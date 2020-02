Rückblick: 2. Synthesizer Experience Day bei AMAZONA.de

Community live erleben

Vor einer Woche fand der zweite Synthesizer-Tag bei AMAZONA.de statt

Die Zeichen standen gut für den 2. AMAZONA.de-Experience-Day. Mehr als doppelt so viele Anmeldungen als bei der Premiere hatten uns erreicht. Doch dann schien es so, als würde uns das schöne Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Als wir um 10 Uhr die Tore öffneten, waren wir gerade mal zu Viert.

Am Ende waren wir aber selbst Schuld, denn nicht das schöne Wetter war der Grund für das vorübergehende Ausbleiben der Besucher, sondern die „frühe Stunde“. Bis ca. 13 Uhr war der Laden schließlich rappelvoll und die Besucher hatten Spaß an Community, Elektronik und Food.

Als schließlich gegen 14.30 Uhr die Livekonzerte von Florian Anwander und Michael Menze in unserem Fotostudio losgingen, tröpfelten auch die letzten Langschläfer ein ;-). Dazu eine kleine Anekdote: Ich hatte noch nie ein Live-Konzert erlebt, bei dem sich mehr Besucher hinter dem Equipment befanden als davor. Tatsächlich war die Traube an Menschen kaum von der Bühne zu bekommen, da sie mit Michael und Florian in Fachgespräche vertieft waren, rund um deren Synthesizer und Drumcomputer.

Kleiner Ausblick auf das nächste Event. Die Tour durch Deutschland und in den Norden bleibt vorerst ein Wunschtraum. Uns fehlt einfach die Logistik, um all die schönen Schätze auf die Reise zu schicken. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht gibt es irgendeinen Sammler im hohen Norden, der mit uns zusammen so ein Event ausrichten möchte. (Gern auch mit Gitarren!!!)

In diesem Sinn, hier nun eine kleine Fotoshow von den einzelnen Stages:

Experience-Day-Flohmarkt

Das war wohl der erste Anlaufpunkt für jeden Besucher. Obwohl das Angebot recht groß war, ist relativ wenig verkauft worden. Ich ging jedenfalls mit einem neu erworbenen Roland Alpha Juno 1 nach Hause. (Ich war echt erstaunt, wie exzellent die Kiste klingt.)

Chill Lounge mit Synergy

Wie bereits beim ersten Event, hatten wir die Experience-Lounge für ein ganz besonderes Ausstellungsstück reserviert. Dieses hatte uns Lutz Haller mitgebracht, der die Seltenheit auch durchgehend vorführte und viele Informationen dazu vermittelte.

Ebenfalls in der Lounge, ein vorführbereites Radikal Spectralis 2. Auch hier dem edlen Besucher ein dickes Danke fürs Mitbringen!!! Schade – er war leider unverkäuflich.

Meeting Room mit Modal und Arturia

Zum ersten Mal war auch ein – na sagen wir, offizieller Aussteller dabei. TOMESO brachte frisch von der NAMM-Show den Modal Argon8 mit zum Ausprobieren und stellte auch noch ein paar Arturia Exponate dazu. Wäre toll, wenn das Schule macht und beim nächsten Event noch mehr spannende Exponate von Vertrieben den Weg zu uns finden :-)

Live Area mit Michael Menze und Florian Anwander

Grandiose Musik und zwei faszinierende Live-Setups, komplett mobil und inklusive Ständer etc. sehr schnell aufgebaut.

Verpflegung am Experience Day

Freunde, wir waren ja nicht nur zum Spaß da. Der Leib will versorgt werden. Diesmal stand u. a. Chili con Carne auf dem Speiseplan. Das Catering hatte Suzie Q (die mit den Gewinnspielen) übernommen. Mittags UND nachmittags ;-)

Am Nachmittag gab’s ein Kuchenbuffet.

Und der AMAZONA.de-Wachhund kam auch nicht zu kurz:

Highlight: der Experience Room

Einige Exponate wurden zum letzten Treffen natürlich ausgetauscht. Neu hinzu gekommen waren ein restaurierter Oberheim Two Voice (Original-Version von 1976), ein OSCar und ein Jupiter-6. Aber auch der Rest konnte sich sehen lassen. Von Moog One, über Minimoog bis ARP Avatar und vieles mehr.

Experience Day Nummer 3?

Irgendwann im Sommer ist das dritte Event geplant. Ganz sicher fangen wir dann später an und feiern bis in die Nacht hinein. Sollte das Wetter passen, werden wir zusätzlich im Freien Bierbänke aufstellen und dort evtl. eine Grillstation einrichten – selbstverständlich mit bayerischem Bier. Die Live-Acts legen wir dann in die Nachtstunden. Hatten wir diesmal die Besucherzahl auf 60 begrenzt, werden wir diesmal auf 100 Besucher erweitern. Wer schlau ist, reserviert sich jetzt schon bei Suzie Q einen Platz ;-)