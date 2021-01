NAMM 2021: ADDAC System VC Looper & Granular Sampling

Komplexer Granular-Sampler

ADDAC System kündigt mit ADDAC112 VC Looper & Granular Sampling ein überaus komplexes Modul, dass das Thema Granular umfassend und mit neuen Ansätzen verfolgt.

VC Looper & Granular Sampling besteht aus zwei Modulen, der 32 TE breiten Haupteinheit und der 13 TE breiten Patch-Einheit. Die Haupteinheit ist wiederum in drei Sektionen unterteilt: Looper Engine, Granular Engine und Output Mix.

Mit der Looper Engine erfolgt das Echtzeit-Recording. Über den Audioeingang werden Signale in den Recording Buffer geleitet. Dort werden Loops in eine Sample-Liste aufgenommen, auf die dann Zugriff zum flexiblen Abspielen besteht. Mit der Granular Engine lassen sich die ausgewählten Loops entsprechend bearbeiten. Die maximale Buffer-Größe beträgt 5 Minuten, wodurch es möglich ist, auch bei extremer Bearbeitung weiche Übergänge im Audiomaterial zu erhalten und abgehacktes Stottern, wie es bei sehr langsamem Abspielen auftritt, zu vermeiden.

In der Output Mix-Sektion werden Dry Input, Looper Volume und Grains gemischt. Außerdem gibt es noch ein Submenü für Load und Save.

Mit der Patch-Einheit stehen 41 Ein- und Ausgänge für Audio- und Steuersignale zur Verfügung. Die Looper Engine nimmt die Samples in Mon (16 Bit, 44.1 kHz) auf, der Ausgang ist jedoch für Panning-Effekte in Stereo ausgeführt.

Granular-Funktionen wie Loop Select, Grains, Attack, Decay, Position, Repeat usw. lassen sich ebenso wie die Aufnahme- und Abspielfunktionen via CV steuern.

Die Firmware befindet sich noch in der Entwicklung. Das komplette Manual kann man sich bereits auf der Webseite herunterladen, allerdings kann es durchaus noch zu Änderungen kommen.

Zur Verfügbarkeit des ADDAC System VC Looper & Granular Sampling gibt es noch keine genaue Angabe. Der Preis soll 540,- Euro (zzgl. VAT) betragen.