Sequenzer und Arpeggiator Leben in die Klangbude bringt. Die Bandbreite reicht da von der altvertrauten analogen 80er-Fläche bis hin zu modernen, eigenständigen Sounds. Der Spielspaß wird nur manchmal durch die zuweilen etwas arg verschachtelte Bedienung ausgebremst.“

Moog Subsequent 25

Der paraphone Moog Subsequent 25 wurde ebenfalls im Januar angekündigt, war dann aber lange Zeit nicht verfügbar. Leider hat es Moog bis heute nicht auf die Reihe gebracht uns ein Testexemplar zur Verfügung zu stellen, also warten wir noch geduldig und melden uns wieder. Trotzdem kann ich sagen, dass der kleine Subsequent 25 schon ein wunderbarer Synthesizer ist, so wie man sich das von Moog wünscht. Ich hatte Mitte des Jahres die Möglichkeit ein Exemplar bei einem Freund anzuspielen und war sehr angetan. Deshalb hat er es absolut verdient hier ebenfalls in die BEST 2020-Liste aufgenommen zu werden.

Korg Wavestate

Es kommt nicht vor, dass ich einen Synthesizer kaufe, lange bevor ich ihn selbst probegespielt habe. Im Falle des Korg Wavestate ist mir das aber wieder einmal passiert. Ich, gestehe, ich war ein wenig enttäuscht, als ich das Fliegengewicht aus Kunststoff, dann endlich in den Händen hielt. Diese Enttäuschung legte sich aber binnen Minuten wieder, während ich den Korg Wavestate dann klanglich erforschte. Für mein empfinden erfüllte der Korg Wavestate genau das, was ich von einer Reinkarnation des Klassiker Korg Wavestation erwartet habe.

Und auch das Fazit aus Bernd Kistenmachers Testbericht entsprach in vielen Punkten meinen eigenen Erfahrungen:

„Der KORG Wavestate ist ein sehr interessantes und gut klingendes Instrument, das durchaus den Klangcharakter der alten Wavestation am Leben erhält, aber dennoch auf der Höhe der Zeit ist. Auf jeden Fall ist der Wavestate ein würdiger und gelungener Nachfolger der Wavestation.“

Korg opsix

Und auch Korg hat uns bei den Synthesizer-Highlights ein tolles Double beschert. Mit dem Korg opsix brachte man, entgegen den Erwartungen, einen handlichen, aber nicht weniger Klangewaltigen FM-Synthesizer auf den Markt, der ganz in der Tradition des Yamaha DX7 steht.

Das leichte Kunststoffgehäuse kannten wir ja nun zum Glück von der Korg Wavestate schon, was mir persönlich dann aber doch lieber war, also noch ein weiteres 61-Tasten-Keyboard mit dem Gewicht des Vorbildes. Das sehen zwar nicht alle so, aber vielleicht ist Korg ja irgendwann noch bereit und bringt den Wavestate mit einer großen Tastatur. Schön wären auch Wavestate und opsix zusammen in einem Gehäuse, wie einst Korg schon das M3-Modul zusammen mit dem Radius in ein Keyboard steckte.

https://www.amazona.de/test-korg-opsix-fm-synthesizer/

Den ausführlichen Test zum Korg opsix von FM-Profi Robert Skerjanc findet ihr hier.

Behringer Poly-D

Behringer eröffnete das Jahr mit einem echten Knaller, der Keyboardvariante seines Model-D. Wie immer wenn Behringer mit einem neuen Synthesizer aufwartet, fliegen hier wortwörtlich die verbalen Fetzen. Als Redaktion eines Fachmagazins, fällt es da selbst den Redakteuren immer schwer, vollkommen neutral zu bleiben. Ich bin jedoch der Meinung, dass die emotional geführten Diskussionen Teil der Community bleiben sollten, in Testberichten aber nur die Produkte selbst im Fokus stehen sollten. und so bleibt einfach festzustellen, dass der Poly-D ganz sicher in die Riege der besten Synthesizer 2020 gehört.

Die differenzierte Meinung zum PolyBrute D, gerade im vergleich zum Vorbild Moog Minimoog, lest Ihr am besten HIER im Testbericht von Tonup.

