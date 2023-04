NAMM 2023: Vs Audio Platinum Overdrive Preamp, Effektpedal

Die Sounds des legendären Marshall Silver Jubilee Amps in Pedalformat

Der Platinum Overdrive Preamp ist das neuste Effektpedal aus dem Hause Vs Audio Effects. Er soll den legendären Sound der Marshall Silver Jubilee Amps nachbilden, die von vielen berühmten Gitarristen gespielt werden. Egal ob clean oder verzerrt, dieser ganz besonderer Sound ist bei Gitarristen weltweit beliebt.

Der ursprüngliche Silver Jubilee Amp von Marshall wurde im Jahr 1987 auf den Markt gebracht und gehört zu den legendärsten Amps, die jemals produziert wurden. Die Liste der berühmten Gitarristen, die diesen Amp spielten oder immer noch spielen, ist lang. Hier finden sich unter anderem Slash, John Frusciante, Joe Bonamassa, Steve Morse, Rich Robinson und Alex Lifeson.

Bei der Nachbildung dieses legendären Amps im Gitarrenpedalformat wurden handselektierte JFET-Transistoren verwendet, um diesen markanten Sound zwischen klassischem Plexi und High-Gain Marshall Stil zu erzeugen. Wie beim originalen Vorbild hat das Platinum Pedal zwei Kanäle. Rhythm für den cleanen, bis zum cremig angezerrten Sound und Lead für einen saftigen Solo-Sound. Zwischen den beiden Kanälen kann per Fußschalter gewechselt werden.

Die originale und einzigartige Klangregelung des Silver Jubilee Amps mit Bass, Middle und Treble wurde natürlich auch akribisch nachgebildet. Sie ermöglicht vielseitige Einstellmöglichkeiten und regelt den Klangcharakter des Pedals. Natürlich ist auch ein Presence-Schalter mit an Bord, der klassisch das negative Feedback steuert und damit sowohl die Dynamik des Pedals, als auch die hohen Frequenzen regelt. Damit lässt sich das Platinum Overdrive Pedal gut sowohl mit Cab-Simulationen als auch Recording-Interfaces nutzen und an jedes Setup anpassen. An der richtigen Stelle auf dem Effekt-Board überzeugt das Platinum als echter Preamp mit dem exakten Sound und dem Spielverhalten, das den Marshall Silver Jubilee so berühmt gemacht hat.

Der Platinum Overdrive Preamp verfügt über Potis für den Input-Gain der Verzerrung, Potis für Bass, Middle und Treble, einen Presence-Schalter und natürlich ein Volume-Poti für die Gesamtlautstärke. Ein Fußschalter dient dem Schalten zwischen den Rhythm- und Lead-Kanal und ein weiterer dem Aktivieren des Pedals per knackfreier Relais-Schaltung. Selbstverständlich gibt es das alles mit True-Bypass-Schaltung. Die Ein- und Ausgänge befinden sich an der Stirnseite des robusten und kompakten Gehäuses aus gebürstetem Stahl, dazwischen befindet sich der 9 V Netzteilanschluss. Der Vs Audio Effects Platinum Overdrive Preamp benötigt 100 mA.

Hier gilt dann nicht „Maybe May“, sondern es heißt seitens der Herstellers ganz klar, dass der Vs Audio Effects Platinum Overdrive Preamp ab dem 18. Mai 2023 bei ausgewählten Händlern für 229,- Euro verfügbar sein wird.