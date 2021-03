Green Box: Korg 03R/W Synthesizer & RE1 Remote (1992)

80er Sound mit Remote-Control

Der Siegeszug der Korg M1 in den 80ern

Korg hatte Ende der 80er-Jahre des letzten Jahrtausends mit der Korg M1 eine Workstation vorgestellt, die Produzenten und Musiker in die Lage versetzte, im Vorbeigehen komplette Songs mit einer Workstation zu produzieren. Rückblickend betrachtet war was weniger der Sound als die Bedienung, welche die M1 auf den Thron hob. Von Rock bis Heavy, von Indie/Alternative war die Korg M1 zu hören. Auf dem Dancefloor war sie die ungekrönte Königin der Nacht. Kaum ein Track aus dieser Zeit kam ohne sie aus. Von Organ Bass, Lore, Universe oder House Piano. Klar, dass Korg diesen Erfolg ausbauen und wiederholen wollte. Um dies vorweg zu nehmen, der eigentliche Nachfolger der M1 war die Korg X3 Workstation.

Der 19″ Underdog Korg 03/R

Das Korg 03R/W Soundmodul entstammt der Korg 01/W Serie und erschien 1992. Technisch haben wir hier eine weiterentwickelte M1. Die PCM-Rompler-Synthese heißt jetzt AI2 und besticht mit 32 Stimmen, im Multimode 16. Zwei Stereo-Effekt-Sektionen. Die Besonderheit waren die im Korg Kontext genannten Combinations. Eine Kombination besteht hier aus mehr als einem Programm. Hier kann man dann innerhalb einer Combination aus bis zu 256 Sounds layern, splitten, split-layern. Und diese Kombination dann durch die digitale Signalbearbeitung jagen, hier als VDF (variabler digitaler Filter) und VDA (variabler digitaler Amplifier) ausgeführt. Schwingungsformen lieferte der OSC natürlich auch, allerdings war man hier auf die Schwingungsformen des Contents angewiesen, der später dann durch den Zukauf von PCM-Cards erweitert werden konnte.

In der Korg 03R/W Serie stehen nicht nur mehr Samples im nunmehr 6 MB großem ROM bereit, nein, sie sind sogar noch qualitativ zum Teil erheblich verbessert worden. So hat man 256 verschiedenen Schwingungsformen/Multisamples ins ROM gebrannt, wobei neben den komplexen Samples auch einfache Schwingungsformen vorhanden sind (Sinus, Sägezahn, Rechteck mit verschiedenem Tastverhältnis usw.), wie auch die aus der M1 und dem DW bekannten DWGS-Schwingungsformen. Dazu gesellen sich noch satte 128 Schlagzeugklänge und der allseits beliebte GM-Modus, der hier auf Track 10 arbeitet. Mehr oder minder entspricht der Korg 03/W seinem großen Bruder Korg 01R/W, nur mit weniger Synthesemöglichkeiten und ohne Grafik-Display.

Abgerundet wird der 03/R mit Steckplätzen für PCM-Soundcards und RAM-Cards zur Speicherung eigener Kreationen.

Combinations und Audioausgänge

Damit kommen wird dann kurz zum Aufbau einer Kombination und den Audioausgängen. Eine Kombination kann aus bis zu acht Programmen bestehen, diese können über Panorama und die internen Audioverbindungen A-D auf die zwei Stereo-Effekt-Prozessoren geroutet werden. So das wir dann seriell oder parallel das Signal ausgeben können. Wir haben nun aber nur zwei Effektprozessoren, ergeben sich hier verschiede Modi. Da sich die internen Signalleitungen A-D entweder Pre-Pan oder Post-FX geschaltet werden können.

Generell war Korg 03R/W klanglich top, aber bei der Bedienung ohne die separat zu erwerbende Korg RE1 Remote, wird es dann haarig. Hier merkt man dann schon das Budget, auf das hier getrimmmt wurde.

Die Universal-Remote Korg RE1

Der Bedienung kann man nun mit zwei Möglichkeiten Herr werden. Der besagten Korg RE1 Remote Control oder mit Editoren wie Patchbase, Soundtower und MIDIQuest. Letztere Variante muss man mit dem Attribut gemächlich beschreiben. Zu schnelle Abfolge von MIDI-Daten quittiert der 03R/W gerne mit aufhängen. Und für alte Klangschrauber ist schieben von Reglern, gerne auch drehen, das einzig Wahre. Der Autor ist nun im Besitz eines kirchengepflegten M3R und daher ist die Bedienung der 03R/W nun nicht sonderlich schwer.

Korg hat hier einigermaßen die Praktikerbrille aufgehabt und gibt dem Produzenten die wichtigsten Einstellungen auf der obersten Ebene auf die Fader. Das Display der RE-1 ist ebenso ein nicht grafikfähiges 2-Zeilen Display. Deshalb sollte man die wichtigsten Dinge auf einem Spickzettel parat haben. Ebenso wird die RE1 mit dem Modul verbunden, erfolgt die Bedienung immer über die entfernte Editierung. Das Display war schon zu den aktiven Tagen der RE-1 ein böser Spaß. Passte die Beleuchtungssituation nicht, war man im Blindflug unterwegs, konnte sich aber zumindest über die Fader-Position und die F-Tasten orientieren. Wenn man so will, ist das auch der große Knackpunkt der kleinen Rack-Module von Korg. Ohne die RE-1 oder einen MIDI-Editor geht nichts.

Sounds auf Speicherkarten

Wenn einem die Presets der 03R/W nicht zusagten oder man für ein Projekt bestimmte Sounds benötigte, musste man damlsnoch in den Laden oder war schon im Mailorder-Zeitalter. Der Preis für diese war angemessen. Für die jüngeren Kollegen unter uns muss man anführen, wir sind immer noch im Zeitalter, als Speicherplatz in Gold aufgewogen wurde. Megabit und Megabyte waren der letzte Schrei. Dennoch mussten die Sounddesigner trickreich mit dem Speicherplatz umgehen. Und so ist es durchaus sinnvoll, mit PCM die Inhalte auf eine ROM-Card zu quetschen. Diese trugen so klangvolle Namen wie Ethnic, Dance, Synth, Best Of M & T oder POP PERFORMANCE. Ebenso trickreich war man bei den RAM-Cards. Diese sind batteriegebuffert. Dementsprechend muss die Batterie alle paar Jahre in den RAM-Cards gewechselt werden. Ebenso in der 03R/W, die auch über ein interes RAM verfügt, das von einer CR-2016 gepuffert wird. Leider ist die Batteriehalterung in allen Korg Modellen aus dieser Zeit der Schwachpunkt und neigt dazu zu brechen. Allerdings im Gegensatz zu einer Korg M1 ist hier der Batteriewechsel „servicefreundlich“. Gebrauchte ROM-Cards sind immer noch auf eBay zu finden und kosten derzeit ca. 70,- Euro.

An dieser Stelle sei angeführt, dass nach Konvertierung die Sounds des 01W/FD zum Kog 03R/W kompatibel gemacht werden können.

Die große Entschleunigung

Die Arbeit mit einem derartigen Gerät erfordert eine andere Herangehensweise. Zunächst sollte man sich hier angewöhnen, die einzelnen Sounds zum Beispiel einer Kombination über die separaten Ausgänge abzunehmen und die Spuren entsprechend separat zu effektieren. Sprich: 4 Tracks sind schon mal reserviert. Auch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass wir hier einen Synth haben, der anders tickt. Und eben nur 32-fach polyphon ist und auch so benutzt werden muss. Das liegt zum Teil im Content begründet. Stichwort: Musik für TV-Serien. Und zum großen Teil in der Synthese. Man achte hier auf die Klangbeispiele 70s Ballad und 90s Movie Theme. Hier falsch eingespielt und die Dynamik bricht ein.

OSC, VDF, VDA, EG und MG

Der OSC ist hier kein Oszillator im eigentlichen Sinne, hier wird ein Single-, Double- oder Multisound geladen, was ein PCM-Sample ist. Der aufmerksame Leser wird nun anmerken, hoppla es fehlt eigentlich ein OSC. Exakt, ab Werk waren derer zwei verbaut. Multisounds bestanden hier aus „Basic Waveforms“, die man nun geschickt anordnete, an sich ein sehr innovatives Konzept. Korg führte hier auch das Konzept der variablen digitalen Filter und variablen digitalen Verstärker fort. Diese Kombination ist nun alles andere als ein klassischer subtraktiver Synthesizer. Der OSC möchte mit ausreichend Fleisch gefüttert werden. Das VDF hat ungefähr die Flankensteilheit der Wasserkuppe/Rhön. Nur eben ohne Resonanz und ist hier als digitaler Tiefpass ausgeführt, aber mit Hüllkurven. Wenn ich nun auf einen Resonanz-Sweep hinaus möchte, dann sind wir wieder beim OSC. Damit solche Sounds klappen, muss dieser einen solchen Sound mitbringen.

Auf der anderen Seite hat Korg diese Schwächen mit praxistauglichen Sounds der Marke „amtlich“ wieder wettgemacht. Und wir werden im weiteren Signalverlauf ja auch mit 4 Hüllkurven und 3 MG, Modulationsgeneratoren, auch bekannt als LFO beglückt.

Effekte und Signalrouting

Die Beschreibung der Effektsektion und der Möglichkeiten des Signalroutings nehmen im Handbuch recht viel Raum ein. Hier finden wir von Rotary Speaker, Enhancer, Symphonic Ensemble alles, was wir benötigen. Hier muss man vor Augen haben, dass diese FX zum damaligen Zeitraum mehr oder weniger state of the art waren. Heute werden vermutlich die meisten milde lächeln, aber Anfang der 90er-Jahre war dies so. Und es war durchaus üblich, dass interne FX benutzt wurden. Das Routing und die FX-Sektion spielen ihren Trumpf bei FX-Sounds und Pads der Marke „evolvierend“ oder „bewegt“ aus. Gerne auch Drone-Sounds.