Behringer MonoPoly

Ganz sicher ist Behringer mit dem MonoPoly ein zweiter großer Wurf gelungen. In den Features übertrifft der kleine Synthesizer im Poly-D Gehäuse, seinen Vorgänger. AMAZONA.de-Autor Martin Andersson hat das Vergnügen, über die Weihnachten eines der ersten Serienmodelle ausgiebig testen zu dürfen.

Und auch er hat uns vorab schon mal seine Einschätzung für diesen Artikel geschickt.

„Mit dem MonoPoly legt Behringer einen der populärsten Analog-Synthis der 80er Jahre neu auf. Das ursprüngliche Konzept wurde von Behringer eins zu eins übernommen, ergänzt durch einige Annehmlichkeiten der Neuzeit wie USB und MIDI. Die Verarbeitung ist sehr solide und der Klang über alle Zweifel erhaben. Für knapp 700 Euro eine der interessantesten Neuheiten des Jahres.“

Dreadbox Typhon

Der kleine Analog-Synthesizer aus Griechenland war eine echte Überraschung. Bei einigen Produkten hier in der Liste, mussten wir länger diskutieren ob die Aufnahme in die Bestenliste gerechtfertigt ist, aber bei Dreadbox Typhon, sind wir uns sofort einig gewesen. Wer diesen Synthesizer bisher nur beiläufig wahrgenommen hat, sollt einen zweiten Blick riskieren. Einer unserer Vintage-Experten meinte (Hi Toni) lobte vor allem den gut klingen Multi-Oszillator.

In seinem Testbericht-Fazit schreibt Vincent Rohr:

„Den Dreadbox Typhon Synthesizer, in dieser Fertigungs- und Klangqualität, kann ich unter Berücksichtigung des Preises als absoluten No-Brainer der allerersten Güteklasse deklarieren. Dem Lunchbox-Fan, Live-Performer und Budget-Studio-Menschen sei diese kleine Box uneingeschränkt ans Herz gelegt – dem Studioprofi auf der Suche nach einer Ergänzung im Setup, die sich abhebt und kreativ absolut bereichernd ist, ebenfalls. Chapeau, Dreadbox und Sinevibes!“

Waldorf Iridium

Und auch dieses Highlight wurde in ein Gehäuse gepackt, das quasi zweitverwertet wurde. Richtig, der Waldorf Kyra steckte bereits in derselben Desktop-Hülle (den ich übrigens sehr schätze). Wirklich interessant ist aber beim Waldorf Iridium, dass er deutlich mehr ist als nur die Tastaturlose Variante des Waldorf Quantum. Selbst das Fazit im Test von Autor Bernd Kistenmacher, beginnt mit dieser Tatsache:

„IRIDIUM ist alles andere als der „kleine Bruder“ des QUANTUM. Vielmehr möchte ich Beschreibungen, wie Alternative oder ideale Ergänzung gelten lassen. Wieder einmal hat mich ein Synthesizer von Waldorf begeistert und überzeugt. Dass dieser Synthesizer jetzt „nur“ noch digital ist, stört auf keinen Fall. Dieser Synthesizer klingt einfach nur richtig g….gut! Der auf alle Fälle faire Preis von 2.144,- Euro ermöglicht nun einen schnelleren Einstieg in die Multi-Synthesewelt von Waldorf. Für mich ist IRIDIUM nicht nur eine gute Investition in die Zukunft, sondern auch einer der Synthesizer des Jahres 2020.“

Sequential Pro 3

Der alte Fuchs Dave Smith hat ebenfalls dieses Jahr gleich zwei Highlights „rausgehauen“. Zum einen den gelungenen Nachfolger des Pro 2 und schließlich das gelungene Comeback des Prophet 5, doch dazu später mehr.

