Polyend Tracker, massives Update 1.3 für den Sampler/Sequencer

Neue Features für MIDI, Workflow, Sound - und man kann Games spielen

Polyend hat für den Tracker das Firmware-Update 1.3 veröffentlicht, womit der Sampler/Sequencer wichtige neue Funktionen in den Bereichen MIDI, Workflow und Klangbearbeitung sowie weiter Verbesserungen bekommen.

Den Polyend Tracker hatten wir auf amazona.de bereits im September getestet. Den Testbericht findet ihr unter diesem Link.

Das neue Firmware-Update erweitert das Gerät um folgende Funktionen:

MIDI-Features:

– Per step MIDI Chords

– MIDI Microtune step FX

– Performance mode is now controllable via MIDI input

– Master mixer levels are now controllable via MIDI input

– Tracker can now be configured to send 6 distinct MIDI CCs per MIDI channel

– Added support for sending MIDI channel aftertouch and polyphonic aftertouch

– MIDI instruments in Pattern mode can now be present without a note (specify which MIDI channel to send CC)

– MIDI delay compensation for external clock sources in Config

Workflow und Verbesserungen:

– Tune step FX

– Track Arm Recording

– Live Audio Line Input Monitoring is now available during song playback

– Long Sample Importing

– Lo-quality Importing (saves sample pool memory time)

– Delete unused samples

– Timestretch Fx in Sample Editor

– Bit depth available as step and Performance FXs

– Transpose octaves by turning the Jog-wheel with Shift in note editing

– Enhanced Pattern Fill command: Euclidean fills, density setting in Random fills

– Rewritten from scratch rendering mechanism

Sound Sculping:

– 5-Band Master EQ

– Bass Booster

– Stereo Enhancer

– Updated Limiter with gain reduction meter

– Line Input can now be a Sidechain source for the Limiter

Und für die Entspannung zwischendurch kann mit Tracker nun auch Games spielen. Auf der Polyend-Website stehen entsprechende Dateien bereit, die sich zum Tracker importieren und dort über das File-Menü spielen lassen.

Das Firmware-Update 1.3 für den Polyend Tracker steht ab sofort zum Download zur Verfügung.

Ab hier die ursprüngliche News vom März 2020

Jetzt ist der Polyend Tracker endlich offiziell. Die Teaser-Strategie ist aufgrund von Leaks ja nicht wirklich aufgegangen, im Prinzip wissen schon alle längst, um was es sich bei dem Gerät handelt. Deswegen konzentrieren wir uns in diesem News-Update auf die Fakten.

Polyend Tracker – eine Sampling-Workstation

Polyend Tracker ist eine Sampling-Workstation / Groovebox. Der Sequencer orientiert sich an dem Prinzip der klassischen Tracker-Programme. Bei der Tonerzeugung steht Sampling im Vordergrund, wobei die Samples sich slicen lassen und auch Basis für Wavetables und Granular-Synthese sind. Außerdem ist ein FM Radio integriert, das als Sample-Quelle genutzt werden kann. Die Samples werden auf einer Micro SD-Card gespeichert und offenbar auch von dieser abgespielt. Der Slot befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Eine 16 GB Card liegt dem Gerät bei.

Poleynd Tracker – die MPC der Zukunft?

Die Samples lassen sich in Volume, Tune und Panorama einstellen und mit einem Multimodefilter, Modulationshüllkurven und einem Reverb bearbeiten. Das große Display ist kein Touchscreen. Die Bedienung erfolgt über Funktionstasten und Jog-Wheel. Es werden die Sequencer-Tracks, Sample-Waveforms, Modulationseinstellungen, Edit-Funktionen in Reihen, Blöcken oder mit Balken übersichtlich dargestellt. Die Bedienung ist auf intuitive Sessions und Live-Performances ausgelegt.

Als Grid für das Einspielen der Samples und Sequenzen ist ein 4×12 großes Feld mit beleuchteten Pads vorhanden. An Anschlüssen gibt es Stereo Out, Mono Line In, Mono Mic In, MIDI-I/O, USB-C.

Polyend Tracker kann ab sofort für 499,- Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung ist für Juni geplant. Wer bereits jetzt vorbestellt, erhält ein Hardcase kostenlos dazu.

Meldung vom 11. März 2020 zum Polyend Tracker

Jetzt gibt es den Polyend Tracker auch kurz in Aktion zu sehen, aufschlussreich sind vor allem die Displayansichten. Die vollständigen Specs werden ab dem 18. März veröffentlich werden.

