Ende des eLicenser

Steinberg hat bekannt gegeben, dass der eLicenser im Jahr 2025 eingestellt wird! Damit verabschiedet sich ein Kopierschutz aus der Branche, der viele Jahre dafür gesorgt hat, dass Software aus dem Hause Steinberg auf PC und Mac läuft – mehr oder weniger, denn der eLicenser hatte leider auch viele Probleme verursacht. Daher haben sich sicherlich die meisten Nutzer von Cubase, WaveLab, Dorico & Co. gefreut, als Steinberg ab 2022 nach und nach auf das ID-basierte Lizenzverfahren umgestiegen ist. Aktuelle Software von Steinberg verwendet den eLicenser also bereits nicht mehr.

Steinberg eLicenser wird 2025 eingestellt

Hier zunächst das offizielle Statement von Steinberg zum Ende des eLicenser:

ANZEIGE

„2022 und 2023 haben wir das eLicenser-System schrittweise durch das neue ID-basierte Steinberg Licensing ersetzt. Dieses System ist mittlerweile in die gesamte aktuelle Steinberg-Produktpalette implementiert und bietet viele Vorteile gegenüber der veralteten eLicenser-Technologie. Wir sind uns bewusst, dass unsere Kund:innen, die noch ältere Steinberg-Software mit eLicenser-Technologie benutzen, hierzu Fragen haben. Im Folgenden haben wir Informationen für dich zusammengestellt, von denen wir hoffen, dass sie dir weiterhelfen.“

ANZEIGE

Wie geht es also für die Nutzer und Software weiter, die aktuell noch auf den eLicenser setzen bzw. setzen müssen? Die folgenden Aussagen lassen zunächst einmal aufhorchen, denn nach dem Ende des eLicenser wird Folgendes nicht mehr möglich sein:

Du kannst keine eLicenser-basierten Produkte mehr aktivieren oder reaktivieren. Wenn du noch einen Aktivierungscode für ein eLicenser-basiertes Produkt hast, solltest du es vor dem Ende des Dienstes aktivieren.

Es ist nicht mehr möglich, eine Lizenz von einem USB-eLicenser auf einen anderen zu übertragen. Wenn du mehrere USB-eLicenser besitzt und die Lizenzen auf einem einzigen USB-eLicenser zusammenführen willst, solltest du dies vor der Einstellung des Dienstes tun. Wenn du eine Soft-eLicenser-Lizenz auf einen USB-eLicenser übertragen möchtest, musst du dies ebenfalls vor der Abschaltung des Dienstes tun.

Verlorene Lizenzen können nicht wiederhergestellt werden. Wenn du eine eLicenser-Lizenz verloren hast, setze dich bitte vor dem Ende des Dienstes mit uns in Verbindung. Nach dem Ende des Dienstes ist es nicht mehr möglich, verlorene Lizenzen zurückzuerhalten.

Auch wenn man also bereits auf das ID-basierte Lizenzverfahren umgestiegen ist, sollte man in den nächsten Wochen/Monaten prüfen ob auf dem alten, im Schrank liegenden eLicenser-USB-Dongle und der eLicenser Software noch eine Lizenz liegt, die man möglicherweise noch einmal nutzen möchte. Zwar lassen sich laut Steinberg zunächst einmal alle Lizenzen weiter nutzen, aber geht der USB-Dongle kaputt oder sorgt das nächste Betriebssystem-Update dafür, dass die eLicenser Software nicht mehr funktioniert, wird es vermutlich schwierig bzw. zumindest aufwendig wieder an seine Lizenzen zu kommen.

Die wichtigsten Fragen zum Ende des eLicenser im Jahr 2025 beantwortet Steinberg auf der unten verlinkten Website.