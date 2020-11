Test: M-Audio Keystation 88 MK3, MIDI-Keyboard

Die kompaktesten 88 Tasten?

Der Hersteller M-Audio hat so einige Produktlinien im Repertoire, die einige von unseren Lesern vermutlich schon ihr halbes Leben begleiten. Die Keystation-Controller der US-Amerikaner gehören da ebenso dazu wie die Oxygen-Serie, die Studiomonitore der BX-Reihe und vieles mehr.

Bei seinen 88-Tasten-Keyboardcontrollern hatte M-Audio kürzlich ein Update für die Keystation 88 vorgestellt und dieses haben wir uns für euch einmal näher angeschaut.

Keystation 88 Mk3 – Überblick

Schon seit vielen Jahren hat M-Audio die Keystation 88 im Programm und seit Kurzem ist diese nun in der dritten Auflage erhältlich. Schlank und kompakt war und ist die Keystation schon immer. Daran ändert M-Audio glücklicherweise auch nichts, so dass die neue Version mit 137,8 x 21,6 x 7,3 cm vor allem lang, aber nicht sonderlich tief oder hoch ist.

Auch hinsichtlich des Gewichtes gehört das 88er Modell zu den leichteren Keyboards, gerade einmal 6,24 kg bringt es auf die Waage. Damit lässt sich das Keyboard locker unter den Arm nehmen und dank der Einkerbungen auf der Unterseite auch gut greifen und transportieren.

Optisch hat M-Audio dem Keyboard ein neues, modernes Aussehen mit auf den Weg gegeben, der Hersteller bleibt aber beim klassischen Schwarz. Die Verarbeitungsqualität des komplett aus Kunststoff bestehenden Gehäuses ist gut, alles ist sauber und ordentlich gefertigt. Auch die zugegebenermaßen wenigen Bedienelemente lösen sauber mit einem satten Klack aus und lassen auf eine lange Lebensdauer hoffen.

Insgesamt bietet der Keyboardcontroller jeweils ein Pitchbend- und Modulationsrad, zwei Oktavierungs- und eine Advanced-Taste (für weitergehende Funktionen), einen Lautstärkeregler, eine dreiteilige Transportsektion, bestehend aus Play-, Stop- und Record-Taste sowie einem Cursor-Kreuz. Soweit also nichts Neues gegenüber der Vorgängerversion.

Durch Drücken der erwähnten Advanced-Taste gelangt man in den Edit-Modus, so dass man Zugriff auf die erweiterten Funktionen erhält. Oberhalb der Klaviatur sind hierfür alle möglichen Funktionen, Parameter und Zahlen aufgedruckt. Mit der entsprechenden Tastenkombination kann man somit beispielsweise den MIDI-Kanal, Bank MSB-, LSB- und Program-Befehle, Transponierungen etc. einstellen und aufrufen. Damit wird die Keystation 88 Mk3 zwar nicht zur vollwertigen MIDI-Kommandozentrale, aber rudimentäre Aufgaben bekommt man damit schon hin.

Anschlüsse

Auf der Rückseite befinden sich alle Anschlüsse der Keystation 88. Löblich ist, dass das Keyboard über einen Power-On/Off-Schalter verfügt, das sieht man bei MIDI-Keyboards ja mittlerweile immer seltener. MIDI-Signale kann das Keyboard entweder über eine MIDI-DIN-Buchse an weitere MIDI-Geräte oder über den USB-Port an einen Computer aussenden. Viele nutzen die Keystation ja als reines Einspielkeyboard vor dem Computer (88 Tasten sind bei Nutzung von Sample-Librarys und ihren Keyswitches oftmals sinnvoll), trotzdem ist es schön, dass die Keystation auch klassische MIDI-Hardware ansteuern kann.

Sofern das Keyboard an einen Computer angeschlossen ist, reicht der über USB bezogene Strom für den Betrieb aus. Im Standalone-Betrieb benötigt der Controller aber ein externes Netzteil. Dieses gehört nicht zum Lieferumfang und muss entsprechend hinzugekauft werden. Neben dem Keyboard findet man in der Verpackung lediglich ein USB-Kabel, ein gedrucktes, mehrsprachiges Handbuch, die Garantiebedingungen und ein Kärtchen mit Hinweisen darauf, wo man die ebenfalls zum Lieferumfang gehörende Software herunterladen kann.

