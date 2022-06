NAMM 2022: Tosin Abasi Music Man Kaizen 7-Saiter

NAMM 2022: Music Man Kaizen

Ich halte mich generell hier bei Amazona mit Musikempfehlungen zurück – doch an dieser Stelle muss das mal sein. Es ist nicht jedermanns Sache – aber was Animals as Leaders mit ihrer neuen Platte abgeliefert haben, stellt in gewisser Weise den Zenit des modernen Prog- und Djent-Metal dar.

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tosin Abasi ist vielfach kopiert – und nie erreicht worden. Nun hat er in Zusammenarbeit mit Music Man & Ernie Ball die Kaizen Gitarre erschaffen. Und auch hier gilt wahrscheinlich: Ist nicht jedermanns Sache.

ANZEIGE

Music Man Tosin Abasi Kaizen

Den Kaizen-Ansatz findet man in erster Linie beim Lean Management moderner Unternehmen. Es handelt sich um eine japanische Philosophie, die sich mit Veränderung und Fortschritt beschäftigt – und symbolisieren soll: Das hier ist ein handfester Fortschritt in der Welt der Gitarren. Ein Design, das futuristisch und effizient gleichzeitig sein soll.

Die Lackierung fällt entweder silbern oder schwarz aus und überdeckt einen Erle-Body mit Ahornhals. 24,75″-25,5″-Radius und Ebenholzgriffbrett sowie 24 Multi-Scale Bünden und ein Tremolo – et voila. Raus kommt, zumindest von den Specs her, dann doch eher etwas Traditionelles. Natürlich ist die Kaizen eine 7-Saiter, und genau hier entsteht dann was Neues. Diese traditionellen Specs und der Ahornhals für so eine Djent-Gitarre? Das ist eher neu. Und erfreulich ist auch, dass das zumeist gewürdigt wird und klanglich toll daherkommt – die Mariposa von Music Man, die die Firma in Zusammenarbeit mit Omar Rodriguez Lopez rausbrachte, war bei uns im Test und war eine der am besten klingenden, originellen E-Gitarren, die ich je das Vergnügen hatte zu testen.

Music Man Mariposa Galaxy Pearl Preis3.899,00 € Jetzt kaufen Jetzt kaufen

Die Hardware der Kaizen

Die Hardware und der Matching-Headstock machen optisch einiges her und fügen sich nahtlos ins Design ein. So wirkt das etwas eigenwillige Konzept insgesamt sehr rund und dadurch äußerst verlockend. Ergänzt wird das Ganze von den Steinberger Gearless Locking Tunern, die als besonders verlässliche Stimm-Hardware gelten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und natürlich wäre das keine Abasi Signature, wenn sie nicht gleichzeitig beim Sound etwas Neues versuchen würde. Die Humbucker und Minihumbucker sind wärmebehandelt und speziell für die Gitarre entwickelt worden. Einen kristallinen, midscoopigen und durchsetzungsfähigen Sound sollte man der Stelle erwarten – und wahrscheinlich ein bisschen mehr. Bin ehrlich gesagt sehr gespannt auf das gute Stück. Auch wenn sich der gute Tosin ein bisschen arg ernst nimmt (das Rad wurde hier nichtsdestotrotz schlichtweg nicht neu erfunden, egal wie bemüht die Promotion den Eindruck erwecken will, genau das sei hier passiert) – Music Man machen die besten Signature Gitarren auf dem Markt meiner Meinung nach.