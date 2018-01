NAMM NEWS 2018: Headrush FRFR-112, Gitarrenbox

Die Firma Headrush, der Neueinsteiger im Bereich der Gitarrenmodeller, stellt ihrem Headrush Pedalboard eine Box zur Seite – und was für eine! Bis zu 2000 Watt (!) soll die am Donnerstag auf der NAMM 2018 präsentierte Headrush FRFR-112 liefern und dabei mit einer großen Anzahl von Ein- und Ausgängen und EQ-Funktionen dazu noch ziemlich luxuriös ausgestattet sein. Ein 12″ Lautsprecher mit einem integrierten 1,5″ Hochtöner soll diese enorm hohe Lautstärke mit ordentlich Headroom und einem extrem weiten Frequenzbereich von 46 Hz bis 22 kHz abfeuern, so gehen selbst die feinsten Nuancen der verwendeten Sounds und Effekte nicht verloren.

Mit rund 16 kg ist die Headrush FRFR-112 noch recht gut zu transportieren, auf Wunsch kann die Box auch auf einem Hochständer montiert werden. Bisher ist nur der Dollarpreis bekannt, demnach beträgt der UVP für die neue Headrush FRFR-112 Box recht humane 349,- USD.

Die Fakten zur neuen Headrush FRFR-112 kurz und knapp