Abgeschlossen wird die Rückseite mit einem neu hinzugekommenen Kensington Lock sowie zwei Pedalanschlüssen. Die erste Buchse ist für Haltepedale (Sustain) vorgesehen, die zweite für Expression-Pedale.

Tastatur

Die Tastatur der Keystation 88 Mk3 ist relativ simpel aufgebaut und sehr leicht gewichtet. Laut M-Audio wurde sie im Vergleich zur MK2-Version komplett überarbeitet.

Viel Kraftaufwand benötigt man nicht, um die Tasten herunterzudrücken. Mit einer Hammermechanik eines Oberklasse-Digitalpianos oder gar einem echten Klavier/Flügel hat das hier kaum etwas zu tun. Muss es ja auch nicht, es sollte nur jedem angehenden Klaviervirtuosen klar sein. Nach etwas Eingewöhnung bekommt man durchaus passable Ergebnisse hin, wirklich dynamisch lässt sich die Tastatur aber nicht spielen. Störend fallen lediglich die recht lauten Tastaturgeräusche auf. Das liegt vermutlich an der Konstruktion des Gehäuses, so leicht und platzsparend es auch ist, so schnell übertragen sich natürlich die Tastaturanschläge auf das gesamte Keyboard.

Software und Praxis

M-Audio macht es sich bei seinen Produkten gerne zunutze, dass man zum großen InMusic Konzern gehört und entsprechend unternehmensübergreifend Hard- und Software bündeln kann. So ist es nicht verwunderlich, dass die Keystation 88 Mk3 mit etlichen Software-Instrumenten aus dem Hause AIR Music Technology ausgeliefert wird: Enthalten sind das E-Piano Velvet, das akustische Piano Mini Grand, der Synthesizer Vacuum, die Drummachine Boom, die Orgel DB-33 und die Software Workstation X-pand!2.

Hinzu kommt die ohne kostenlose Software MPC Beats, allerdings legt M-Audio hier noch spezielle Producer-Kits dazu.

Ebenfalls enthalten sind die DAWs Pro Tools First (in einer speziellen M-Audio Edition) sowie Ableton Live Lite, ein 3-Montsabo des Online Klavierportals Skoove und 40 Gratis-Lektionen von Melodics.

Der Anschluss an den Computer, ans iPad oder eine MIDI-Hardware gelingt mit der Keystation 88 Mk3 ohne Probleme. Unter Cubase auf dem Mac wird der Controller sofort als MIDI-Einspielgerät erkannt und man kann sofort damit loslegen. Weder unter macOS noch unter Windows benötigt das Keyboard zusätzliche Treiber.

Die beschriebenen MIDI-Funktionen, Transportkontrolle, Pitchbend- und Modulationsrad funktionieren alle einwandfrei.

Ausblick

In unserer großen Kaufberatung für die besten MIDI-Keyboards mit 88 Tasten findet ihr alle aktuellen Controllerkeyboards, die über den vollen Tastaturumfang verfügen. Einige davon sind wie die Keystation recht rudimentär aufgebaut und dienen daher eher zum einfachen Spielen von Software- und Hardware-Instrumenten, andere verfügen über vielfältige Bedienelemente wie Pads, Fader, Drehregler und mehr. Je nach Einsatzgebiet sollte man sich also vorab überlegen, was man alles mit seinem Controllerkeyboard spielen und steuern möchte.

Große Unterschiede zwischen den MIDI-Controllern gibt es auch bei der Tastatur. Sollen es leichtgewichtete Tasten sein wie bei der Keystation 88 MK3 oder richtige Holztasten, wie es das VPC1 von Kawai bietet?

Als direkte Mitbewerber zur Keystation 88 sehe ich das iCon iKeyboard 88 und das Midiplus X-8 II an. Diese liegen im gleichen Preisbereich wie das Modell.

Möchte man etwas mehr Steuerungsmöglichkeiten, bekommt man in der nächsten Preisklasse (zwischen 220,- und 300,- Euro) schon etwas geboten. Hier mischt Nektar mit seinen beiden Keyboards LX88+ sowie dem recht neuen GXP88 mit. Auch das Midiplus Stage 88 bietet bereits Fader, Drehregler und ein einfaches Display.