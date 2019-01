NAMM 2019: Ibanez stellt den 40th Anniversary Tubescreamer vor

Rubinrot nach 40 Jahren

Kaum zu glauben, aber der wohl bekannteste Verzerrer aller Zeiten feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag! Aus diesem Grund spendiert Ibanez seinem Pedal-Dauerbrenner Tube Screamer eine herrlich glitzernde, rubinrote Lackierung in einer limitierten Sonderauflage.

Das neue Pedal hat eine UVP von 285,70,- USD und wird ansonsten intern unverändert bleiben, was man nur begrüßen kann. Ibanez sagt, dies sei das erste Mal, dass ein Tube Screamer in dieser Ausführung angeboten wird. Man kann die rote Kiste also jederzeit als „Sammlerstück“ oder als Investition in die Zukunft bezeichnen, falls mal jemand nach dem Preis fragt und bei der Antwort die Augenbrauen nach oben rollt.