Special: Audio-PC 2016 – Der richtige Rechner fürs Studio

Linux und Musik auf dem PC .

Ich bin zwar auch ein Linususer es ist auch Ok dieses Betriebsystem.

Aber wenn es um die Musik geht bleib ich zur Zeit auf Windows.

Beim Windows bin ich jetzt voll und ganz auf Windows 10 Prof 64 Bit da läuft alles , auch ältere Vst Plug Ins usw.

Ich habe da auf meinem Rechner Cubase und Samplitude plus Plug Ins drauf.

ich habe jetzt erst ein Ubgrate von AMD auf Intel gemacht.

Leistungsteigerung um sagen wir mal um 50%.

Ich habe da bei der CPU kein HT sondern nur echte 4 Kerne. Ich mache damit auch keine Tuning Experimente.

Wenn es da z.B um die Grafigkarte geht dann nimm ich da eine Lüfterlose die unter 100 € kostet.

Ich habe da eine Msi NVIDIA Geforce GT 710 GPU. Sie ist Noise Free ,hat 2 Gb Ram und ich kann damit drei Bildschirme betreiben.

Was mich nicht stört wenn ich am PC Musikmache und nebenbei im Internet surfe..

Was den Virenscanner am Musik PC angeht da habe ich einige experimente gemacht . Und zum Schluss bin ich beim Defender geblieben. Der Avira Virenscsanner z.B. zeigte wärend dem Musikmachen, wenn man bestimmte VST Blug Ins aufrufte, immer Viren an, auch wenn es keine waren.