Polyphonie fast verdoppelt

Der Korg Modwave MKII ist die aktualisierte Version des Wavetable-Synthesizers mit entfernter Abstammung vom DW-8000. Im Sommer dieses Jahres hatte Korg bereits die MKII-Version des Wavestate sowie dessen 61-Tastenversion veröffentlicht, sodass der neue Modwave durchaus zu erwarten war.

Korg Modwave MKII, Wavetable-Synthesizer

Im Grunde ist der Modwave MKII mit seinem Vorgänger identisch. An den Features und Spezifikationen hat sich nichts geändert, außer dass die Anzahl der Stimmen von 32 auf 60 erhöht wurde.

Die Klangerzeugung auf Basis von Wavetables und Samples, der 4 GB große Speicher für User-Samples sowie die gesamte Klangbearbeitung mit mehreren Filtermodellen und Effekten sind gleich geblieben. Kleine Neuerungen finden sich in der LFO-Sektion. So wurden alle LFOs mit Optionen für Free Running, verzögertem Start und Retriggering erweitert. Ebenfalls neu sind ein Pre-/Post-Schalter für Reverb Sends und zusätzliche Modulationsquellen.

Das kostenlose Software-Bundle mit Editor, Librarian und Sample Builder gibt es natürlich weiterhin dazu.

Optisch ist die MKII-Version leicht an dem roten X/Y-Touchpad zu erkennen, mit dem die Kaoss Physics-Funktionen zur dynamischen Modulation von Parametern intuitiv gesteuert werden können.

Ansonsten ist auch die Hardware mit dem 37-Tasten Keyboard gleich geblieben. Eine große Keyboardvariante des Modwave, vergleichbar mit Wavestate SE bzw. Opsix SE aus der gleichen Produktreihe, steht noch aus.

Unseren Testbericht zur ersten Version des Korg Modwave findet ihr unter diesem Link.

Der Korg Modwave MKII ist voraussichtlich ab Dezember 2023 erhältlich. Der Preis beträgt 888,- Euro.