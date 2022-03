Korg HC-Serie, Hardcases für 61/76/88-Tasten Keyboards

Robuste Tour-Cases

Korg HC-61KEY, HC-76KEY und HC-88KEY sind drei Hardcases, die speziell für den rauen Touralltag und längere Reisen ausgelegt sind. Für die vorsichtig positive Aussicht auf bald wieder stattfindende öffentliche Veranstaltungen, Konzerte und Touren bieten die Hardcases den richtigen Schutz für Keyboards, Workstations und Synthesizer.

Die Cases sind aus widerstandsfähigem Polyethylen in der Farbe Schwarz gefertigt. Sie verfügen jeweils über stabile, integrierte Rollen, haben vier Verschlüssen am Deckel, von denen zwei mit TSA-Schlössern ausgestattet sind, was speziell für Reisen in die USA Voraussetzung ist.

Mit mehreren zusätzlichen Polstern, die zum Lieferumfang gehören, kann der Innenraum des Cases an das jeweilige Keyboard angepasst werden, so dass sich auch Instrumente anderer Hersteller damit sicher transportieren lassen. Das Modell HC-76KEY ist somit auch leicht für die etwas kürzeren Keyboards mit 73er Tastatur passgerecht gemacht. Die Cases wiegen 10,9 kg, 12,7 kg bzw. 14,5 kg.

Das HC-61KEY ist zum Beispiel passend für die Korg-Keyboards: Nautilus-61, Kronos2-61, Kronos-61, Krome-61, KingKORG, Pa600, Pa900, Pa4X-61, EK-50, EK-50 Limitless und Pa50. Das HC-88KEY kann neben den 88er-Pendants der genannten Modelle auch für die Keyboards Grandstage-88, XE20, Havian 30, B2, B2N, B1 und D1 verwendet werden.

Die Korg HC-Serie soll ab Mai 2022 lieferbar sein. Die Preise betragen:

Korg HC-61KEY: 429,- Euro

Korg HC-76KEY: 479,- Euro

Korg HC-88KEY: 549,- Euro