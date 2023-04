NAMM 2023: Jackson Pro Series Signature Mark Heylmun Rhoads RR24-7

7 Saiten für Metal-Gitarren-Sounds vom Feinsten

NAMM steht ja in Insider-Kreisen auch für Not Available, Maybe May. Mai wäre für viele Metal-Fans, die auf 7-saitige Gitarren stehen ja schon ein ganz guter Termin für den Verkaufsstart der Jackson Pro Series Signature Mark Heylmun Rhoads RR24-7. Mark Heylmun wurde bekannt als Lead- Gitarrist der Band Suicide Silence und hat gemeinsam mit den Gitarrenbauern von Jackson eine Metal-Axt kreiert, die Premium-Qualität nicht nur für Death Core Gitarristen verspricht. Signature Artist von Jackson zu werden, habe für den sympathischen Kalifornier einen Kreis geschlossen, den er nie für möglich gehalten habe.

Der glänzend schwarze Nyatoh Body der Jackson Pro Series Signature Mark Heylmun Rhoads RR24-7 mit farblich passender Kopfplatte und goldener Hardware verspricht einen warmen und vollen Sound, den nicht nur Metal-Gitarristen schätzen dürften. Und auch die asymmetrische Jackson Rhodes Form hat viele Fans gefunden, so dass Liebhaber auch hier wieder ein Schätzchen für sich entdecken dürften. Bei einer Mensur von 26.5″ hat die Mark Heylmun Rhoads RR24-7 einen durchgehenden Ahornhals, der mit Graphitverstärkung, der auch den kräftigsten Metall-Riffs standhalten dürfte. Das 12“-16“ Compound Radius Griffbrett besteht aus Ebenholz und ist mit 24 Jumbo-Bünden und Pearloid Side Dot Inlays ausgestattet. Zugunsten des Designs haben Mark Heylmun und Jackson bei dieser Signature-Gitarre auf Inlays im Griffbrett verzichtet. Aber der geübte Gitarrist wird sich sicher auch so zwischen den 24 Bünden zurechtfinden.

Eine Floyd Rose 1000 Series Bridge mit 7-String Double-Locking Tremolo darf bei diesem Stück natürlich auch nicht fehlen. Die Pickups an Hals und Brigde sind Active Fishman Fluence Modern PRF-MH7 Humbucker, die den Klang der 7 Saiten mit zwei unterschiedlichen Voicings einfangen. Die Push/Pull Voice Activation ermöglicht das schnelle Umschalten zwischen den beiden Voicings, die eine ordentliche Bandbreite klanglicher Optionen bieten sollen. Active Electronik, ein Regler für Volume und 3-Wege-Toggle-Switch zum Schalten zwischen Bridge-Pickup, Bridge- und Neck-Pickup und Neck.Pickup runden das Gesamtbild ab.

Tja, so kann es gehen: Mark Heylmun gibt frei und offen zu, dass er am Anfang seiner Karriere nicht einmal wusste, was ein Signature-Gitarrist ist und jetzt ist er selbst zu einem geworden. Na, wenn das mal nicht den einen oder anderen von uns noch hoffen lässt ;-)

Wie bereits erwähnt, steht bislang noch kein Termin für den Verkaufsstart fest. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt derzeit aber schon mal bei 1699 US-Dollar.