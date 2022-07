Test: Ultimate MDS-100, Desktop-Ständer für Grooveboxen

Ultimative Ordnung auf dem Arbeitsplatz?

Ständerspezialist Ultimate Support, sicher einigen Lesern schon bekannt durch die coole Apex-Synthstand-Serie, hat mit dem MDS-100 auch ein hübsches Ständersystem für Desktop-Geräte am Start. Wir wollen für euch testen, ob dieses System den Anforderungen an Stabilität, Sicherheit, Platzeinsparung und Ergonomie gerecht wird.

Was ist der Ultimate MDS-100?

Der modulare Ultimate Support MDS-100 Desktop-Ständer ist ein flexibel anpassbarer Ständer für die Aufnahme von Desktop-Synthesizern, Effektpedalen, Mini-Mixern oder Drum-Maschinen. Verstellbare Klemm- und Trennwände ermöglichen es, mehr als ein Gerät fest auf der Oberfläche zu platzieren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mit einem MDS-X-Expander-Kit und einer weiteren MDS-100-Einheit kann man das System um eine weitere Arbeitsebene erweitern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Lieferumfang

Aus der hübsch gestalteten Hochglanz-Umverpackung holen wir die sicher in Bubblefolie eingepackte Bodenplatte des Ständers, zwei Standfüße, lobenswerterweise einen passenden Inbussschlüssel für die Montage, eine Aufbauanleitung und einen hübschen Werbeflyer zum MDS-System von Ultimate Support heraus. Wir notieren:Alles zusammen für einen erfolgreichen Start in eine neue Ordnung auf dem Arbeitsplatz.

Auf der Website war immer von einer mittig anzubringenden Trennplatte die Rede, aber diese konnte ich im ersten Moment nirgends finden. Noch mal schnell die Bubblefolie abgegriffen: Vielleicht versteckt sich der Trenner ja einfach nur vor mir? Die Umverpackung auch mehrmals von unten nach oben gekehrt: nichts! Doch einige Augenblicke später dann der erhellende Moment: Der Trenner ist in einer genau dafür vorgesehenen Aufhängung in der Unterseite der Bodenplatte eingekeilt.

Und wenn ich sage eingekeilt, dann meine ich: Das Ding ist da bombenfest drin eingepasst, kein Vor und kein Zurück. Mein Gewissen meldet sich: Wie bekomme ich das Teil jetzt nur da raus, ohne den Probanden zu beschädigen? Nun beginnt das übliche Spiel mit dem Engel und dem Teufel auf der Schulter. Der Teufel meint: „Ach komm, mach dir keinen Kopf, würge dran rum, nimm ein Brecheisen oder so was und wenn etwas kaputtgeht, dann hätte es doch ein Käufer auch nicht besser hingebracht – oder? Los zerr das Ding endlich da ra..!“ Der Engel unterbricht ihn in seiner Rage und wispert mir ins andere Ohr: „Mensch Dirk, überleg doch mal richtig. Da haben sich wirklich kluge Leute bei der Entwicklung einen Kopf gemacht. Es muss doch dafür auch eine einfache Lösung ohne brachiale Gewalt geben – oder? Komm schon, bleib cool, mach es nicht kaputt, das würdest du doch bei deinem Eigentum auch nicht machen.“

Als vernunftgetriebener Mensch wähle ich natürlich die letzte Eingebung. Also erst mal die Lesebrille aufgesetzt und eine Lupe gesucht, meine Augen sind halt auch nicht mehr die Besten. Damit wurde dann die Einfassung für den Trenner sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Das machte auf den ersten Blick das Unterfangen der Befreiung des Trenners aber auch nicht leichter: Solche Haltezungen wie oben an der Fassung angebracht, habe ich in meinem Leben schon zur Genüge bei diversen Geräten abgebrochen. Der untere Teil erwies sich als in Einfassungen eingeklemmte, lose Schrauben, ich denke, da werde ich es vorsichtig versuchen.

Der mitgelieferte Inbusschlüssel fungierte dabei als Hilfsmittel und so konnte ich mit ihm von unten den Trenner aus seinem Gefängnis hebeln. Eine wahre Zangengeburt, ich habe dabei echt Rotz und Wasser geschwitzt! Irgendwie immer ein schlechtes Gefühl, bei einem nagelneuen Gerät so zu Werke gehen zu müssen. Für mich ein Beispiel von überbordender Ingenieurskunst: Ein einfaches Fach, wie bei den Batterien einer Fernbedienung oder von mir aus eine passgenaue Kammer, die das Teil temporär mit Klebeband fixiert, hätte es doch für den einmaligen Zweck auch getan – oder?

Der Aufbau des MDS-100 von Ultimate

Der eigentliche Aufbau des Ultimate Support MDS-100 sollte mich dann vor keine größeren Probleme mehr stellen. Die Inbusschrauben waren an der großen Bodenplatte schon seitlich eingeschraubt, also nur rausschrauben, Seitenteil ranhalten und die Schrauben wieder reindrehen, mit dem Inbusschlüssel die Schrauben dann leicht anziehen, damit sie bündig im Seitenteil versenkt sind, kein Ding … denkste! „Der ganze Bua a Depp!“ würden die Bayern sagen: Kopfklatsch!

Natürlich muss man schon auch mal in die Anleitung schauen! Ich hatte das linke Seitenteil auf der rechten Seite angeschraubt. Damit wäre die untere Halterung auf der die Geräte eigentlich aufliegen sollen ja dann oben. So funktioniert das natürlich nicht, also alles wieder retour!

