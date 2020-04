Superbooth 20 Home Edition – Online-Event am 23. April

Kurzkonzerte, Talks & Präsentationen im Stream

Bekannterweise fällt die Superbooth 20 aus ebenso bekannten Gründen aus. Das Team um Andreas Schneider will das eingeplante Datum jedoch nicht einfach verstreichen lassen und hat die Superbooth 20 Home Edition organisiert.

Am 23. April wird es ab 14:00 Uhr eine Online-Aktion geben. Über die Superbooth-Website werden nach einem festgelegten Zeitplan Videos gestreamt. Dabei gibt unter anderem viele der Künstlerinnen und Künstler zu sehen, die bei Superbooth 20 aufgetreten wären. Sie spielen exklusive Kurzkonzerte und gewähren dabei Einblicke in ihre Studios.

Ferner lädt „HerrSchneider“ diverse Gäste an seinen digitalen Tisch und einige Aussteller zeigen in selbstgedrehten Videos, was sie sonst in Berlin präsentiert hätten. Außerdem informieren etwaige Medienpartner über die von ihnen geplanten Specials und es werden viele neue Entwicklungen aus den unterschiedlichsten Bereichen angekündigt. Die Videos sind anschließend jederzeit auf den Superbooth-Kanäle auf Vimeo und YouTube abrufbar.

Im Statement heißt es:

„Es ist uns wichtig mit der Superbooth20 Home Edition zu zeigen, dass diese einzigartige Gemeinschaft auch in schwierigen Zeiten zusammenhält und sich gemeinsam präsentiert. Ohne die Hilfe vieler Aussteller und Partner, wäre dies nicht möglich gewesen – wir bedanken uns hiermit noch einmal ganz herzlich für die großartige Unterstützung.“

Außerdem wurde ein Superbooth-Webshop eingerichtet, in dem man T-Shirts und andere Merchandise-Artikel erwerben kann. So kann man etwas Support geben.

Auf AMAZONA.de werden wir natürlich weiterhin die Superbooth 20 begleiten und in den News die Neuigkeiten der Hersteller, die sonst vor Ort gewesen wären, vorstellen.

Vor Kurzem hatte Peter den Superbooth-Gründer Andreas Schneider auch zur Superbooth im Gespräch. Das ganze Interview findet IHR HIER

Ab hier die Meldung vom 13. März 2020

Angesichts der Entwicklung der vergangenen Tage war es abzusehen: die Superbooth 2020 wird nicht stattfinden! Eine Verschiebung der Messe ist nicht vorgesehen bzw. möglich gewesen. Bereits erworbene Tickets werden erstattet. Die Website wird im Moment gerade umgestellt, betroffene Käufer sollten sich in den kommenden Tagen an den Veranstalter wenden.

Obwohl die Superbooth erst nach Ostern stattfinden sollte, wenn die jetzt beschlossenen Maßnahmen voraussichtlich wieder aufgehoben sind, ist der Vorlauf empfindlich gestört. Außerdem sind die Restriktionen in anderen Ländern zeitlich ausgedehnter. Daher gab es zur Absage realistischerweise keine Alternative.

Nach der Ableton Loop wurden auch Musikmesse und Prolight & Sound ebenso wie unzählige andere größere Veranstaltungen abgesagt und der Nahverkehr sowie Reisemöglichkeiten eingeschränkt. Einerseits dienen die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und im Falle der Veranstaltungen allen Besuchern, Mitarbeitern und Ausstellern. Andererseits wäre auch die praktische Durchführung wegen der getroffenen Maßnahmen nicht gewährleistet.

Ab hier die Meldung vom 28. Februar

Aus aktuellem Anlass haben die Organisatoren der Superbooth ein Statement zur Lage bezüglich des Coronavirus veröffentlicht. Die Botschaft ist: ruhig bleiben. Vorerst gibt es keine Pläne, die Messe abzusagen. Aber man wird die Entwicklung natürlich weiterverfolgen und sich mit den Behörden abstimmen.

