Test: XMG DJ 15 Laptop für DJ s & Musikproduktion

Ist das der Apfel-Killer?

Der ideale PC Laptop für DJs und Musikproduktion?

Mit dem Aufkommen der 2017er MacBooks, deren Preisgestaltung sich umgekehrt proportional zur ihrer Professionalität entwickelte, wuchs in mir der Wunsch, die Plattform zu wechseln. Nach über 10 Jahren mit Apple Rechnern, war ich nicht mehr bereit, Cupertinos Preispolitik mitzutragen. Das Gleiche galt für den Umstand, dass die aktuellen MacBooks nicht mehr aufrüst- oder sinnvoll reparierbar sind. Die „Auswahl“ an verfügbaren Schnittstellen tat ihr übriges. Ich beschloss, es zu wagen und auf eine Windows-Maschine umzusteigen.

Tatkräftig nachgeholfen hat bei diesem Entschluss Ray Arkaei, der für unsere Freunde bei DJWorx schreibt und so ungefähr der größte Gearnerd auf dem gesamten Planeten sein dürfte. Vor einiger Zeit heuerte er bei XMG an und entwickelte (oder sagt man heute „kuratierte“?) ein paar Laptops, die dezidiert auf die Bedürfnisse von Menschen hin optimiert sind, die viel mit Audio arbeiten. Der Deal, den ich aus Gründen der Transparenz gerne offenlegen möchte: Ich bekomme ein Notebook gestellt, nutze es im Alltag, gebe Feedback und schreibe meine Erfahrungen damit auf. Damit war ein Rahmen abgesteckt, der mir die Entscheidung deutlich leichter machte, auch wirklich voll und ganz umzusteigen. Damit wäre der Transparenz genüge getan, hoffe ich mal. Ein anderer, sehr viel komplizierterer Punkt, während ich an diesem Artikel schreibe: Wie halte ich Hardware und Betriebssystem sauber getrennt? Ich werde es zumindest versuchen, denn hier soll es nicht um Windows vs. macOS gehen.

Mac OS oder Windows fürs Tonstudio?

Ich will es mal diplomatisch so sagen: Windows hat seit XP, dem letzten Betriebsystem, mit dem ich ernsthaft gearbeitet habe, enorme Fortschritte gemacht, sonst könnte es diesen Test überhaupt nicht geben. Aber Windows hat auch eindeutig nicht genug Fortschritte gemacht, denn sonst würde es diesen Test zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr benötigen, angesichts der Fußtritte, die Apple seit Jahren seinen musikaffinen Usern verpasst. Alles nicht so einfach, aber da müssen wir jetzt durch. Ebenfalls eine wichtige Information: Mein Rechner bis zum Umstieg auf den XMG war ein 2011er MacBook Pro mit High Sierra, der insgesamt nach wie vor sauber seinen Job bei mir verrichtete und – außer bei größeren Ableton Projekten – im Alltag auch nie in die Knie ging. Der Grund für meinen Wechsel war also nicht zu wenig Leistung bei meinem betagten MacBook Pro, sondern der Umstand, dass die 2011er Reihe einen Serienfehler an der Grafikkarte hat und außerdem aus dem Service von Apple geflogen ist. Das heißt, kein offizieller Apple-Service-Provider repariert die Kiste noch und mit Ersatzteilen sieht es auch langsam mau aus. Nach der zweiten Reparatur wegen einer überhitzten Grafikkarte war klar, dass ich etwas unternehmen musste. Das Ergebnis ist dieser Erfahrungsbericht.

Fangen wir mal mit den technischen Daten an. Wir sprechen hier konkret vom Modell: „XMG DJ 15 Laptop“. Das Herz der Maschine ist ein Intel i7-856U mit vier Kernen und einer Taktfrequenz von 1,8 GHz. 16 GB RAM sorgen für ausreichend Speed in allen Lebenslagen. Als Massenspeicher ist eine Samsung SSD 970 EVO Plus mit 1 TB Kapazität verbaut. Wer 280,- Euro mehr auf den Tisch des Hauses legt, kann die SSD auch mit doppelter Kapazität haben, was ich hätte tun sollen.