Der Teaser Drops ist gelutscht. Ein polnischer Store hat vergangenen Abend den Polyend Tracker geleakt. Laut der Quelle handelt es sich um eine standalone Audio Workstation, mit der man komplette Songs produzieren kann. Das Gerät ist stark angelehnt an die bekannten Musik-Kompositionsprogrammen aus den 90er Jahren wie die Amiga, Commodore 64 und mehr. Zählt man 2020 noch dazu, so darf man die DAW Renoise nicht vergessen.

Alle diese Programmen haben eines gemeinsam, sie waren oder sind keine klassischen DAWs, sondern basieren auf Raster-Sequencer oder auch noch Tracker genannt. Glaubt man den geleakten Informationen, so kann es sein, dass der Polyend Tracker auf dem gleichen Konzept basiert. Spannend wäre es.

Weiter wissen wir, dass der Tracker einen Sampler, Synthesizer wie auch FM besitzen. Bei Letzteren ist es jedoch noch nicht klar, ob es sich um einen F- Synthesizer oder um ein FM-Radio handelt, das man sampeln kann. Diese Idee kennen wir ja vom Teenage Engineering OP-1. Auch gibt es zurzeit keine Infos über die Syntheseformen des eingebauten Synthesizers. Wavetable würde naheliegen, da man hierfür bereits eine Engine besitzt. Diese befindet sich aktuell im Medusa Synthesizer.

Des Weiteren kann man den Polyend Tracker klassisch mit einem Netzteil, aber auch mit einer Batterie betreiben. So wird Tracker zum mobilen Musikstudio, mit dem man überall produzieren kann. Was uns der Leak da erzählt, klingt schon sehr spannend. Polyend wird das Ganze am 18 März offiziell vorstellen und uns alle Details zu ihrer neuen Entwicklung mitteilen.

Meldung vom 2. März 2020 zum Polyend Tracker

Im jüngsten Teaser zum neuen Polyend Sample-Whatever bekommt man im Kameraschwenk das Gerät andeutungsweise zu sehen. Der Big Knob ist wieder zu erkennen, der Rest bleibt nur zu erahnen. Die obere Hälfte sieht möglicherweise nach einem Touchdisplay aus. Darunter scheint sich das Sequencer-Feld zu befinden. Jedenfalls ist das Gerät groß genug, um etwas Vollständiges zu sein.

Hier der Clip:

Meldung vom 27. Februar 2020

Polyend strapaziert die Nerven mit einem weiteren Teaser. Immerhin wird im Begleittext klar gesagt, dass das Gerät (auch) samplel kann. Außer dem großen Regler ist nichts weiter von der Oberfläche zu sehen, so dass es sich auch um ein Multi-Touch-Display handeln könnte.

Die ursprüngliche Meldung vom 20.01.2020

Mit einem Teaser von sehr niedrigem Informationsgehalt kündigt der polnische Hersteller Polyend ein neues Gerät an. Was mag mit dem Slogan „Soon, everything will be on the right track“ gemeint sein?

Dem kurzen Clip ist nicht viel zu entnehmen und somit wird schon kurz nach der Veröffentlichung wild herum spekuliert. Man erkennt nur die Silhouette eines vermeindlichen Controllers, mit dem Audioclips getriggert und manipuliert werden. Offenbar gibt es mehrere Tasten und etwas, was der Fingerbewegung nach ein X/Y-Pad oder Ribbon-Controller sein könnte. Ob der große Knubbel unter Hand ein fettes Jog-Wheel ist oder uns nur irritieren soll, wer weiß …

Auf der Website wird eine Ecke des Gerätes gezeigt, auf der sich eine runde Taste befindet, deren nicht zentrierte Lage auf eine Art Joystick- oder anderweitige XY-Funktion hindeuten könnte.

Die große Frage bleibt, ob es sich um ein Gerät zum Ansteuern einer DAW, eines Synthesizers oder Samplers handelt, wie zum Beispiel der Polyend Seq (-uencer), oder ob die wie auch immer geartete Klangerzeugung im Video integriert ist, so wie bei dem in Kooperation mit Dreadbox entstandenen Hybrid-Synthesizer Medusa. Für eine Sampling- bzw. Sample-Playback-Funktionalität wäre dann wieder ein Kooperation mit einem anderen Hersteller wahrscheinlich.

Andereseits könnte es auch nur ein Controller für Ableton Live und Co. sein, wozu zumindest der Slogan passen würde.