NAMM NEWS 2018: Neue Framus Signature-Modelle

Der deutsche Traditionshersteller Framus wird auf der NAMM 2018 zwei neue Signaturemodelle sowie eine preisgünstige Gitarrenserie vorstellen. Das William DuVall Talisman Signature Modell wird es sowohl als Custom Shop Masterbuilt (Handcrafted in Germany) als auch als Pro Series Teambuilt (Made in Germany) Instrument geben. Dieses außergewöhnliche Modell entstand in enger Zusammenarbeit mit dem US-Musiker William DuVall und verfügt über einen Mahagonikorpus mit Carved Flamed Maple Top und Flamed Maple Inserts sowie einen Mahagonihals mit Tigerstripe Ebony-Griffbrett.

Brandneu zeigt sich auch die Devin Townsend Stormbender Artist Series Gitarre (Pro Series Teambuilt), deren Holzauswahl der Talisman ähnelt, deren äußeres Erscheinungsbild jedoch völlig eigenständig ist.

Die D Serie – auch Standard Serie genannt – wird in China mit den gleichen hohen Qualitätsanforderungen wie die Instrumente der Warwick RockBass Serie hergestellt. Auch bei den Framus D Series Gitarren erfolgt eine umfangreiche Endkontrolle in Markneukirchen. Vorgestellt werden auf der NAMM Show 2018 folgende D Series Instrumente: