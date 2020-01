Namm Show 2020 News & Reportagen

Eure News sind auch unsere News ;-)

Endlich ist es soweit, die inzwischen schon legendäre NAMM-Show öffnet in einer Woche in Los Angeles, Anaheim ihre Pforten zum 63. Mal.

NAMM SHOW 2020 – Die Neuheiten-Messe der Musikindustrie

Die NAMM SHOW ist eine der wenigen Events der Branche, die noch als Neuigkeiten-Messe gewertet werden darf. Eine Großzahl der Hersteller richtet seine Entwicklungszyklen nach diesem Event aus. Und so ist es nicht verwunderlich, dass im Januar die halbe Branche nach USA pilgert, um im sonnigen Kalifornien dem größten News-Event für Studio-Equipment und Musikinstrumente beizuwohnen. Besonders neue Gitarren haben auf de NAMM SHOW einen hohen Stellenwert. Gitarren-Sammler aus aller Welt suchen jedes Jahr nach den außergewöhnlichsten Exponaten und blättern auch schon mal sechsstellige Beträge für eine Rarität hin. Seit einigen Jahren erleben aber vor allem Hardware-Synthesizer einen enormen Aufschwung und gewinnen selbst in USA stetig an Bedeutung.

Bereits jetzt füttern wir aber täglich die News-Rubrik mit kurzen Nachrichten. In jeder dieser Nachrichten findet ihr im unteren Teil eine zusätzliche Navigation (wie hier auch), mit der ihr News zu Themenbereichen ganz einfach bündeln könnt. Interessieren euch z. B. nur die News rund um GITARRE & BASS, so klickt einfach auf das entsprechende Symbol (jetzt Blick nach unten richten ;-)

Die zusammengefassten Reportagen erscheinen an selber Stelle während der laufenden Show. Je nachdem, wann der jeweilige Redakteur denkt, dass er alle relevanten Neuheiten entdeckt hat.

Und ihr könnt mithelfen:

Haben wir etwas übersehen? Fehlt eine spannende News oder gibt es einen Hidden-Champion, über den wir nichts gebracht haben? BITTE BITTE BITTE schreibt uns das am besten in die Kommentare zu diesem Aufruf. Die Redakteure aus allen Sparten lesen fleißig mit!!! Wir danken euch jetzt schon für eure rege Hilfe.

Noch ein schönes Wochenende, eure AMAZONA.de-Redaktion