Eine Frage der Organisation – Speicherverwaltung

Die 03R/W ist in der Bedienung und Editierung in schönster Eintracht zu anderen Modellen aus dieser Zeit. Die Basis bildet ein Programm, wenn wir ein Programm laden wollen, heißt es, PROG betätigen und Programmnummer eingeben. Das Programm wird durch einen Druck auf EDIT nun editiert. Genauso verfahren wir mit einer Combination. Pro Bank können wir so jeweils 100 Programme und Kombinationen im internen Speicher organisieren. Diese finden wir unter Bank A. Und pro Bank können wir dann zwei Drumkits und einen Satz Global Data speichern.

Aufpassen sollte man bei der Bank G, diese ist nur ROM. Und ältere Semester erinnern sich mit leichtem Schaudern an GM. Die Jüngeren suchen nach dem Stichwort General MIDI in der Fachliteratur ihrer Wahl. Für externe Sounds von PCM-ROM-Karten oder RAM-Karten sind die Bänke C oder D zuständig. Und hier wird’s jetzt haarig. Programme und Kombinationen müssen immer von derselben Bank stammen. Hört sich jetzt erst mal nicht wild an. Hat aber in der täglichen Arbeit durchaus Konsequenzen. Entweder speichere ich alles intern oder eben extern. Ebenso sieht es mit den Funktionen Load From Card, Save To Card und Preset Data Load aus. Hier muss man wirklich strukturiert arbeiten, sonst ist mit einem Klick das Ergebnis der Arbeit weg. Grundsätzlich muss man auch beachten, dass man im Backup und Wiederherstellungsfall immer zwei RAM-Cards haben sollte. Sprich, die CR2016 einer RAM-Card muss gewechselt werden, Daten auf die zweite RAM-Card sichern. CR 2016 wechseln. Nachteil: Ich muss immer eine leere RAM-Card haben. Genauso verfahren wir, wenn wir ROM-Content haben. Dieser liegt auf einer Karte vor und muss nun zunächst auf der internen Bank oder der RAM-Card gesichert werden. So können wir dieses Programm oder Kombination bearbeiten.

Die RE1 – Remote Editor

Eingangs wurde angeführt, dass ohne die RE1 die Bedienung der 03R/W ungefähr so sinnvoll ist wie Zen-Gartenpflege während eines Sturms. Die RE1 wurde seinerzeit als abgesetzte Fernbedienung für diverse Rack-Geräte, Wavedrum und die Effektgeräte der A Serie eingeführt. Ein durchaus innovatives Konzept, einen Controller mit einem Interface für verschiedene Geräte und Typen anzubieten.

Die RE1-Remote ist gut verarbeitet und relativ groß – das kommt auf vielen Bildern kaum rüber.

Die Bedienung und das Erlernen der Bedienung wird hierdurch massiv vereinfacht. Korg gibt hier durchaus mit Bedacht ans Werk. Die Taste F2 machte nun auf verschiedenen Geräten nicht grundsätzlich etwas anderes. A-H und die darunterliegenden Fader auch nicht. Teilweise steckt hier auch eine clevere Bedienlogik dahinter. Mit Plus und Minus durch die Programme „steppen“, wenn es aber schnell gehen muss, lege ich das Programm auf A und bewege den korrespondierenden Fader um zum nächsten Programm zu „scrollen“.



Schwachpunkt der RE1 war immer das Display. Die Beleuchtungssituation des zweizeiligen Displays war und ist verbesserungswürdig. Und für schwummerige Live-Sessions schlichtweg zu schwach. Ebenso neigen die Taster zur Nichtfunktion und zum Prellen, was vermutlich dem Alter zugeschrieben werden kann.

Zum Glück kann gibt es heute Ersatz-Displays, die deutlich stärker leuchten als das Original. So haben wir auch das Display an unserem RE1 beim Servicecenter Siedler (Doc Analog) austauschen lassen. Bei der Gelegenheit wurden auch alle Tasten und Fader gewartet und reagieren nun wieder wie bei einem neuen Gerät.

Und noch ein Tipp: Unbedingt beim Kauf darauf achten, dass das passende Kabel mitgeliefert wird. Es sieht zwar aus wie ein MIDI-Kabel, besitzt aber 8 Stifte und ist nur schwer zu bekommen.

Damals war

Nun kann man sich fragen, was fange ich mit so was an? Kann man. Korg hat in seiner langen Geschichte hier auch Meilensteine und Wegmarken gesetzt. Stilistisch waren diese Module durchaus von Death Metal, Paradise Lost, Piano und Pad über Rock bis hin zu House und Pop zu finden. Stichwort Organbass. Angesichts der Tatsache, dass 03R/W durchaus ein faszinierendes Flächenmonster ist, Tipp A09 Space Wing, sollte es nicht wundern, dass in den 90er-Jahren Kaskaden und Stapel für den guten Ton in diversen Filmen oder Serien lieferten.

