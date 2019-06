Test: Klark Teknik KT-2A, Kompressor/Limiter

LA-2A Klon für Preisbewusste

Zu Beginn meiner Tontechniker-Karriere zeigte ein Klark Teknik Equalizer im Liverack unmissverständlich an: Hier wird professionell gearbeitet. Beinahe jeder Verleiher, der etwas auf sich hielt, hatte einen DN30 im FOH-Rack, oft flankiert vom DN 60 Analyzer. Die kühlschrankhohen Monitorracks waren voll mit den einkanaligen, 3 HE großen DN27. Vor einigen Jahren wurde die englische Firma dann Teil des Music Tribe Konzerns. Kann der Hersteller auch unter neuer Führung den hohen Qualitätsstandard halten? Der Test des KT-2A wird es zeigen.

Der Klark Teknik KT-2A – ein Klon-Vergleich

Unschwer ist das Vorbild für den einkanaligen Dynamikprozessor zu erkennen. Der Klark Teknik orientiert sich da eindeutig an einem großen Klassiker, dem LA-2A von Teletronix. Der wird von Universal Audio immer noch hergestellt, wird allerdings zu Preisen um die 3.500,- Euro angeboten.

Günstiger wird es mit kleineren Firmen, die sich auf originalgetreue Nachbauten spezialisiert haben. So kann z. B. beim polnischen Anbieter ISG Audio ein Klon für um die 1.600,- Euro bestellt werden. Stam Audio aus Chile fertigt den SA-2A sogar für knapp 1.000,- Dollar.

Als ein erweiterter LA-2A ist eventuell auch der Summit Audio TLA-100A interessant, der allerdings schon wieder mit 2.500,- Euro zu Buche schlägt. Deutlich günstiger ist mit 750,- Euro die kleine Version TLA-50.

Auch unsere liebsten Kloner Warm Audio und Golden Age Project sind inzwischen tätig geworden. Der WA-2A wird für ca. 950,- Euro verkauft, der GAP Comp-2A im 9,5“ Gehäuse bleibt sogar knapp unter 600,- Euro.

Den preislichen Tiefflug gewinnt aber eindeutig unser Testgerät. Für 319,- Euro wird der KT-2A im Moment angeboten. Günstiger ist der Opto-Kompressor als Hardware nicht zu bekommen. Da bleibt dann nur noch der Griff zur Software, auch hier wird der LA-2A mannigfaltig kopiert.

Erstkontakt mit dem Klark Teknik KT-2A

Die Hardware-Einheit kommt im schlichten Karton. Schön leicht ist er. Während ein originaler LA-2A über 6 kg wiegt, begnügt sich der KT-2A mit nicht einmal der Hälfte.

Auffälligster Unterschied ist die Gerätehöhe. Hier braucht der KT-2A nur 2 HE im Rack, während ein LA-2A eine Höheneinheit mehr beansprucht. Auch auf die Auslagerung von Röhren und Übertragern, die beim Original hinten außerhalb des Gehäuses angebracht sind, hat Klark Teknik verzichtet. Nein, die Kiste ist modern aufgebaut, Platine statt Handverdrahtung, Schaltnetzteil, Übertrager vom konzerneigenen Anbieter Midas.

Auch mit den Werten nimmt es Klark Teknik nicht so genau. Während das Original eine Dynamikreduktion von bis zu 40 dB liefert und auch der Aufholverstärker entsprechend ausgelegt ist, lässt es der KT-2A bei 30 dB bewenden. Nun, das ist alles legitim, anders wäre die Preisgestaltung auch nicht zu machen. Was zählt ist das Ergebnis.

Das beiliegende Zubehör ist überschaubar. Im Karton befinden sich ein Netzkabel und eine Kurzanleitung. Diese ist alternativ aber auch online abzurufen.

Was mehr stört, es liegen der Unit keine Gummifüße bei. Ich packe dann für den Test mal eine Lage Luftpolsterfolie unter das Gerät.

Sonst gibt es an der Verarbeitung nichts zu meckern. Das Stahlblechgehäuse ist stabil und sauber verarbeitet, die Aluminiumfront dick genug, die Potis laufen sehr geschmeidig. Macht schon was her.

