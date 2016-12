Report: Creamware Minimax revisited, Sonic Core

Hallo Moogist, danke für Dein Interesse an dem Minimax-Artikel. Ich habe bei der Vorbereitung ziemlich viel im Internet recherchiert und musste jetzt erstmal meine Quellen sortieren: Im Interview mit Synthopia sagt Jan Hammer: „ When I first got a Minimoog, the pitch bend was set to be a fourth. Eventually I got it adjusted to where I want it. Some people can get by with pitch bend set to two semitones, but you can not express the creativity that I look for with two semitones.“ Auf welches Intervall er es nun genau einstellen ließ, sagt er leider nicht.

Zur Verwendung des SEM bei Jan Hammer vergleiche bitte „Pretty quickly, Hammer added an Oberheim SEM module to his setup, later replacing it with an Oberheim Expander.“ Quelle:

http://www.....ound/51986

Und zu Manfred Manns SEM-Einsatz: Axel Jungkunst

https://www.amazona.de/test-tom-oberheim-sem-neuauflage/

Soundbeispiel: (hier sieht man die SEM-Box und das Tweaken)

https://www.youtube.com/watch?v=KLtYbqW-5Ao

Beispiel für Hammers Einsatz des SEM-Moduls: „Led Boots“ Jeff Beck und Jan Hammer, bei 2:34 sieht man das SEM über dem rechten Minimoog

https://www.youtube.com/watch?v=c4HTHRUyaKU

Ich hoffe, ich konnte Dir ein bisschen weiterhelfen. Grüße, Costello