Das Gehäuse des XMG DJ 15 Laptop

Was im direkten Vergleich mit meinem betagten MacBook als Erstes auffällt: Das XMG-Notebook wiegt ca. 1,5 kg weniger. Kein kleiner Unterschied, wenn man unterwegs ist. Die Kehrseite: XMGs Audio-Laptop wirkt nicht ansatzweise so stabil. Zwar ist die Oberseite des Gehäuses ebenfalls aus Alu, aber offensichtlich kam hier deutlich weniger davon zum Einsatz als bei Apple. Außerdem besteht der Boden beim XMG aus Kunststoff. Die Folge davon: Während das Macbook ein stabiler Metallklotz ist, spürt man beim DJ 15 auch bei nicht ganz so festem Anfassen sofort, wie wenig verwindungssteif das Chassis ist. Ungewohnt: Während man das MacBook einfach auf dem Tisch liegend mit einer Hand öffnen kann, muss beim XMG die zweite Hand die Unterseite festhalten, um es zu öffnen, weil es schlicht nicht genug Gewicht dafür auf die Waage bringt. Ich bin zwiespältig. XMGs Maschine ist wirklich deutlich angenehmer zu tragen, wirkt aber dadurch auch wesentlich fragiler. Zieht man zum Vergleich das aktuelle 16“ MacBook Pro heran, verkleinert sich der Unterschied dank dessen Kampfgewichts von ca. 2 kg auf die Hälfte. Aber hey, das ist ein rein subjektiver Faktor, der über die Tauglichkeit der beiden Geräte wenig aussagt.

Powerquelle: Der Akku

Nicht ganz so begeistert war ich vom Akku des XMG. Hier dürfte gerne noch eine Schippe Kapazität draufgelegt werden. Um einen allgemeinverständlichen Benchmark zu nutzen: 2 Folgen einer normalen Netflix-Serie schafft man mit einer Akkuladung, drei nicht. Das ist zu wenig.

Für ein zweistündiges DJ-Set dürfte es aber sicher reichen und auch drei sollten noch drin sein.

Schnittstellen – Holy Moly!

Gerade im professionellen Einsatz gibt es kaum etwas Wichtigeres als Schnittstellen. Während mein alter 2011er Apfel im Vergleich noch relativ gut abschneidet, stinken die aktuellen Modelle aus Cupertino an dieser Front einfach nur ab. Neben der kleinen Klinke für den Kopfhörer nimmt das MacBook kabelgebunden ausschließlich über vier Thunderbolt-Ports im USB-C-Format mit der Außenwelt Kontakt auf. Das mag die Zukunft sein, aber im Moment bedeutet das schlicht, dass es praktisch keine Hardware für Produzenten oder DJs gibt, die ohne einen Adapter angeschlossen werden kann. Der XMG DJ 15 Laptop hingegen kann in der Disziplin „Konnektivität“ richtig glänzen: Hier die beeindruckende Liste der Anschlussmöglichkeiten:

1x USB-A 2.0

2x USB-A 3.0

1x Thunderbolt 3/USB-C 3.1 Gen2 (DisplayPort: ja, Power Delivery: ja*)

1x HDMI 1.4b (mit HDCP)

1x Mini DisplayPort 1.2

1x Kopfhörerausgang (Smartphone-Headset-kompatibel)

1x 2-in-1-Audio (Mikrofoneingang + S/PDIF optisch)

1x RJ45 Port (LAN)

1x 6-in-1-Kartenleser

Hallo Apple, so geht das, wenn man das Thema „Professionalität“ über „Design“ stellt! Ernsthaft jetzt, wenn ich mir den XMG von der Seite ansehe, kann ein Teil von mir die schiere Masse an Schnittstellen immer noch nicht ganz glauben.

Tastatur, Trackpad, Bildschirm, Lautsprecher

Obwohl Tastatur, Trackpad und Bildschirm ebenfalls zu den Schnittstellen gehören, will ich sie hier noch mal gesondert betrachten. Das Full-HD IPS-Display ist sehr gut, blickwinkelstabil und hell genug. Auf den ersten Blick fehlt mir ein wenig die gewohnte Brillanz, doch der Grund dafür stimmt mich mehr als nur versöhnlich. Das Display ist nämlich matt und spiegelt nicht. Dafür nehme ich gerne in Kauf, dass die Farben ein bisschen weniger knallen. Bei der Tastatur stellt sich zum ersten Mal ein echtes Aha-Erlebnis ein. Die in verschiedenen Farben beleuchtbare Tastatur spielt in einer anderen Liga als die meines bisherigen Rechners. Es macht wirklich Spaß, sie zu bedienen. Dazu kommt noch der Zehnerblock. Ein Ausstattungsmerkmal, das ich sehr zu schätzen weiß.