Den Sequential Pro 3 gibt es gleich in zwei Variationen, mit und ohne klappbares Panel. Selten hat sich ein Autor so umfangreich und ausführlich mit einem Neuling beschäftigt, wie es Mike Hiegemann für uns in seinem sehr umfangreichen Test getan hat. Das war allerdings auch notwendig, angesichts der vielen Features dieses hervorragenden Synthesizers. Hier ein Auszug aus diesem tollen Report:

„Die Rede vom „zukünftigen Klassiker“ ist selbstverständlich abgenutzt, dennoch wird man mit dem Sequential Pro 3 für eine sehr lange Zeit seinen Spaß haben. Dafür sorgen nicht nur der hervorragende Klang der Oszillatoren und Filter, sondern vor allem die umfangreiche Modulationsmatrix sowie der Funktionsumfang des Sequencers. Klanglich ist der Pro 3 ein echtes Chamäleon und wenn man ihn in lautere Gefilde lockt, teilt er mehr Ähnlichkeiten mit dem Evolver als mit seinem direkten Vorgänger.“

Sequential Prophet-5 / Prophet-10 REV4 2020

Wir stellen vor, die (erneute) Reinkarnation einer Legende, der Sequential Prophet-5 REV4 2020, der soeben von uns ausführlich vorgestellt und von Autor Toni Hinterholzinger getestet wurde. Nach all den hauseigenen Versuchen wie Prophet 8, Prophet 6 und REV2 hat Dave Smith nun wohl endlich die finale Prophet-5 Kopie abgeliefert.

„Der neue Prophet-10 Rev4 klingt umwerfend gut und authentisch! Wer super genau hinhört wird bemerken, dass der neue Prophet nicht immer unbedingt genauso intensiv zu „atmen“ scheint wie die alten Boliden. In Sachen Filter fand ich noch eine weitere Auffälligkeit: Der neue Prophet-10 Rev4 löst dankenswerterweise die digitale Reglerabfrage, die ja zur Speicherung der Patches unabdingbar ist, viel feiner auf als seine Ahnen! Damit ist gerade Poly-Mod-lastige Klänge mit Audiorate-Modulationen und FM-Ähnliches viel feinfühliger dosierbar.“

ASM Hydrasynth

Was viele vielleicht noch nicht wissen, die Keyboardversion des Hydrasynth verfügt über einen exzellenten polyphonen Aftertouch. Darüber hinaus ist der futuristisch anmutende Klangzauberer aber auch enorm vielseitig und gewinnt gerade nach und nach eine immer größer werdende Fangemeinde.

Alexander Semrad-Neversal hat den Hydrasynth für uns in die Mangel genommen, leider im Februar 2020 noch die Modulversion die Tastaturversion holen wir aber zeitnah nach). Hier ein Auszug aus seinem kritischen Artikel:

„Der Hydrasynth ist eine Bereicherung für jedes Synthesizer-Setup. ASM Sound Machines legt hier ein erstaunliches Erstlingsprodukt vor. Dank der Schwingungsformauswahl und der umfangreichen Filtermodelle kann er klassisch analoge, PPG-drahtige, Synclavier FM-artige Klänge, DX7 Pianos und Bässe, knackig Perkussives und animierte Flächen. Der ARP mit der genialen Ratchet-Funktion zaubert sehr lebendige Patterns, mit den Makros lassen sich in Echtzeit Klänge nach Herzenslust verwursten oder für den jeweiligen Klang essentielle Parameter zum Direktzugriff auf die Benutzeroberfläche holen.“

Clavia Nord Wave 2

Beim neuen Nord Wave hatten wir wohl die meisten Diskussionen, ob er in die Bestenliste 2020 gehört, oder nicht. Trotz aller schönen Features, war die gewöhnungsbedürftige Oszillator-Sektion der Hauptkritikpunkt an dem sich die Geister schieden.

Überwiegt hat aber letztendlich der hervorragend Gesamtklang und die extreme Performance-Freundlichkeit. Der Nord Wave 2 gehört in allererste Linie auf die Bühne, dort spielt er alle seine Stärken exzellent aus – und darf somit in der Bestenliste 2020 auf keinen Fall fehlen.

Vincent Rohr resümierte in seinem Test:

Klanglich ist der Nord Wave 2 eine Werkzeugkiste, wie sie im Buche steht, durch die Bedienbarkeit wird sie aber eben auch zum Instrument. Bemerkenswert für mich ist zudem in erster Linie, dass der Nord aufgrund seiner verschiedenen Engines so unterschiedlich und vielseitig klingen kann.

