NAMM 2023: Dean Kerry King Signature Overlord USA Custom Shop Gitarre

Pünktlich zur NAMM 2023 stellt Dean seine im USA Custom Shop gefertigte Kerry King Signature Gitarre vor. Die Kerry King Overlord ist eine Metal-Gitarre in bester Manier und ist in einem auffälligen Design gehalten, das passend zum Gitarrenspiel von Kerry King schreit und wild ist. Eine Gitarre, die das kräftige Spiel der Riffmaschine von Slayer widerspiegelt.

Während das erste Dean Signature-Modell für Kerry King eher an einer Flying V angelehnt war, geht diese Dean Kerry King Overlord optisch noch einen Schritt weiter in die Extreme und erinnert an frühere Lieblingsgitarren des Slayer Frontmanns. Diese neue Riff-Maschine ist aus einem massiven Mahagonikorpus mit einer Ahorndecke gefertigt und in einem dunklen Grau, das eher ins Schwarze geht, lackiert. Der dreiteilige und durchgängige Ahornhals hat eine Mensur von 24,75“ Zoll und ein Custom Kerry King C-Profil sowie einen 12“ Griffbrettradius. Ausgestattet ist dieser Hals mit 24 Jumbo-Bünden und einem schicken Griffbrett aus Ebenholz. Auch beim Design der Inlays wurde nicht gespart und so zieren handgefertigte Slayer inspirierte Pearl Custom Inlays das Griffbrett und LED beleuchtete Bundmarkierungen helfen auch, um auf dunkelsten Bühnen die passenden Bünde zu finden.

Die Dean Kerry King Overlord ist mit einem aktiven Sustainiac Humbucker an der Halsposition bestückt und mit einem EMG 81 mit PA2 Preamp Booster Pickup an der Bridge-Position. Das spricht für ein ordentliches High-Gain-Brett, so wie man es von dem Slayer Frontmann kennt.

Aufgrund des integrierten Boosters gibt es auch bei den Reglern und Schaltern einiges zu entdecken und so kommt die Overlord mit einem Volume-Poti, einem An/Aus-Schalter für den PA2 Booster, dem klassischen 3-Wege-Schalter für die Pickup-Wahl, einem Tone-Poti, einem Kippschalter, um das Sustainiac an- oder auszuschalten und einem weiteren 25K Poti für weitere Kontrolle über Volume und Tone.

Die Hardware ist natürlich komplett schwarz und beinhaltet ein Kahler KFK Tremolo-System und ein Set Grover 18:1 Mechaniken.

Diese Gitarre dürfte viele Metal-Gitarristen überzeugen und die Slayer und Kerry King Fan Fraktion begeistern. Allerdings ist das Custom Shop Modell, das komplett von Hand in den USA gefertigt wird, mit seinen $ 6499 kein Schnäppchen. Einen passenden Koffer für diese markante Gitarrenform gibt es natürlich dazu.