Beim Trackpad hält sich der eben gewonnene Eindruck leider nicht. Für ein Non-Apple-Trackpad ist es nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Hauptgrund dafür dürften die zwei abgesetzten Maustasten sein, die ich auch nach über 6 Monaten Benutzung nicht immer auf Anhieb treffe. Mein (informiertes) Vorurteil bleibt erhalten. Apples Trackpads sind schwer zu toppen, jedenfalls in dieser Preisklasse. Ein Ausstattungsmerkmal, bei dem Apple traditionell sehr gut abscheidet, sind die eingebauten Lautsprecher. Schon klar, im Studio und beim DJaying hat man in der Regel anständige Lautsprecher zur Verfügung, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die meisten Laptops müssen alltagstauglich sein. Das heißt, zwischendurch mal ein Video gucken, schnell ein paar Promos durchhören oder mit den Liebsten via Skype kommunizieren. All das macht wenig Spaß angesichts des dünnen Sounds und der niedrigen maximalen Lautstärke, die aus den eingebauten Quäken kommt.

Das spielt im Studio und auf der Bühne keine Rolle, nervt im Alltag aber kolossal.

Audio-Optimierung unter Windows

Soweit so gut, aber auch nicht wirklich ungewöhnlich. Was macht den Unterschied aus? Was rechtfertigt den Ausdruck „Audio-Edition“? Nun, die Audio-Edition-Notebooks von XMG sind daraufhin optimiert, möglichst wenig Audio-Latenz aufzuweisen. Zu diesem Zweck werden das BIOS und Windows optimiert (Details hier (Wundert euch nicht, dass hier noch von „Schenker“ die Rede ist. Das XMG DJ 15 erlebte eine Umfirmierung. Ursprünglich wurde es unter dem Firmennamen „Schenker“ vermarktet), so dass viele möglichen Quellen für Latenz-Spikes entweder dauerhaft deaktiviert sind oder vom User bei Bedarf deaktiviert werden können. Dazu gehören BIOS- Und Firmware-Einstellungen, aber auch Tweaks innerhalb des OS, wie zum Beispiel Anpassungen am USB-Powermanagement. Die Windows-Tweaks sind übrigens so angelegt, dass sie auch bei neu angelegten Usern gelten und auch im Falles einer Systemwiederherstellung aktiv bleiben. Perfekt für Umsteiger, die sich erst noch in die vielen Konfigurationsmöglichkeiten von Windows einarbeiten müssen. Auf meiner Maschine gab es anfangs leider sehr schlimme Latenz-Spikes, die zu ständigen Störgeräuschen beim Einsatz externer Soundkarten führten. Die Deaktivierung von Intels Speed-Shift im BIOS machte dem endgültig ein Ende. Danach gab es keinerlei Probleme mehr mit der Latenz. Wie oben gesagt, mein Deal mit dem Hersteller beinhaltete, dass es auch mein Job war, versteckte Fehler in den Konfigurationen zu finden. Ich dürfte der letzte User gewesen sein, der diese Einstellung selbst vornehmen musste.

Während der Fehlersuche konnte ich dafür beeindruckend gute Erfahrungen mit Rays Support sammeln.

Updates im Griff dank Windows 10 Professional

Ein weiterer Punkt, um das XMG DJ 15 bühnentauglich zu bekommen, ist die vollständige Eliminierung unerwünschter Updates. Zu diesem Zwecke ist auf dem Laptop die Professional-Version von Windows 10 installiert, die es im Gegensatz zu Home-Edition erlaubt, System-Updates sehr feingranular zu kontrollieren, bestimmte Uhrzeiten für Updates zu sperren oder aber solche Updates für bis zu 35 Tage komplett zu verbieten, um zum Beispiel auf Tour sicher zu sein. Diese Funktionalität ist ein sehr wichtiger Punkt für mich. Als an Apple gewöhnter Nutzer habe ich nicht sehr viel Vertrauen in Microsoft und möchte unbedingt die Kontrolle darüber behalten, was das Notebook wann updaten darf. Dies wurde von XMG hervorragend gelöst.