Roland Jupiter-X

Das Rolandsecke Flaggschiff hatte keinen leichten Start. Die verschiedenen Jupiter-8-Varianten aus eigenem Haus sorgten für stete Verwirrung und Unklarheit, Allesamt digital, wagte sich Roland mit System-8, Jupiter-8-Cloud und Roland JP-08 bereits an den Klassiker heran – und zusätzlich gibt es den Boliden auch noch als Take-away-Version in Form des Jupiter-Xm sowie seine Klangerzeugung im MC-707 und MC-101. Da kam schnell der Verdacht auf, Roland würde nun seine erprobte Klangerzeugung in neuem Gewand auf den Markt bringen. Also alles nur Marketing?

Torsten Bäumer alias TobyB, zog in seinem Testbericht folgendes Fazit:

„Der Jupiter-X ist wirklich ein X-Synthesizer und wer wie der Autor irgendwo zwischen Retrowave, Synthpop und zeitgenössischer Elektronik wandert, erhält mit dem Jupiter-X einen alles für einen Synthesizer. Er ist massiv im doppelten Sinne, für den Studioalltag und die Bühne gewappnet. Kurzum ein Dickschiff.“

Und so gesehen gehört der Jupiter-X definitiv in die Bestenliste 2020. Allerdings gibt TobyB auch zu bedenken:

„Auch wenn es formal zwischen ACB und ZEN einige Unterschiede gibt, der Autor würde einen Doppelblindtest sicher verlieren und es fällt wirklich mittlerweile schwer, die Unterschiede wahrzunehmen“

UDO Super 6

Bei dieser Neuentwicklung waren wir uns alle einig – grandios. Bereits das Interview mit George Hearn im vergangenen Jahr deutete an, dass sich da etwas Großes ankündigte. Groß im Klang, groß in der Bedienung – und doch einzigartig und mit Charisma. Die Vergabe des BEST BUY war deshalb auch absolut verdient.

Ähnlich euphorisch äußerte sich auch unser Tester Rüdiger Gaenslen alias Obie69 in seinem umfangreichen Artikel:

„Der Super 6 ist ein eigenständiger, intuitiv zu bedienender, sehr gut klingender und charaktervoller Hybrid-Synthesizer, der sich von der breiten Masse und typischen Brot- und Buttermaschinen, wie etwa den Roland Jupiter X, was die Individualität angeht, eindeutig abhebt. Meiner Meinung nach ging das gewünschte Konzept von Hearn, einen modernen, einfach spielbaren und sehr kreativen Synthesizer zu entwickeln, voll und ganz auf. „

Arturia PolyBrute

Und nun kommen wir zum Ende des Jahres und unserer Liste, denn Arturia lieferte, worauf viele schon spekuliert und gehofft haben, einen polyphonen Synthesizer aus der Brüte-Serie. Und so sehr es uns auch leid tat, den Titel BEST BUY in unseren Charts, kann immer nur einer bekommen – und so verdrängt der PolyBrute kurzerhand den frisch gebackenen Best Buy Titelinhaber UDO Super 6 auf Platz 2.

Autor Michael Schill hat mit seinem detaillierten Test eine verdiente Lobeshymne komponiert, aus der wir einen kurzen Auszug vortragen wollen:

„Der Arturia PolyBrute ist ein Synthesizer, der mit viel Liebe zum Detail konzipiert wurde und entsprechend erwartet, dass man sich mit seinen Details beschäftigt. Schwer macht er es einem dabei nicht, denn er gibt dem Spieler im wahrsten Sinne des Wortes vieles an die Hand, was immer wieder zu neuen Ideen führt. Aber er hat auch viel Tiefe, die erkundet werden will. Ein passionierter Sounddesigner kann mit dem PolyBrute vieles erreichen, für das man sonst ein Modularsystem von der Größe einer Schrankwand bräuchte. Und das bei voller Speicherbarkeit und einer akzeptablen Polyphonie.“