Der KT-2A – Funktionsweise

Die Schalter und Potis sind ganz klassisch, trotz des geringeren Platzangebotes, wie beim Original angeordnet.

Das Steuerelement beim Opto-Kompressor ist eine Lichtquelle, die je nach Stärke des Eingangssignals unterschiedlich stark aufleuchtet. Ein Fotowiderstand nimmt diese Helligkeit auf und leitet daraus die Kompression ab. Klingt umständlich, funktioniert aber auf eine sehr musikalische und vor allem einfach zu bedienende Art. Wer sich etwas näher mit den verschiedenen Kompressor-Arten und ihren Eigenheiten auseinandersetzen möchte, dem kann ich meinen Workshop: Effektive Kompressor-Einstellungen empfehlen.

Prägend an der KT-2A Front sind die zwei großen Potis, deren Wertebereich von 0 bis 100 geht. Mit der Peak-Reduction wird die Kompressionsstärke gewählt, mit Output Gain wird der reduzierte Pegel wieder aufgeholt. Das ist bis zu 30 dB möglich. Einfacher kann man einen Dynamikprozessor kaum gestalten.

Ganz links findet sich ein Kippschalter, der die Ratio zwischen nahezu ∞ : 1 in der Limit Position und Compress umschaltet. Beim Original wird hier eine Ratio von 4 : 1 angeboten, Klark Teknik macht hierzu keine näheren Angaben.

Nicht uninteressant ist das kleine Poti Pre-Emphasis. Hier wird zwischen einer Fullband-Compression und einer geringeren Einwirkung auf die tieferen Frequenzen übergeblendet. Für meinen Geschmack hätte man dafür aber nicht unbedingt optisch so nah am Original bleiben müssen und nur die nackte Potiachse verbauen. Ein kleiner Drehknopf würde die Bedienung deutlich erleichtern.

Was gibt es noch auf der Frontplatte? Mittig sitzt das große VU-Meter. Seine Anzeige korrespondiert mit dem Meter-Poti. Gain Reduction in der Mittenstellung oder der Output Pegel bei +4 oder +10 dBu werden geboten.

Ein großer Power-Schalter und eine Bernstein-farbige LED vervollständigen die Frontplatte.

Klark Teknik KT-2A – die Rückseite

Alle Verbindungen zur Außenwelt befinden sich hinten. Inputs und Outputs sind symmetrisch sowohl als Klinke als auch als XLR vorhanden.

Ein weiterer Klinkenanschluss dient dazu, zwei KT-2A als Stereopaar zu verlinken. Dabei wird aber nicht etwa ein Gerät als Master definiert und übernimmt die Steuerung, sondern beide Einheiten sind exakt gleich einzustellen, etwaige Unterschiede in der Pegelreduktion können nun mit einem Trimpoti angeglichen werden. Wie sinnvoll dieses Verfahren bei nicht gerasterten Reglern ist, sei mal dahingestellt.

Ein weiteres Trimpoti dient dazu, das VU-Meter zu kalibrieren. Das ist auch des Öfteren nötig, selbst nach dem Aufwärmen der Röhren ändert sich die Kalibrierung geringfügig.

Der Kompressor wird mit einem internen Netzteil betrieben, das mit Spannungen von 100 – 240 Volt gefüttert werden kann. Die Netzbuchse braucht also keinen Spannungsumschalter. Dafür ist der Sicherungshalter mit verbaut und damit von außen zugänglich.

Der KT-2A – der Praxistest

Wie die ganzen Nachwuchsformate im deutschen Privatfernsehen zeigen, Tausende fühlen sich berufen eine Gesangskarriere einzuschlagen. Wenn man aber mal kurz jemanden zum Einsingen einer kurzen Passage braucht, ist natürlich niemand verfügbar. Also heißt es selbst singen, ich bitte schon vorab um Entschuldigung.

Ich schleife also den KT-2A per Insert in meinen Warm Audio WA73-EQ ein. Das hat den Vorteil, dass ich am Preamp blitzschnell den Insert ein- und ausschalten kann.