Es sind nur noch rund acht Wochen bis zur Superbooth. Vermutlich werden sich schon einige Interessenten gefragt haben, ob die Messe wohlmöglich abgesagt werden muss. Angesichts der Sperrungen von öffentlichen Veranstaltungen in Nord-Italien und anderen Ländern ist diese Sorge nicht unberechtigt. Selbst die große ITB (Internationale Tourismusbörse), die Anfang März hier in Berlin stattfinden sollte, wurde nun abgesagt.

Seitens der Superbooth wird erklärt, dass man, so lange es keine anderslautende Anordnung seitens der Behörden gibt, an der Vorbereitung weiterarbeiten wird. Selbstverständlich wird man sich um mögliche Gesundheitsrisiken Gedanken machen, doch bislang geht man davon aus, dass die Messe in vollem Umfang stattfinden wird.

Hier der offizielle Wortlaut:

Our statement about Corona

Due to the current situation in the world regarding the Coronavirus, we were asked to state our point of view about this topic. With SUPERBOOTH20 starting in about 8 weeks from now, we prefer to rely on facts rather than speculations about the future. Without any carelessness about health or risks, we basically are very careful with the daily news spreading and panic producing sensational reports. We are observing the development, but can not say how the situation will change in the coming weeks. If we have the impression that we should act in any way, we will do so.

By now we can only say, the situation in Berlin is safe and we do not want to be part of any speculations. As long as there is no official ban by the authorities, we have decided to keep on working on the finalization of this year’s Superbooth.

Relax and make music! See you at SUPERBOOTH20!

Sobald es neue Informationen dazu gibt, werden wir sie an dieser Stelle mitteilen.

Ab hier die ursprüngliche Superbooth-Meldung vom Oktober 2019:

Auch wenn es noch bis zum April nächsten Jahres dauert, kann man sich nicht nur das Datum (23. April bis 25. April 2020) für die Superbooth 20 schon im Kalender eintragen, sondern bereits Karten zum Early-Bird-Preis sichern.

Die Superbooth hat im kommenden Jahr ein kleines Jubiläum. Als eigenständiger, in Berlin stattfindender Event feiert die Synthesizer-Messe bereits ihren fünften Geburtstag.

Das Konzept der Messe bleibt bei seinen Stärken und bietet eine bunte Mischung aus Ständen von etablierten und neuen Herstellern, live gespielter Musik, Workshops und Präsentationen. Das Rahmenprogramm soll einige Neuerungen bieten, vor allem der Außenbereich des FEZ-Geländes soll stärker genutzt und in das Messegeschehen eingebunden werden. Ein detailliertes Programm gibt es natürlich noch nicht, aber sobald es darüber Informationen gibt, werden wir sie hier nachreichen.

Auch der beliebte Bootsshuttle aus der Innenstadt zum Messegelände wird neu gestaltet werden und erhält ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Konzerten und Workshops.

Aufgrund der steigenden Besucher- und Ausstellerzahlen in den vergangenen Jahren wird die Ausstellungsfläche für die Superbooth 20 erweitert. Außerdem ist eine Erweiterung des Sortiments im Bereich Outboard-Equipment geplant.

Ab heute, dem 30. September, können Tickets gekauft werden. Hier ist eine Neuerung zu beachten: die Tages-Tickets sind erstmals an bestimmte Daten (23.4. / 24.4. / 25.4.) gebunden und können auch nur an diesen Tagen genutzt werden.

Preise (bis 31. Oktober 2019):

Visitor Day Ticket: 26,- Euro

Visitor 3-Day Ticket: 78,- Euro

Evening Ticket (ab 18:00 Uhr): 12,- Euro

Vergünstigte Tickets (Rentner, Hartz IV-Empfänger, Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung):

Visitor Day Ticket: 19,- Euro

Visitor 3-Day Ticket: 55,- Euro