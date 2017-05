Interview: Inspirit Music Production, Daniel Troha & Thorsten Fuchs

„Wieso dieses Interview?“ Gute Frage!

Aufmerksam wurde ich durch eine PR-Mitteilung einer mir unbekannten Plattenfirma, die den Release eines „Sommerhits“ ankündigte und um Veröffentlichung bat. Ähnliche Meldungen bekommen wir im Monat mehrmals. In diesem Fall handelte es sich aber um ein – man würde heute sagen – „Start Up“. Zwei Jungs die vorhaben, mit einer Cover-Version des „Bacardi“-Jingle-Songs aus den 80ern, in die Charts zu gelangen. Also, kurz ein Blick auf das beigefügte Video geworfen – und ja – die meinen es ernst, die Beiden sind die Sache sehr professionell angegangen. Und zwangsläufig stellte sich da mit die Frage, macht das Sinn? Nicht musikalisch – die Frage überlasse ich anderen, nein – macht es Sinn viel Zeit, Geld und Engagement zu investieren, mit der Hoffnung einen Sommerhit zu landen? Wer die Musikbranche ein wenig kennt, der weiß, dass hier selten etwas dem Zufall überlassen wird und dass selbst die erfolgreichsten Newcomer das Produkt einer ausgeklügelten Marketing-Maschinerie sind. Das war der springende Punkt: Da gibt es also diese beiden Typen, die am großen Rad drehen wollen, Eier in der Hose haben und eine faszinierende Geschichte erzählen konnten. Das zumindest war nämlich nach einem langen Telefonat die Quintessenz.

Also wieso DIESES Interview? Ganz einfach, weil Daniel und Thorsten es vielleicht mehr verdient haben, ins Rampenlicht gerückt zu werden als die Top-Produzenten der großen Labels ;-)

Viel Spaß,

Euer Peter Grandl

Interview mit Daniel Troha und Thorsten Fuchs von INSPIRIT MUSIC PRODUCTION

zum Projekt CALEIDESCOPE, featuring Julie Townsend „Summer Dreaming“

Peter:

Hallo ihr beiden. Unser Interviewtermin kam ja sehr kurzfristig zustande. Ich muss sagen, die Story hinter INSPIRIT hat mich aber so dermaßen fasziniert, dass wir mit AMAZONA.de euren Weg gleich von Anfang an begleiten wollten.

Aber fangen wir mal mit euch selbst an, bevor wir zu eurem neuen Projekt kommen.

Daniel, erzähl doch mal, wie du zur Musik gekommen bist.

Daniel:

Meine Eltern schenkten mir im Alter von 4 Jahren ein kleines Bontempi Keyboard. Ich verkroch mit damit in mein Zimmer und präsentierte eine Stunde später stolz meiner Eltern das erste Weihnachtslied. Somit war klar: Irgendwie geht da was bei mir. Später folgten auch unter anderem eine klassische Klavierausbildung.