Vier Schrauben später steht der Ständer dann aber fix und fertig und doch sehr hübsch anmutend vor mir. Schnell noch den befreiten Trenner in seine Fassung einsetzen und endlich können wir mal ein paar Geräte auf dem Ständer zur Schau stellen.

Auf der Unterseite befindet sich eine große, gut erreichbare Rändelmutter, mit der man über einen in der Bodenplatte integrierten Ratschenmechanismus die beiden äußeren Spannflächen zusammenfahren kann und so die Geräte auf der Bodenplatte einklemmt und sichert. Das Einspannen der Geräte funktioniert bis zu einer Klemmhöhe von 23 mm recht sicher.

Ich würde das jetzt vielleicht nicht über Kopf ausprobieren wollen, aber für den anvisierten Zweck halten die Geräte auf dem Ultimate Support MDS-100 eingeklemmt niet- und nagelfest. Keine Angst, die Innenseiten der Klemmflächen und auch die beiden Seitenflächen des Trenners sind mit Moosgummi ausgelegt, sodass die dort eingeklemmten Geräte keine Lackschäden oder Kratzer davontragen.

Der Spannweitenbereich, also die Fläche auf der Geräte eingeklemmt werden können, beträgt ohne den Trenner 405,9 mm. Die Spannflächentiefe beläuft sich auf 211,9 mm, wobei damit nur die Plattenhöhe gemeint ist und auch leicht darüber hinausragende Geräte stabil und sicher eingeklemmt sind. Für meinen Analogue Solutions Leipzig V3 musste ich aber den Trenner entfernen und auch die beiden Außenklemmen abschrauben, so dass der Klemmschutzbonus dabei flöten ging. Durch sein hohes Eigengewicht stand der Leipzig 3 dennoch sicher auf dem Ständer und konnte auch sehr gut auf ihm bedient werden.

Wird der Trenner genutzt, verkleinert sich der Klemmbereich für Geräte pro Seite auf 193,59 mm. Mein Handtaschensampler 1010music Blackbox und der Moog Werkstatt-01 haben sich den Platz prima aufgeteilt, da der Trenner flexibel mitläuft und auch unterschiedlich große Flächen zum Einklemmen freigibt.

Natürlich dürfen auch die Grundmaße des Ständers in einem Test nicht fehlen, denn ihr wollt sicher auch wissen, ob das gute Stück auf eurem Arbeitsplatz Platz finden kann. Der 1,3 kg schwere MDS-100 benötigt auf eurem Desktop folgenden Platz: Breite 487,4 mm x Höhe 198,62 mm x Tiefe 140,94 mm.

Die Verarbeitungsqualität des Ultimate MDS-100

Der MDS-100 ist verarbeitungstechnisch auf sehr hohem Niveau, ich konnte keine Mängel wie Grate, scharfe Ecken und Kanten oder abgeplatzte Farbe erkennen. Die Verschraubung ist passgenau und der Feststellmechanismus für das Einspannen der Geräte läuft butterweich.

Der Ständer ist zwar leicht, aber durch die verwendeten Materialien (hergestellt aus einer extra haltbaren und langlebigen Glas-Polymer-Kunststoff-Kombination), sehr robust und stabil. Er hält eure teuren Studiogeräte, auch durch den cleveren Spannmechanismus, sehr sicher an ihrem Platz. Gummifüße unter dem Ständer sorgen auf allen Untergründen für einen rutschfesten und sicheren Stand. Kippeln oder gar wackeln? Fehlanzeige!

Einziges Haar in der ansonsten köstlich angerührten Suppe ist, dass der Ständer im Neigungswinkel nicht verstellbar ist. Allerdings lässt sich hier im Test resümieren, dass der vorgewählte Arbeitswinkel des Ultimate Support MDS-100 ein sehr ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten an den darauf abgestellten Geräten ermöglicht. Alles in allem ist der Ultimate MDS-100 auf eurem Arbeitsplatz durch das hübsche Design auch optisch ein echter Hingucker. Das gilt natürlich in doppelter Hinsicht, mit der …

Erweiterung durch das MDS-X Expander Kit

Der Ultimate MDS-X Expander ist eine Erweiterung, die mit zwei MDS-100 verbunden eine zweite Arbeitsebene für die Aufnahme eures Studioequipments bietet. Die Verbindung der Elemente wird problemlos und schnell mit den beigelegten Schrauben hergestellt.

Wer hier mit dem Gedanken spielt, sich mit dem Expander nur einen MDS-100 zu erhöhen, der sei gleich gewarnt: Das wird so nicht funktionieren! Der Expanderfuß ist schmaler als der Ständer und bei Bedienung der Geräte würde der Ständer durch die erreichte Höhe, in Verbindung mit dem dann ungünstigen Winkel unweigerlich umkippen, die Stellfläche ist hierfür einfach zu gering. Hier könnte man sich notfalls aber mit einem selbstgebauten und angeschraubten Standfuß behelfen.

Der untere MDS-100 sorgt damit als Erweiterung der Standfläche mit dem Eigengewicht für den benötigten Halt der oberen Arbeitsfläche.

Außerdem ist zu beachten, dass die Arbeitsebene des unteren MDS-100 mit der Erweiterung durch den MDS-X in der nutzbaren Höhe für Geräte begrenzt ist, da die zweite Ebene oben übersteht.