NAMM 2019: Chapman Guitars präsentiert Effektpedale

Die ersten Pedale von Chapman

Rob Chapman erweitert sein Sortiment, neben E-Gitarren sind ab sofort auch Effektpedale unter einem eigenen Label erhältlich. Die neue Pedal-Marke Snake Oil Fine Instruments feiert ihr Debüt mit einem Booster und einem Verzerrer, genannt The Very Thing und Marvelous Engine.

Die Pedale im Design des viktorianischen Zeitalters werden in England hergestellt und verfügen über hochwertige Komponenten und eine verspielte Optik.

The Very Thing soll „einen neuen Aktivitätsfaktor für den Gitarristen“ bieten. Mit einem integrierten 4558-Dual-OP-Amp bietet The Very Thing kräftigen Boost, der einen sanften Overdrive mit viel Headroom bietet. Das erste Distortion-Pedal des Unternehmens Marvelous Engine bietet klassische High-Gain-Marshall-Sounds mit hoher Verzerrung. Auf der Bedienoberfläche befinden sich Regler für Gain, Distortion, Tone und Lautstärke sowie ein Voice-Schalter, der eine zweite Clipping-Option bereitstellt.

Der UVP für beide Pedale: 149,- £