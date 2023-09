Roland Gaia 2, VA-Synthesizer

Wenn ich sehe, was Arturia mit dem Minfreak an Sound und Funktionalität liefert, finde ich den Preis jetzt auch wieder nicht soooooo günstig.

Die Anbindung an die Roland-Cloud, um neue Modelle zu bekommen, ist für mich ein dicker Minuspunkt. Da kaufe ich lieber eine Hardware, wo der Hersteller alles mitliefert, was er an Sound dazu hat. Für mich ist die Cloud so eine Art unkalkulierbare zusätzliche Kostenfalle.