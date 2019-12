Korg Triton nun als AU / VST Plugin für Mac / PC

Korg Triton als AU, VST, AAX-Plugin

Aus dem Teaserclip vor einigen Wochen war es bereits ersichtlich, dass die Workstation Triton im Rahmen der Korg Collection wiederbelebt wird. Nun ist die Plugin-Version der Workstation im Korg-Shop erhältlich.

Korg Triton war, wie der Vorgänger Trinity, nicht nur als allgemeine Workstation beliebt, sondern hatte vor allem im Hip Hop- und R&B-Bereich eine große Fangemeinde. Die Software-Umsetzung dürfte also auf ein großes Interesse stoßen, obwohl das Original inzwischen ca. 20 Jahre alt ist.

Auch die Korg Collection Triton arbeitet mit von Korg Workstations her bekannten achtfachen Combinations. Das Plugin beinhaltet neben den originalen PCM-Sounds auch alle Expansion-Librarys, die seinerzeit als EXP-PCM-Cards separat erworben werden mussten. Insgesamt gibt es mehr als 4.000 spielbereite Sounds, die jedoch über einen neuen, übersichtlichere Browser mit Suchfuinktion verwaltet werden.

Das Hyper Interated Synthesis System zur Bearbeitung der Sounds ist 1:1 übernommen worden. Im Easy Mode können die wichtigsten Parameter direkt bedient werden. Die Gesamtstruktur folgt den Menüs des Originals. Neben Filtern und Modulatoren sind fünf IFX und zwei MFX als Efekte vorhanden. Außerdem gibt es den Dual Arpeggiator mit 307 vorgefertigten Phrasen.

Korg Collection Triton wird bis zum 16. Januar 2020 für einen Einführungspreis von 199,- Euro (regulär 249,- Euro). Das Special Bundle v2, einschließlich Triton, kostet derzeit 299,- Euro (regulär 399,- Euro).

Systemanforderungen für Korg Collection Triton

Mac

– Mac OS X 10.12 Sierra or higher (latest update)

– Intel Core i5 or better (Core i7 or better recommended)

– 6 GB RAM (8 GB or more recommended)

– 8 GB free disk space (SSD recommended)

– An internet connection is required

– Operability confirmed DAW software* (latest version)

Windows

– Windows 10 64bit* or higher (latest update)

* 32bit environment is not supported.

– Intel Core i5 or better (Core i7 or better recommended)

– 6 GB RAM (8 GB or more recommended)

– 8 GB free disk space (SSD recommended)

– An internet connection is required

– Operability confirmed DAW software* (latest version)

Hier die ursprüngliche Meldung vom 5.12.2019

Wie schnell man die Hardcore Synthesizer Fans auf 100 bringt, aber auch so schnell wieder etwas ruhiger stellt, zeigte gestern Abend Korg mit einer neuen Ankündigung. Auf dem offiziellen UK Instagram Account veröffentlichte die japanische Firma ein Video, in dem die Worte „New Legendary Synthesizer Recreation” zu lesen sind.

Dieser Satz treibt im ersten Moment bei vielen den Blutdruck in die Höhe und Hoffnungen auf einen analogen Polysix, Mono/Poly … Nachbau steigen. Kein Wunder, in fast einem Monat ist die NAMM 2020, wo Korg mit Sicherheit neue Produkte präsentieren wird. Eines vorweg, die große Vorfreude ist nur für kurze Zeit.

Macht man sich einen Screenshot des Gerätes und schraubt anschließend die Helligkeit hoch, so erkennt man einen Korg Triton Synthesizer. Also keinen analogen Nachbau. Der Triton ist ein von vielen geliebter Synthesizer und Workstation, der Sampling wie auch Sequenzen kann. Erschienen ist dieses Instrument im Jahr 1999 und feiert somit sein 20. Geburtstag in diesem Jahr. Gibt es den Triton als „20 Jahre Edition“ Neuauflage noch dieses Jahr in Hardware oder?

Einige Medienkollegen spekulieren sogar auf eine Weiterentwicklung, ich jedoch nicht. Es gibt einige deutliche Hinweise im Instagram Posting, die zeigen, dass Korg den Triton nicht als Hardware, sondern in Software-Form zurückbringen wird.

Zunächst ist das Posting der Korg UK Seite ein sogenannter Repost vom Korg App Instagram Account. Also, erster Hinweis, dass es möglicherweise um eine iOS-App oder Plugin handelt wird. Auch der Satz: “The Black Friday Sale continues. More exciting news coming soon” bezieht sich auf die diversen Soft-Synths der Marke. Noch mehr sagt der verwendete Hashtag Software aus, der uns verrät, dass es wohl eine Software-Emulation des Triton sein kann.

Persönlich würde es mich nicht wundern, da Korg dies in der Vergangenheit schon öfter mit bekannten digitalen Synthesizer gemacht hat. Sie am Leben behalten, nur in „digitaler“ Form. Man nehme den M1 und die Wavestation, die anfangs als Plugin für PC & Mac auf den Markt gekommen waren, später dann als erstklassige iOS-Apps. Nach meiner Meinung macht eine Software-Version viel mehr Sinn, da man mit der aktuellen Technologie viel spannenderes machen kann als einen Hardware-Nachbau einer 20 Jahren alten Workstation.

Wir werden in den kommenden Tagen sehen, in welcher Form der Korg Triton Synthesizer wiederbelebt wird. Ich tippe stark auf eine Plugin- und iOS-Version.