Hier lassen sich bei Peak Reduction am Vollanschlag Kompressionswerte von max. 7 dB zu erreichen. Auch mit den Output-Werten des VU-Meters ist wenig anzufangen. Ich möchte hier nur eine Pegelanpassung erreichen, das führt in der +10 Stellung zu gar keiner, bei +4 zu minimaler Anzeige. Das ändert sich, als ich die Geräte hintereinander verbinde. Nun sind deutlich höhere Kompressionen zu erreichen. Da der KT-2A aber keinen Bypass bietet, sind die Signale nun nicht mehr A/B zu vergleichen.

Ein Problem des WA73-EQ? Scheint so, ich wechsle jetzt zum SPL Channel One, der ebenfalls einen Insert bietet. Hier arbeitet der Kompressor wie er soll. Ein weiterer Vorteil dieser Konstellation: Der Channel One hat selbst einen 2-Knopf-Kompressor mit an Bord, hier bietet sich also direkt eine Vergleichsmöglichkeit.

Die Kompression stelle ich auf max. 5 dB ein, als Mikro benutze ich ein Audio-Technica ATM710, ein Kondensatormikrofon.

Das erste Vocal-Beispiel habe ich auf deutliche Pegelspitzen abgestimmt. Alle Klangbeispiele bieten zuerst das unbearbeitete Signal, dann den KT-2A und als drittes den Vergleichs-Kompressor.

Die bügelt der KT-2A sauber weg, allerdings hört man ihn dabei schon arbeiten. Auch die Höhenzeichnung leidet etwas, das Signal wird dumpfer. Besser gefällt mir da der interne Kompressor des Channel One. Er arbeitet nach dem VCA-Prinzip und steuert die Zeitkonstanten, wie auch der Opto-Kompressor automatisch. Hier hört man so gut wie keine akustischen Veränderungen, das Signal wird nur dynamisch gleichmäßiger.

Das zweite Beispiel ist getragener mit mehr Tiefen.

Hier gefällt mir der Opto-Kompressor eigentlich ganz gut, allerdings neigt er hier im Ausklang etwas zum Pumpen. So bietet auch hier der Kompressor des Channel One die neutralere Kompression.

Auch für Bass wird ein Opto-Kompressor gerne benutzt. Hier stelle ich die Kompression auf ca. 3 dB ein.

Bei beiden Kompressoren gehen die tiefen Bässe verloren, der KT-2A klingt hier allerdings, auch zum unkomprimierten Beispiel, druckvoller in den tiefen Mitten. Hier ist tatsächlich etwas Röhrenwärme zu bemerken. Die Channel One Version wird zu dünn und zu drahtig. Hier geht der Punkt also an den Klark Teknik.

Als weiterer Vergleichskandidat bietet sich der LA-2A als Software an. Zahlreiche Firmen haben den Klassiker im Angebot, ich suche mir den LA-2 von Universal Audio aus. Das Paket enthält drei verschiedene Revisionen, ich entscheide mich für das Ursprungs-Design.

Für den Test wähle ich zunächst eine recht geringe Kompression von ca. 3 dB. Die unbearbeitete Version wird wieder voran gestellt.

Hier sind deutliche Unterschiede zu hören. Die KT-2A Version klingt recht flach und leblos, trotz der geringen Kompression. Lebendiger, druckvoller und auch tiefer arbeitet die Version mit der UAD-Software.

Als nächstes wieder ein Gesangsbeispiel, hier habe ich auf „Vera“ in Logic zurück gegriffen. Die Kompression ist mit ca. 2 dB gering gewählt.

Hier gefällt mir die Hardware besser, sie löst in den Höhen angenehmer auf. Allen Versionen gemeinsam ist aber die metallische Resonanz in den Höhen, die auch im Original vorhanden ist. Eine gute Gelegenheit, das Emphasis-Poti auszuprobieren. Die Kompression wird auf ca. 5 dB erhöht.

Hier unterscheiden sich die Hardware und die Software ziemlich. Der KT-2A kriegt die Höhen besser in den Griff, direkter und damit weiter vorne steht der LA-2 von Universal Audio.

Ausprobiert habe ich natürlich auch den Switch für die Kompressionsstufe. Hier ist keine akustische Aufzeichnung nötig, es sind hier nur, wenn überhaupt, marginale Unterschiede zu vermelden. In diesem Punkt orientiert sich der KT-2A vorbildlich am Original.