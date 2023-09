Native Instruments Guitar Rig 7 ist da!

Guitar Rig 7 mit vielen, neuen Features am Start!

Guitar Rig 7 ist da! Knapp 3 Jahre nach dem letzten, großen Update auf Guitar Rig 6, das ich hier ausführlich getestet habe, ist nun die neueste Version online. Und die hat es in sich! War schon der Vorgänger eine Spielwiese für kreative Soundbastler, die sich nicht nur auf klassische Gitarrensounds festlegen, setzt Version 7 gehörig einen drauf. Dabei setzt Native Instrumentes auch auf „Intelligent Circuit Modeling“, was so viel bedeutet wie „maschinelles Lernen“, was wiederum nach KI klingt.

Guitar Rig 7 – Vier neue Amps

Gleich vier neue Amps sind am Start, allesamt mithilfe neuester ICM-Technologie entstanden. Dabei formt eine KI das Innenleben einer vorhandenen Hardware nach. Klingt spannend als Prozess. Wie das Ergebnis dann klingt, werde ich in Kürze demonstrieren, ein ausführlicher Test ist bereits in Arbeit!

Die vier neuen Verstärkermodelle haben natürlich reale Vorbilder, hier standen ein Soldano, ein Fender und ein Vox Pate. Für die Bassisten ist auch was dabei, hier kam ein Ampeg in den Genuss, von der KI massiert zu werden.

NI Guitar Rig 7 – Mit Lo-Fi ins Soundgetümmel

Lo-Fi ist Trend, vorrangig die Kollegen der Hips und der Hops haben das schon länger erkannt. Hier können jetzt also auch wir Gitarristen den Sound downgraden. Klingt sehr spannend und ist auch für Keyboarder und Produzenten mehr als nur interessant.

Neue Verzerrer für noch mehr Vielfalt

Auch vier neue Verzerrer sind an Bord, die ebenfalls alle berühmte Verwandtschaft aufweisen. Der kleine, grüne Kasten von Ibanez schleicht sich an und ich meine auch, einen Boss Metal-Treter erkennen zu können. Sehr gespannt bin ich auch auf das Fuzz.

Jetzt auch mit Looper – Guitar Rig 7

Ein leistungsfähiger Looper ist nun auch Teil der Guitar Rig-Familie. Das macht die Software wieder interessant für Live Performances. Wer noch eine alte Rig Control Fußleiste rumliegen hat, kann sich jetzt wohl glücklich schätzen, denn so kann man auch perfekt mit Laptop auf die Bühne. Da sich Guitar Rig problemlos in alle DAWs integrieren lässt, dürfte der Kreativität allenfalls das persönliche Potenzial gefährlich werden. Wer weiß, was hier geht, bekommt ein nahezu grenzenloses Tool an die Hand.

Neue Sidebar für bessere Übersicht

Der Signal-Flow war in Guitar Rig 6 zuletzt nicht immer so ganz einfach nachvollziehbar. Um dem Problem Abhilfe zu schaffen, kommt Guitar Rig 7 jetzt mit einer neuen Sidebar, die den Signalfluss grafisch darstellt. So geht die Übersicht nicht so schnell verloren. Außerdem kann hier auch der Weg des Signals direkt bearbeitet werden, so können zum Beispiel auch zwei Amps parallel betrieben werden.

Neuer Cabinet IR Loader und Artist Presets

Der neue Cabinet IR Loader ermöglicht nun auch, eigene IRs von Fremdanbietern zu laden. Freundlicherweise sind auch schon ein paar IRs namhafter Produzenten und IR-Entwickler dabei. Zum Checken der Möglichkeiten kommt Guitar Rig 7 mit über 100 neuen Werks- und zahlreichen Artist Presets daher.

Der Preis für die Vollversion liegt bei 199 €, das scheint bei der Zahl der Möglichkeiten fair. Besitzer älterer Versionen können für 99 € upgraden. Die Soundfiles auf der Homepage sind wunderbar on Point und aussagekräftig, das Produktvideo leider nicht.