Musikaffiner Support

Soviel zu den harten (Hardware-) Fakten, die der XMG DJ 15 Laptop für sich genommen schon zu einer sehr empfehlenswerten Maschine für Produzenten und DJs machen. Doch XMG hat noch mehr für uns in petto. Und dieses Mehr hört auf den schon vorher erwähnten Namen Ray Arkaei. Er hat die Geräte nicht nur konzipiert, sondern testet sie auch persönlich mit einer überaus langen Latte an Hard- und Software von Traktor über Ableton und Maschine bis hin zur kompletten Denon- und Pioneer-Produktpalette und viele mehr. Die Liste findet ihr hier. Außerdem unterstützt er persönlich den Support. Damit ist klar: Wer sich mit einem Problem an XMG wendet, wird am anderen Ende jemanden haben, der unsere Bedürfnisse kennt und schon einmal etwas von „Traktor“ oder „Ableton“ gehört hat. Ein gewichtigeres Argument für die Geräte fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr ein. So einen persönlichen und höchst zielgruppengerechten Support kann ein großer Konzern wie Apple niemals bieten.

Erfahrungen eines Umsteigers vom Mac

Aber jetzt mal Butter bei die Fische, wie war der Umstieg für mich? Kann der XMG DJ 15 Laptop meinen Mac ersetzen und mich zum Konvertieren bringen? Ja und nein, aber der Reihe nach. Zunächst einmal bin ich überrascht, wie gut der Umstieg läuft und wie wenig Unterschied es letztendlich macht, auf eine (diese?) Windows-Machine umzusteigen. Letztendlich funktioniert meine gesamte Software-Palette bis auf ein paar Kleinigkeiten problemlos weiter. Sobald alles installiert war, macht sich das OS kaum noch bemerkbar. Ob Windows oder macOS unter der Oberfläche werkelt, hat kaum Einfluss auf die Funktion meiner Software. Ich hatte keine Treiber- oder gar Performance-Probleme. Gut, es dauerte ein wenig, bis ich Intels Speedshift als Übeltäter überführt und deaktiviert hatte, aber seitdem verhält sich der Laptop einwandfrei und problemlos. Von der Rechenleistung her habe ich die Maschine nie an ihre Grenzen bekommen. Mit DJ-Software sowieso nicht, aber auch meine eher kleinen Ableton Projekte brachten den schmucken XMG nie aus dem Tritt. Umgekehrt muss ich fairerweise auch sagen, dass nie das Gefühl aufkam, dass mein betagtes MacBook in irgendeiner Disziplin der aktuellen XMG-Maschine unterlegen wäre, außer wenn ich versucht habe, einen DJ-Stream mit OBS und mehreren Kameras von derselben Maschine aus zu streamen, auf der auch meine DJ-Software lief. Aber meine Aussagen über meinen alten Mac gelten nur unter für moderate Latenzeinstellungen. Mit dem XMG kann man die Latenz absurd weit nach unten treiben, bevor es zu Störgeräuschen kommt. Ich verweise diesbezüglich auf dieses Video von Ray. Man sieht darin einen XMG DJ 15 als auf dem Ableton, Traktor, Serato, Virtual DJ und Rekordbox gleichzeitig (!) zum Einsatz kommen, ohne dass der Laptop auch nur leicht ins Schwitzen gerät. Impressiv, möchte ich sagen.

Was ich als frischgebackener Umsteiger ebenfalls rasant zu schätzen gelernt habe, sind die Zubehörpreise. Ein neues Netzteil für 18,- Euro zum Beispiel. Gibt es im Apple Store überhaupt Dinge für unter 20,- Euro? Der größte Vorteil der Windows-Maschine im Bühnenalltag ist aber in meinen Augen die Konnektivität des Slim 15. Unterwegs kam ich immer ohne Hubs und Adapter aus, ein Traum für leidgeprüfte Apple-User.

Ich stelle hier mal das offizielle Produktvideo ein, falls ich noch irgendein wichtiges technisches Detail vergessen haben sollte.