Namm 23: Headliner R2, 2-Kanal Rotary DJ Mixer

Rotary-Action zum attraktiven Preis?

Headliner hat auf der NAMM 2023 mit dem Headliner R2 einen neuen 2-Kanal Rotary Mixer vorgestellt.

Dieser DJ-Mixer soll die ideal geeignet sein für allerlei DJs, die einen warmen Sound zu schätzen wissen und lieber auf Potentiometer als auf Fader setzen möchten. Das Ganze gibt es zudem zu einem gerade für Rotary-Mixer attraktiven Preis von 399,- Dollar.

Hierbei soll der Preis jedoch nicht die Funktionalität des Mixers bestimmen.

Natürlich verfügt der Headliner R2 über einen 3-Band-Equalizer auf jedem Kanal. Dieser ist jedoch von Haus aus ein Isolator, was das Mixen noch sanfter machen kann. Dementsprechend verlaufen die drei Equalizer Bänder von minus unendlich bis +9 dB. Verbaut wurden ALPS-Potentiometer. Per Button kann von Line- auf Phono-Eingang gewechselt werden und etwaige Peaks werden über eine extra LED visualisiert.

Die Kanäle verfügen zudem über eine 12-teilige LED-Anzeige, die von minus 25 dB bis zu +18 dB reicht.

Anschlusstechnisch ist alles dabei, was man so braucht: Phono- und Line-Eingang selbstverständlich in Cinch, Master Out und Booth Out gibt es jeweils in zweifacher Ausführung: Cinch und XLR. Zudem gibt es noch einen dedizierten Rec Out im Cinch-Format, der das Aufnehmen von Mixtapes oder Live-Mitschnitte möglich macht.

Ein weiteres dankbares Feature sind natürlich die zwei separaten Erdungsschrauben. Dem Rumfummeln an einer Schraube, um beide Erdungskabel der Plattenspieler zu verbinden, ist damit vorgebeugt. Die Vorderseite ist dagegen etwas spärlicher besiedelt: ein Kopfhöreranschluss in zweifacher Ausführung in 6,3 mm und 3,5 mm und eine Kombibuchse aus XLR und 6,3 mm Klinke für ein Mikrofon. Über einen Button lässt sich das Kopfhörersignal zudem aufteilen. Direkt neben dem Anschluss haben wir den Volume Poti. Dadurch bleibt auf der Oberfläche Platz für den Filter Poti, der zwischen Low Pass und High Pass umgeschaltet werden kann. Der Filter kann durch einen Button direkt auf dem Kanal aktiviert werden. Ein weiters wunderbares Feature gerade für diese Preiskategorie ist, dass die Resonanz des Filters mit einem eigenen Poti direkt am Headliner R2 eingestellt werden kann. Die Metalloberfläche des 2-Kanal Rotary-Mixers gepaart mit den Holzpanelen auf beiden Seiten machen einen schönen optischen Eindruck.

Headliner verspricht mit dem Headliner R2 einen verlässlichen, hochqualitativen Mixer, der gerade für die Genres Techno, House, Funk, Soul und Disco den passenden Sound liefern wird.